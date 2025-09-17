Hírlevél

Denzel Washington

Amikor a szamurájból cowboy lesz: ezek a hollywoodi filmsikerek mind ázsiai eredeti nyomán készültek el

1 órája
Az valószínűleg senkit nem lep meg, hogy Hollywood mennyire szeret hozott anyagból dolgozni, de az már igen, hogy mennyi filmsiker készült olyan alkotás nyomán, amit eredetileg Ázsiában találtak ki és forgattak le. Denzel Washington legújabb filmje kapcsán összeszedtük a leghíresebb példákat.
Ázsiai szamurájfilmekből, horrorokból és krimikből is készült már nagysikerű hollywoodi remake. A kétszeres Oscar-díjas Denzel Washington legújabb filmje, az Apple TV+-on elérhető Highest 2 Lowest kapcsán szedtük össze a leghíresebb amerikai újragondolásokat, amik egy-egy klasszikus ázsiai filmből készültek. 

Denzel Washington, 'The Magnificent Seven' by John Sturges, USA, 1960; starring James Coburn, Horst Buchholz, Yul Brynner, Eli Wallach, Robert Vaughan and Charles Bronson.
Denzel Washington filmje előtt már A hét szamurájt is remakelte Hollywood Fotó: Northfoto

Denzel Washington ázsiai remake-ben tért vissza

A hét szamuráj (1954) – A hét mesterlövész (1960 és 2016)

Hogy Akira Kuroszava mekkora hatással volt az egyetemes filmművészetre, azt jól mutatja, hogy a listánkon több tétellel is szerepel. A hét szamuráj forgatókönyvéhez a rendező mintái a klasszikus szamurájfilmek mellett a hollywoodi westernek voltak. Az ötvenes években akkora sikert aratott a gazfickók által fenyegetett falu története, akik az utolsó pénzükből felfogadnak egy csapatnyi jóérzésű kardforgatót a védelmükre, hogy Hollywoodban 6 év múlva már el is készült egy szintén klasszikussá vált westernfeldolgozás, amiben a kardforgatókat pisztolyhősökre cserélték. A remake remake-je 2016-ban érkezett, kevésbé emlékezetes végeredménnyel a már említett Denzel Washington főszereplésével. 

