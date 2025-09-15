Emmy 2025: világsztárok maradtak hoppon, mindent vitt az idei gála – ezek voltak a legfontosabb pillanatok

Hatalmas meglepetéseket tartogatott az idei tévés Oscar. Az Emmy 2025-ön újoncok és nagy visszatérők taroltak, a világsztárok többsége idén hoppon maradt. Mutatjuk, kik lepték meg legjobban a közönséget és kik azok, akiket megdöbbentő módon mellőztek az esten!

Owen Cooper Emmy 2025 (Fotó: VALERIE MACON / AFP)

Az Emmy 2025 hét legnagyobb meglepetései és vesztesei

Mellőzés: Parker Posey

Parker Posey és A Fehér Lótusz (Fotó: Lev Radin)

2025 ismét A Fehér Lótusz éve lehetett volna, ám a sokat vitatott harmadik évad - dacára a kiemelkedő nézettségének - csupán egy díjat vitt haza: a széria távozó zeneszerzője, Cristobal Tapia de Veer főcímdala. A fogadóirodák és a net népe egyértelműen Parker Posey győzelmére számítottak, ugyanis hónapok óta csak azt látni, hogy a színésznő hányféleképpen mondja a szállóigévé vált mondatát (Piper noooooooooo!!!!!). Nos, a dúsgazdag, enyhén gyógyszerfüggő és alkesz Victoria szerepében nem sikerült neki az, ami az első két szezonban a Tanyát alakító Jennifer Coolidge-nak. Az 57 éves színésznőt ugyanis a relatíve ismeretlen, Katherine LaNasa győzte le a legjobb női női mellékszereplő (dráma) kategóriában a Vészhelyzet Pittsburghben című szériáért.