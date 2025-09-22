Rekordösszegű kenőpénzzel akarták megakadályozni a legendás film megjelenését

Ki gondolta volna, hogy egy szemmel is jól látható összeget fizettek volna azért 80 évvel ezelőtt, hogy egy alkoholista férfiról szóló dráma ne készüljön el? Az idén 80 éves Férfiszenvedély című film esetében azonban pont így történt. Billy Wilder klasszikusáért a szeszgyártók a költségvetés négyszeresét adták volna oda kenőpénzként, ha soha nem forog le egy kocka sem belőle.

A Férfiszenvedély szúrta a szeszgyártók szemét (Fotó: imdb.com)

Férfiszenvedély: az alkoholizmus elleni reklámfilm

Mai szemmel nézve nehezen értelmezhető a csillagászati kenőpénz, ugyanis szinte minden héten megjelenik egy film, amiben van alkoholista szereplő. Igen ám, de Billy Wilder filmje először mutatta meg a vásznon, hogy a mértéktelen ivás milyen torzulásokat okozhat egy ember életében. A sztori szerint Don Birnam már a tizedik napja folyamatosan részeg, ám a testvére és annak felesége egy kirándulást tervez, ahol újabb négy napig, képszakadásig dagasztja a máját a főhős. A film visszaemlékezések formájában mutatja be, hogy és miért ment tönkre a hétvége, és milyen súlyos következményei vannak az alkoholbetegségnek.

A film őszintén beszélt az alkoholizmusról, ami akkoriban sokkoló volt (Fotó: imdb.com)

Lázadtak a szeszgyárak

Amikor híre ment, hogy a film alapjául szolgáló népszerű könyv jogait megvették (Eredetileg a könyv és a film címe is The Lost Weekend vagyis Az elveszett hétvége), a legnagyobb szeszgyárak összefogtak, hogy a mozi ne készülhessen el. Első próbálkozásaik kudarcba fulladtak, eközben pedig felvették a jeleneteket és már a film utómunkálatai tartottak. 1945-ben a szeszfőzdék a világháború okozta a sokkot kihasználva akarták itatni az embereket, de féltek hogy egy ilyen film lényegesen visszaveti a boltot. Odáig merészkedtek, hogy először a Paramount Pictures-t, majd magát a rendezőt, Billy Wildert akarták megkenni egy brutális összeggel. A gyártók 5 millió dollárt, azaz mai árfolyamon 90 milliót ajánlottak fel kenőpénzként, ha nem mutatják be a filmet. A rendező és a producerek nem engedtek a nyomásnak, sőt Wilder fel is használta ezt az információt a sajtókörúton.

Ray Milland Oscart kapott az alakításáért (Fotó: imdb.com)

A Férfiszenvedély sikere

A film nemcsak a nézők között aratott hatalmas sikert, de 4 Oscar-díjat is nyert. A legjobb film díja mellett a főszerepet alakító Ray Milland a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszobrot is elvihette. A magyar közönség Alfred Hitchcock: Gyilkosság telefonhívásra, illetve a Love Story című filmből ismerhetik, ahol a főhős Oliver édesapját alakította. A szakma szerint színész sem korábban, sem azóta nem alakított ennyire hitelesen egy alkoholistát a vásznon. Nem is csoda, a sztár heteket töltött egy rehabon, azért hogy tanulmányozza az alkoholisták szokásait. A Férfiszenvedély a legjobb rendezés és forgatókönyv díját is hazavihette. Külön öröm, hogy a legendás magyar zeneszerző, Rózsa Miklós ezért a munkájáért szintén Oscar-jelölést kapott, de sajnos a végső győztes nem ő lett.