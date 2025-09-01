Óriási tapsvihar a Velencei Filmfesztiválon – Imádták Guillermo Del Toro Frankenstein-filmjét

Guillermo del Toro Frankenstein-filmje Jacob Elordi, Oscar Isaac, Christoph Waltz, Felix Kamerrer és Mia Goth szereplésével októberben érkezik a mozikba, majd nem sokkal ezután, novemberben tovább vándorol a Netflixre. Az első visszajelzések több mint lehengerlőek, és egy hatalmas jelentőségű feldolgozást ígérnek.

Imádták az emberek az új Frankensteint (Fotó: Lucia Sabatelli/Bestimage)

A legnagyobb elismerés övezte a Frankensteint

A Variety értesítése szerint a híres szörnysztorit szombat este vetítették le a Velencei Filmfesztiválon és a siker az önmagáért beszél. A közönség 13 perces álló ovációval fogadta a filmet, ami az eddigi leghosszabb éljenzés volt a fesztiválon. A film sztárjai, a tudóst játszó Oscar Isaac és a teremtményt játszó Jacob Elordi nem tartották vissza az érzéseiket, és a tapsvihar közepette elsírták magukat. A rendező, Guillermo del Toro is megjelent a színen, aki szerényen integetett a közönségnek és megölelte a két sztárt.

A vetítést követően a vörös szőnyegen megrohamozták a sztárokat autogram- és szelfikérésekkel. Volt, aki azt is bekiabálta, hogy „Szeretünk Jacob!” – mire az Eufória sztárja visszaválaszolt: — „Én is titeket!”. Jacob Elordi tehát kifújhatja magát. A szerepe eredetileg Andrew Garfieldnak lett szánva, azonban a színész idő előtt távozott, és Elordi helyére lépése óriási kihívás volt számára.

A Frankenstein novemberben érkezik a Netflixre (Fotó: YouTube)

Guillermo del Toro nem fél a mesterséges intelligenciától

A vetítésen kívül egy pódiumbeszélgetés révén is megtudhattunk infómorzsákat a film kapcsán. Mivel Mary Shelley regénye egy teremtő-teremtmény kapcsolatra építő történet, némileg adja magát a kérdés, hogy van-e aktualitása az AI vonatkozásában, mint valami, aminek szerepe rohamosan terjeszkedik a hétköznapjainkban. Del Toro a felvetésre elmagyarázta, mi motiválta a film elkészítésére.

„Nem ilyen metafora akar lenni. A terror és félelem korszakában élünk és nincs fontosabb feladat most, mint hogy a bizonytalanság közepette megértsük saját emberségünket. A film tökéletlen karaktereket igyekszik bemutatni, és azt, hogy jogunk van tökéletlennek lenni és jogunk van megérteni egymást az elnyomó körülmények között.”