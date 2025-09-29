50 éves lett Diana hercegné kedvenc filmje, amit csak titokban mert megnézni

Ötven évvel ezelőtt mutatták be azt a zenés filmet, amely máig a világ egyik legnagyobb kultuszmozijának számít. A Rocky Horror Picture Show nemcsak a hetvenes évek popkultúrájának különleges lenyomataként tartott görbe tükröt az amerikai társadalomnak, hanem egyben egy olyan alkotás is volt, amely fittyet hányt minden létező szabályra, és évtizedekkel később is még közönségek ezreit vonzza a filmszínházakba. Ugyan elsőre talán szokatlannak, sőt meghökkentőnek tűnhet, éppen ez a merészsége tette Tim Curry-ék hátborzongató musicalét időtlenné. Rajongói között pedig olyan nevek is feltűntek az elmúlt évtizedek során mint maga Diana hercegné, ami jól mutatja a film elbűvölő hangulatát. A kerek évforduló kapcsán pedig össze is gyűjtöttünk a horrormusicalről néhány érdekességet.

Az 50 évvel ezelőtt bemutatott, a korában is megbotránkoztatónak számító Rocky Horror Picture Show-nak rengeteg rajongója van, még Diana hercegné is köztük volt

(Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Színpadról vászonra

A Rocky Horror Picture Show eredetileg színdarabként született, és nem a mozivásznon kezdte a pályafutását. A sztori eleinte színházakban futott nagy sikerrel, méghozzá a filmben látott brigáddal, és a moziváltozat tulajdonképpen arra törekedett, hogy ezt a történetet mindenképp megőrizzék az utókor számára.

Se Elvis, se Jagger

Bár a mozit ma már el sem tudnánk képzelni Tim Curry nélkül, a főszerep kis híján a The Rolling Stones frontemberéhez, Mick Jaggerhez került, aki nagyon kampányolt érte, viszont mégsem kapta meg. Ám, nem ő az egyetlen rocklegenda, aki majdnem tiszteletét tette a Rocky Horror Picture Show-ban, hiszen a vadmotoros Eddie szerepét Elvis Presley-nek szánták volna eredetileg, de végül az alkotóknak „be kellett érniük” Meat Loaffal.

A film női főszereplője, Susan Sarandon is alaposan megszenvedett a Rocky Horror Picture Show forgatásán (Fotó: IMDb)

Pokoli körülmények

Ugyan a végeredmény több mint legendás lett, a stábnak és a szereplőgárdának alaposan meg kellett szenvednie ezért. A szettben ugyanis se fűtés, se fürdőszoba nem állt a filmesek rendelkezésére, sőt mindössze egyetlen helyiségük volt, ahol volt fűtés, ott viszont az egyik napon váratlanul tűz ütött ki. A hideg miatt többen meg is betegedtek, Susan Sarandonnak tüdőgyulladása lett, Richard O’Brien pedig belázasodott.

Tim Curry alaposan megszenvedett

A ma már sajnos rendkívül rossz egészségügyi állapotban lévő színésznek hatalmas próbatétel volt a Rocky Horror Picture Show fura figurája, ami élete első moziszerepe volt ráadásul, hiszen minden alkalommal körülbelül négy órába telt, mire elkészült a sminkje. Az ikonikus külsőt ráadásul annak a sminkmesternek köszönhetjük, aki korábban David Bowie-val is dolgozott.