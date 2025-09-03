Dwayne Johnson elsírta magát mindenki előtt! 15 perces álló tapsot kapott a Velencei Filmfesztiválon

Benny Safdie filmje, a Mark Kerr, MMA bírkózó életét és nehézségeit bemutató film, a Zúzógép (The Smashing Machine) fogadtatása óriási volt a Velencei Filmfesztiválon. A hétfő esti vetítés után a közönség 15 perces álló tapssal értékelte Dwayne Johnson szereplését — ez két perccel több mint Guillermo Del Toro Frankenstein filmjének tapsvihara volt. A Jumanji sztárja nagyon elérzékenyült a közönség reakciójára és a Variety értesítése szerint meghatódottságában elsírta magát. A Sziklát egyébként alaposan átváltoztatták a szerephez, napi négy-öt órás sminkkezelésnek vetették alá, hogy hasonlítson a sportolóra és a szerepért közel 30 kiló súlycsökkentésen is keresztülment — így a közönség egy teljesen más férfit láthatott a vásznon, mint élőben. A Dwayne Johnson és Emily Blunt főszereplésével készült film októberben érkezik az amerikai mozikba, a haza megjelenés egyelőre nem ismert.

Dwayne Johnson Mark Kerr társaságában a vörös szőnyegen (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage)

Dwayne Johnson filmje után menők lehetnek az életrajzi filmek?

A mindent elsöprő reakció is bizonyítja, hogy nagy igény van az életrajzi filmekre. Az elmúlt évek sikerei után — mint a Freddie Mercury életét bemutató Bohém rapszódia és az Elton John-ból inspirálódott Rocketman — lesz még mit néznünk a közeljövőben, ha dramatizált életutakra vagyunk kíváncsiak:

Michael

Meglepő csendben készül egy Michael Jackson életét és karrierjét bemutató film. A történet Jacko hullámvölgyes életútját mutatja be kezdve a The Jackson 5 időszakától egészen a 1993-as vádakig. A filmet Antoine Fuqua rendezi, és Jaafar Jackson, Michael Jackson unokaöccse alakítja a főszerepet. A film a jelenlegi tervek szerint jövőre érkezhet.

A pop királya, Michael Jackson eseménydús életet élt (Fotó: RUNE HELLESTAD / UPI Photo / eyevine)

I Play Rocky

Az I Play Rocky című film Sylvester Stallone életét és a Rocky című film készítésének történetét dolgozza fel. A fiatal Stallone-t Anthony Ippolito alakítja, aki korábban Al Pacinót játszotta a The Offer című sorozatban. A Peter Farrelly rendezésében készülő történet bemutatja, hogyan küzdött meg Stallone a pénzügyi nehézségekkel és a filmipari akadályokkal, hogy megvalósíthassa álmát.