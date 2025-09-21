Félresikerült Dűne még Zendayáék előtt — ezekre a filmekre még a rendezőjük sem büszke

Egy film elkészítése hosszú folyamat, tele megannyi káosztényezővel. Ha a rendező kezéből kiesik a gyeplő és a víziója nem képes érvényesülni, vagy a gyakorlatban mégsem tűnik annyira jónak, mint ahogy azt elképzelte, abból katasztrófa lesz, ami fekete foltként marad ott a filmográfiájuk széles listájában. Ezen végigment David Lynch a Dűne-filmjével, de a Marvel-filmek között több példát is fel tudnánk hozni.

Jelenet a régi Dűne-filmből (Fotó: HIP/ Northfoto)

David Lynch nem élhette ki magát a Dűne-filmjében

A nagy sikerű Denis Villeneuve-film előtt az abszolút elborult filmek rendezője, az idén januárban elhunyt David Lynch is elkészítette saját Dűne- filmjét. Alapvetően a rendező nem is kapta meg a neki megfelelő kreatív szabadságot, plusz amit utólag is többször felemlegetett, egy sokkal hosszabb játékidejű víziója volt, amit le kellett szűkítenie két órára. Ahogy ő fogalmazott, olyan mintha lenne egy sportkocsid, de azt összenyomnák — és még mindig sportkocsi lenne, de közel sem működik annyira jól. Később Timothée Chalamet, Zendaya és Javier Bardem szereplésével egy sokkal jobb etap indult, aminek a harmadik részét továbbra is várjuk.

Thor: A sötét világ (Alan Taylor)

Hasonlóan megsínylette a vágói munkát a Trónok harca és a Maffiózók rendezője, Alan Taylor. A rendező nagyon nem volt megelégedve a végső változattal, aminek hangot is adott:

„A Marvel-élményem különösen szívszorító volt, mert tulajdonképpen abszolút szabadságot kaptam a forgatások alatt és aztán egy teljesen más film lett a végére. Nem szeretném még egyszer átélni és nem kívánom senkinek” — mondta a rendező.

A film egyébként tényleg nem lett túl jó, valami abszolút félremehetett a rendező szemléletének tolmácsolásában. De nem ez volt az egyetlen Marvel- film, ami nem sikerült úgy.

Bosszúállók: Ultron kora (Joss Whedon)

A jelek szerint Whedon sem volt mindig derűs a Marvellel való, egyébként virágzó együttműködések kapcsán. Vasember, Amerika Kapitány, Thor és Hulk második közös eposzi kalandja elkészülte után ugyanis csak úgy tudta kommentálni a közös munkát, hogy „Fáradt vagyok és nem éreztem jól magam” — egy évvel később árnyalta a véleményét, kiemelve hogy a Marvellel elkerülhetetlen konfliktusok adódtak és a folyamat teljesen kiszívta minden energiáját. A rajongók mindenesetre jól fogadták a filmet, de ehhez közrejátszik az a hatalmas Marvel-karakterek iránti fanatizmus, ami a múlt évtized filmvilágát meghatározta — amikor megjelent Vasember a Hulkbuster ruhájában, az előzetesben, az emberek meg voltak őrülve.

Batman és Robin (Joel Schumacher)