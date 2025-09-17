Amikor a szamurájból cowboy lesz: ezek a hollywoodi filmsikerek mind ázsiai eredeti nyomán készültek el

Ázsiai szamurájfilmekből, horrorokból és krimikből is készült már nagysikerű hollywoodi remake. A kétszeres Oscar-díjas Denzel Washington legújabb filmje, az Apple TV+-on elérhető Highest 2 Lowest kapcsán szedtük össze a leghíresebb amerikai újragondolásokat, amik egy-egy klasszikus ázsiai filmből készültek.

Denzel Washington ázsiai remake-ben tért vissza

A hét szamuráj (1954) – A hét mesterlövész (1960 és 2016)

Hogy Akira Kuroszava mekkora hatással volt az egyetemes filmművészetre, azt jól mutatja, hogy a listánkon több tétellel is szerepel. A hét szamuráj forgatókönyvéhez a rendező mintái a klasszikus szamurájfilmek mellett a hollywoodi westernek voltak. Az ötvenes években akkora sikert aratott a gazfickók által fenyegetett falu története, akik az utolsó pénzükből felfogadnak egy csapatnyi jóérzésű kardforgatót a védelmükre, hogy Hollywoodban 6 év múlva már el is készült egy szintén klasszikussá vált westernfeldolgozás, amiben a kardforgatókat pisztolyhősökre cserélték. A remake remake-je 2016-ban érkezett, kevésbé emlékezetes végeredménnyel a már említett Denzel Washington főszereplésével.