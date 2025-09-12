Hogyan éljem túl az életem? – Nagyot markolt az Oscar-díjas Deák Kristóf Egykutya című filmje

Egyre több, független alkotó igyekszik nagy közönséget megmozgató filmeket készíteni Magyarországon. Ahogy Herendi Gábor Futni mentem című filmje megtalálta a közönségét, úgy az Egykutya is minden bizonnyal egy szélesebb réteghez fog eljutni. Az azonos című színdarabot a produkció négy főszereplője jegyzi társrendezőként, a filmhez azonban egy igazi profit, az Oscar-díjas Deák Kristófot kérték fel. A végeredmény egy rekeszizom-szaggató tragikomédia lett, ami nagyot markolt, de néhány szál kifolyik az alkotók kezéből.

A vihar kihozza az Egykutya szereplőiből az indulatokat (Fotó: Intercom)

Egykutya egy szobában

Rejtélyes meghívás, négy régi barát, akik 10 éve nem látták egymást, hatalmas vihar tombol kint, akár csak bent, amikor a négy, harminc körüli főszereplőnk egy asztalhoz ül. Előkerül egy csomó bor, némi ehetetlen pogácsa, egy kis méreg és négy, drámákkal teli látszatélet. Ezt olvasva egy melodrámára vagy valami Agatha Christie-krimire gondolhatnánk az Egykutyával kapcsolatban, ám ez itt egy vérbő egyhelyszínen játszódó tragikomédia.

Egy ilyen kamaradrámához nagyon biztos kezű rendezőre van szükség, gondoljunk csak az 1966-os Nem félünk a farkastólra, ahol Mike Nichols tartotta kordában a sziporkázó Elizabeth Taylor-Richard Burton párost, vagy Az öldöklés Istene, ahol Roman Polanski dirigálta Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz és John C. Reilly kvartettjét.

A feszes alapanyagot olyan híres írók adták, mint Edward Albee vagy Yasmina Reza, akik olyan velőtrázó dialógokat írtak a színészeiknek, amit ha egy helyben állva, monoton hangon olvasnának fel is tuti lenne a siker. Hasonló bravúrt ért el Varga Lóránt az Egykutya című színdarab megírásakor, amibe Vörös András szállt be a forgatókönyv megírásába.

Akkor már csak a direktor kell. Ő lett Deák Kristóf, aki üstökösként robbant be a Mindenki című rövidfilmjével, ami Oscar-díjat hozott neki, azóta pedig megrendezte a Foglyok és Az unoka című filmeket, és most itt az Egykutya. Meg kell hagyni, a rendező eddig nagyon el volt kényeztetve a színészeivel, hiszen míg Az unokában a hazai színjátszás legjava sziporkázott, addig jelen filmünk négy, leginkább a független szférában mozgó színészt kellett dirigálnia. Ami viszont a színpadon működik, az nem biztos, hogy a mozgóképen is.