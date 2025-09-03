Hírlevél

dwayne johnson

Dwayne Johnson elsírta magát mindenki előtt! 15 perces álló tapsot kapott a Velencei Filmfesztiválon

31 perce
Lehengerlő reakciót kapott a Benny Safdie rendezésében készült életrajzi film. Dwayne Johnson az erős fogadtatás következtében elengedett néhány örömkönnyet.
dwayne johnsonVelencei FilmfesztiválEmily Blunt

Benny Safdie filmje, a Mark Kerr, MMA bírkózó életét és nehézségeit bemutató film, a Zúzógép (The Smashing Machine) fogadtatása óriási volt a Velencei Filmfesztiválon. A hétfő esti vetítés után a közönség 15 perces álló tapssal értékelte Dwayne Johnson szereplését — ez két perccel több mint Guillermo Del Toro Frankenstein filmjének tapsvihara volt. A Jumanji sztárja nagyon elérzékenyült a közönség reakciójára és a Variety értesítése szerint meghatódottságában elsírta magát. A Sziklát egyébként alaposan átváltoztatták a szerephez, napi négy-öt órás sminkkezelésnek vetették alá, hogy hasonlítson a sportolóra és a szerepért közel 30 kiló súlycsökkentésen is keresztülment — így a közönség egy teljesen más férfit láthatott a vásznon, mint élőben. A Dwayne Johnson és Emily Blunt főszereplésével készült film októberben érkezik az amerikai mozikba, a haza megjelenés egyelőre nem ismert.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson Mark Kerr társaságában a vörös szőnyegen (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage)

Dwayne Johnson filmje után menők lehetnek az életrajzi filmek?

A mindent elsöprő reakció is bizonyítja, hogy nagy igény van az életrajzi filmekre. Az elmúlt évek sikerei után — mint a  Freddie Mercury életét bemutató Bohém rapszódia és az Elton John-ból inspirálódott Rocketman — lesz még mit néznünk a közeljövőben, ha dramatizált életutakra vagyunk kíváncsiak:

Michael

Meglepő csendben készül egy Michael Jackson életét és karrierjét bemutató film. A történet Jacko hullámvölgyes életútját mutatja be kezdve a The Jackson 5 időszakától egészen a 1993-as vádakig. A filmet Antoine Fuqua rendezi, és Jaafar Jackson, Michael Jackson unokaöccse alakítja a főszerepet. A film a jelenlegi tervek szerint jövőre érkezhet.

American singer Michael Jackson announces his summer concert dates at a press conference at O2 Arena in London on March 5, 2009. (UPI Photo/Rune Hellestad) / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com
A pop királya, Michael Jackson eseménydús életet élt (Fotó: RUNE HELLESTAD / UPI Photo / eyevine)

I Play Rocky

Az I Play Rocky című film Sylvester Stallone életét és a Rocky című film készítésének történetét dolgozza fel. A fiatal Stallone-t Anthony Ippolito alakítja, aki korábban Al Pacinót játszotta a The Offer című sorozatban. A Peter Farrelly rendezésében készülő történet bemutatja, hogyan küzdött meg Stallone a pénzügyi nehézségekkel és a filmipari akadályokkal, hogy megvalósíthassa álmát.

1976; Rocky. Original Film Title: Rocky, PICTURED: SYLVESTER STALLONE, Composer: Bill Conti, Director: John G. Avildsen, IN CAST: Talia Shire, Burgess Meredith, Sylvester Stallone, Carl Weathers Mandatory Credit: Photo by UNITED ARTISTS/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1976 by UNITED ARTISTS.
A Rocky film háttértörténete izgalmas lehet (Fotó: UNITED ARTISTS / UNITED ARTISTS)

Swiped

Ez a film a Bumble nevű társkereső alkalmazás alapítója, Whitney Wolfe Herd életét és karrierjét dolgozza fel. Lily James játssza a főszerepet, és a film betekintést nyújt Wolfe Herd üzleti és technológiai sikereibe, valamint azokba az akadályokba, amelyeket nőként kellett leküzdenie a férfiak uralta szektorban. A Swiped a Torontói Filmfesztiválon debütálása után szeptember 19-én érkezik a Disney+-ra.

Christy

A Sydney Sweeney főszereplésével érkező film a 90-es évek egyik legismertebb női ökölvívója, Christy Martin életét mutatja be. Christy nemcsak a ringben vívta meg harcait, hanem a magánéletében is komoly nehézségekkel küzdött, különösen a férje által elszenvedett bántalmazással. A film szeptember 5-én debütál a Torontói Filmfesztiválon.

Sydney Sweeney attending the European premiere of Echo Valley, at BFI Southbank in London. Picture date: Tuesday June 10, 2025.
Sydney Sweeney kesztyűt ragad legújabb filmjében (Fotó: Ian West / PA Wire)


 

 

