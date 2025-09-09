Mentőautót és ördögűzőt kellett hívni a Démonok között 4. vetítésére

Szabályosan letarolta a mozikasszákat a Démonok között-filmek negyedik felvonása, az Utolsó rítusok. A Warren házaspár vérfagyasztó sztorijait feldolgozó franchise legújabb fejezete már az első hétvégéjén elérte a közel 200 millió dolláros bevételi álomhatárt világszerte, amivel a 2025-ös év legerősebben nyitó horrorfilmjévé vált, a Bűnösöket vagy a Fegyvereket is lekörözve. A Vera Farmiga és Patrick Wilson főszereplésével érkező sikermozi azonban nemcsak a jegypénztáraknál teremtett káoszt, hanem a termekben is, így meglepő módon, az Egy Minecraft film után a Démonok között: Utolsó rítusok idézte elő az idei év következő filmszínházi botrányáradatát.

A Démonok között: Utolsó rítusok teljesen kiakasztja a mozinézőket (Fotó: New Line Cinema / Entertainment Pictures)

Mentőautó, szentelt víz és ördögűzés a mozikban

Múlt héten még attól volt hangos a sajtó, hogy a Démonok között 4. amerikai vetítései előtt egy pap, egy fiola szenteltvízzel a kezében, egyesével áldja meg a nézőket, hogy a sötét, démoni energiáktól a bő kétórás játékidő alatt végig védve legyenek. Ám a napokban a TikTokra felkerült videók tanúsága szerint az egyházi védőpajzs nem hatott mindenkire. Az egyik felvételen például az látható, hogy egy mozilátogatót annyira megviseltek az Utolsó rítusok képsorai, hogy mentőknek kellett kihozniuk a vetítőteremből. Egy másik TikTok-felhasználó pedig annak volt szemtanúja, hogy egy nézőtársa olyannyira a film hatása alá került, mintha csak egy démon szállta volna meg, megtébolyodva kelt ki magából, miközben a vásznon még javában zajlottak a rémisztő események.

Az egyik nézőt hordágyon kellett kivinni a moziból (Fotó: TikTok)

Mit tartogat a jövő a Démonok között-filmek számára?

A 2013-ban útnak induló franchise csakhamar óriási népszerűségre tett szert, az első sikersztori után számos folytatás és spinoff érkezett még. A filmsorozat fővonala az Utolsó rítusokkal, már a címéből adódóan is, elért a végéhez. Azonban nincs okuk csüggedni a rajongóknak, hiszen minden bizonnyal nem kell örökre elköszönniük kedvenceiktől, miután a stúdió tervezőasztalán jelenleg több terv is hever. Egyrészt az áldozatokat a való életben is sorra gyűjtő Annabelle-baba, valamint a vérfagyasztó tekintetű apáca után a Görbeember is kaphat egy önálló mozit, illetve a Warrenék kezét sem engedjük el végleg, hiszen előzményfilmekben, új színészek megformálásban ismerhetjük meg a természetfeletti jelenségekkel foglalkozó házaspár korábbi történeteit.