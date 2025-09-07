Dexter nem tud meghalni – Itt a Dexter: Feltámadás

Dexter feltámadt és jobb, mint újkorában. A Dexter: Feltámadás első évada a SkyShowtime jóvoltából érkezik a képernyőkre. A történet közvetlenül a Dexter: New Blood című spin-off széria folytatása.

Dexter újra és újra visszatér a halálból (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Dexter nem tud meghalni

Az eredeti Dexter széria 2006-ban indult és milliók kedvencévé vált. Akkoriban több olyan sorozattal is kísérleteztek, ami egy antihős köré szervezi a cselekményt. Ez egy rizikós terep, az alkotóknak is megvoltak a félelmeik ezzel kapcsolatban, hátha a közönség rosszul fogadja egy sorozatgyilkos főszerepbe helyezését vagy az erőszak nyílt ábrázolását. De szerencséjük volt és a nappal kedves vérelemző, éjszaka pedig bűnözőkön bosszút álló sorozatgyilkos hamar belopta magát a nézők szívébe. Dexter nem az első alkalommal tér vissza a látszólagos halálból. Az eredeti széria utolsó epizódjában, ami bevonult a felháborodást keltő sorozatbefejezések csarnokába, Dexter belekormányozza hajóját a Florida partjait fenyegető hurrikán közepébe és eltűnik. Mindenki azt hiszi, ezzel vége és Dextertől örökre elbúcsúzhatunk, ám az utolsó képkockákon láthatjuk, ahogy favágóként dolgozik valahol az isten háta mögött. Az évekkel később készült Dexter: Új vér szériából megtudhattuk, mi történt a Michael C. Hall által alakított sorozatgyilkossal a floridai incidens óta. A csupán egy évadot megélt sorozat végén pedig újabb sokk érte a rajongókat, amikor Dexter fia, az immár felnőtt Harrison (Jack Alcott) az utolsó epizódban golyót ereszt apjába. A Dexter: Feltámadás első epizódjában fellélegezhetünk, ugyanis főszereplőnk magához tér a kórházban.

Dexteréknél kicsit másképpen néz ki az apa-fiú kapcsolat (Fotó: John Palmer / John Palmer/MediaPunch)

A Dexter: Feltámadás sztárok és régi arcok gyűjtőhelye

A Feltámadás alcímen futó széria sorra felvonultatja az eredeti epizódokból ismert arcokat. Amíg Dexter félkómás állapotban hallucinál, múltjának minden fontosabb szereplőjével találkozik. Felbukkan a Trinity néven ismert, John Lithgow által alakított sorozatgyilkos, de találkozhatunk a Dextert legtöbbször meggyanúsító Doaks őrmesterrel is. Miután Dexter felébred, látogatója érkezik Batista személyében, akit David Zayas alakít, és kulcsfontosságú szerepe lesz ebben az évadban. A régi kedves arcok mellett olyan nagyágyúkat igazoltak, mint a Trónok harca sztárja, Peter Dinklage és Tarantino kedvenc színésznője, Uma Thurman. Az új epizódok ezúttal nem a napfényes Floridában, hanem New Yorkban játszódnak, ami egészen más hangulatot kölcsönöz a sorozatnak. Emellett sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a zenei betétek, ami szintén fokozza a hangulatot vagy éppen a humor forrásául szolgál. A Dexter: Feltámadás sok jóval kecsegtetheti a rajongókat. Minden megvan benne, ami miatt szerettük az eredetit, azonban az új évad – ha ilyesmit ki lehet jelenteni – úgy lett sokkal jobb, hogy közben nem értékeli le a régit.