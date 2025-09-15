Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

Emmy-díj

Emmy 2025: világsztárok maradtak hoppon, mindent vitt az idei gála – ezek voltak a legfontosabb pillanatok

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2025 a feltörekvő csillagok és a visszatérők éve volt a tévés Oscaron! Az Emmy 2025 nyertesei között újoncok és nagy visszatérők vitték el a legfontosabb díjakat, és utasították maguk mögé a tuti biztos befutókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmy-díjEmmy-gálaColin FarrellEmmyNetflixHarrison Ford

Hatalmas meglepetéseket tartogatott az idei tévés Oscar. Az Emmy 2025-ön újoncok és nagy visszatérők taroltak, a világsztárok többsége idén hoppon maradt. Mutatjuk, kik lepték meg legjobban a közönséget és kik azok, akiket megdöbbentő módon mellőztek az esten! 

British actor and winner of the award for Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for "Adolescence" Owen Cooper attends the 77th Primetime Emmy Awards Governors Gala at the Los Angeles Convention Center in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Owen Cooper Emmy 2025 (Fotó: VALERIE MACON / AFP)

Az Emmy 2025 hét legnagyobb meglepetései és vesztesei

Mellőzés: Parker Posey

March 11, 2025, New York, New York, USA: Parker Posey wearing dress by Roksanda attends premiere of the HBO Max original film 'The Parenting' at DGA Theater in New York on March 11, 2025. (Credit Image: © Lev Radin/ZUMA Press Wire)
Parker Posey és A Fehér Lótusz (Fotó: Lev Radin)

2025 ismét A Fehér Lótusz éve lehetett volna, ám a sokat vitatott harmadik évad - dacára a kiemelkedő nézettségének - csupán egy díjat vitt haza: a széria távozó zeneszerzője, Cristobal Tapia de Veer főcímdala. A fogadóirodák és a net népe egyértelműen Parker Posey győzelmére számítottak, ugyanis hónapok óta csak azt látni, hogy a színésznő hányféleképpen mondja a szállóigévé vált mondatát (Piper noooooooooo!!!!!). Nos, a dúsgazdag, enyhén gyógyszerfüggő és alkesz Victoria szerepében nem sikerült neki az, ami az első két szezonban a Tanyát alakító Jennifer Coolidge-nak. Az 57 éves színésznőt ugyanis a relatíve ismeretlen, Katherine LaNasa győzte le a legjobb női női mellékszereplő (dráma) kategóriában a Vészhelyzet Pittsburghben című szériáért. 

1 2 3
... 7
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!