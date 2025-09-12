Hogyan éljem túl az életem? – Nagyot markolt az Oscar-díjas Deák Kristóf Egykutya című filmje

Egyre több, független alkotó igyekszik nagy közönséget megmozgató filmeket készíteni Magyarországon. Ahogy Herendi Gábor Futni mentem című filmje megtalálta a közönségét, úgy az Egykutya is minden bizonnyal egy szélesebb réteghez fog eljutni. Az azonos című színdarabot a produkció négy főszereplője jegyzi társrendezőként, a filmhez azonban egy igazi profit, az Oscar-díjas Deák Kristófot kérték fel. A végeredmény egy rekeszizom-szaggató tragikomédia lett, ami nagyot markolt, de néhány szál kifolyik az alkotók kezéből.
Rejtélyes meghívás, négy régi barát, akik 10 éve nem látták egymást, hatalmas vihar tombol kint, akár csak bent, amikor a négy, harminc körüli főszereplőnk egy asztalhoz ül. Előkerül egy csomó bor, némi ehetetlen pogácsa, egy kis méreg és négy, drámákkal teli látszatélet. Ezt olvasva egy melodrámára vagy valami Agatha Christie-krimire gondolhatnánk az Egykutyával kapcsolatban, ám ez itt egy vérbő egyhelyszínen játszódó tragikomédia.
Egy ilyen kamaradrámához nagyon biztos kezű rendezőre van szükség, gondoljunk csak az 1966-os Nem félünk a farkastólra, ahol Mike Nichols tartotta kordában a sziporkázó Elizabeth Taylor-Richard Burton párost, vagy Az öldöklés Istene, ahol Roman Polanski dirigálta Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz és John C. Reilly kvartettjét.
A feszes alapanyagot olyan híres írók adták, mint Edward Albee vagy Yasmina Reza, akik olyan velőtrázó dialógokat írtak a színészeiknek, amit ha egy helyben állva, monoton hangon olvasnának fel is tuti lenne a siker. Hasonló bravúrt ért el Varga Lóránt az Egykutya című színdarab megírásakor, amibe Vörös András szállt be a forgatókönyv megírásába.
Akkor már csak a direktor kell. Ő lett Deák Kristóf, aki üstökösként robbant be a Mindenki című rövidfilmjével, ami Oscar-díjat hozott neki, azóta pedig megrendezte a Foglyok és Az unoka című filmeket, és most itt az Egykutya. Meg kell hagyni, a rendező eddig nagyon el volt kényeztetve a színészeivel, hiszen míg Az unokában a hazai színjátszás legjava sziporkázott, addig jelen filmünk négy, leginkább a független szférában mozgó színészt kellett dirigálnia. Ami viszont a színpadon működik, az nem biztos, hogy a mozgóképen is.
A film rögtön egy nagy felirattal indít, hogy nem spoilerezzük el a látottakat másoknak, így betartjuk az alkotók kérését. Valóban nagy gond, ha a négy karakter alaptulajdonságain kívül túl sokat elárul bárki is az Egykutyáról, ugyanis jelentősen visszavethet az élvezeti értékéből. Kezdjük az erősségekkel, amik leginkább a nagyon nyers, nagyon pesti, nagyon cool szövegek, amik úgy röpködnek, mint egy valódi házibuliban, ahol felöntöttünk a garatra, és kipattanak a régi, le nem zárt konfliktusok. Most meg merném kockáztatni, hogy néhány fricska a popkultúra része lesz, idézik majd évek múlva is, a túlcifrázott trágárkodásban valljuk be jók vagyunk mi magyarok.
A történet nagyon nagyot akar markolni, egyszerre akar beszélni a mai magyar valóságról, minden politikai és szociális szemszögből, az anyaságról, az élet érelméről, a gyászról, csak hogy a főbb témákat említsem. Ezek azonban markolás helyett inkább csak finom csipetek egy-egy karakter élettörténetéhez, de sokszor nem viszik előrébb a filmet, ami olykor megakasztja az amúgy szédületes tempót diktáló történetet.
Egy kamarafilm egyértelműen a színészeken áll vagy bukik. Deák Kristófnak rendezőként kényelmes dolga volt, ugyanis - költői túlzással - csak ki kellett találnia, hol tegye le a kamerát és hagyja a színészeit játszani, olyan Robert Altmanosan. Ahogy fentebb írtuk, ami működik a színpadon, az nem biztos, hogy a filmen is, és ez leginkább Döbrösi Laura karakterére igaz. Patika a film mozgatórugója, a konfliktus generátora. A kiváló magyar színésznőt a Másvilág óta imádjuk, de itt erősebb színészvezetésre lett volna szüksége, ugyanis a figurája már-már karikatúra lesz, ami sokkal inkább színpadi megoldás, mintsem filmes.
Zavart, nagy terhet és egy fontos kérdést hordoz magában. A poénokat tűpontosan csapja le, de a műviesen monoton játékát néha ledobja az anyag. Mellette a másik három főszereplő, három teljesen más archetipust mutat be, olyan decibelen, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Tenki Dalma két gyerekes pedagógus anyukája látszólag tökéletes, egyszerű életet él, ebben az univerzum energiái vannak a segítségére és a piramisrendszerben vásárolt csodaolajai. Egy kis bor után azonban belőle is kitör az anyatigris és a nő.
A másik véglet Nóra, akit Bakonyi Alexa alakít parádésan, igazi nagyvilági művész, külföldre disszidált, azért hogy szó szerint sz*rt adjon el az embereknek, ám a saját boldogtalansága elől -akár milyen hangos, harsány és trágár - nem sikerült elmenekülni. A színésznő egyértelműen a fénypontja a filmnek.
A meglepetés azonban Tóth Károly Hondája. Igen, ez a karakterének a neve! A wannabe szépfiú, aki mindig tudja hova kell nyalni egy kicsit, dől a pénz, elvei nincsenek, aki több tízezres borokat vedel, a francia munkások izzadtsága és málnás jegyek testessége helyett őt pont a palack ára érdekli.
A kritika elején felvetett kérdésre a válasz: az Egykutya könnyen lehetett volna az év legjobb filmje, szövegei szállóigék lesznek, és könnyen kultfilm is lehet, ám kisebb-nagyobb hibái miatt inkább csak az év egyik legjobb filmje lett.
Az Egykutya című filmet a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk.
10/8
Az Egykutya október 2-án érkezik a magyar mozikba.