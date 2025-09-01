Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

Guillermo del Toro

Óriási tapsvihar a Velencei Filmfesztiválon – Imádták Guillermo Del Toro Frankenstein-filmjét

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bekövetkezett a legjobb szcenárió! Az első visszajelzések alapján az emberek imádják Guillermo del Toro, horrorzseni Frankenstein-feldolgozását. A rendező azt is elmondta, milyen érzések motiválták a film elkészítésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Guillermo del ToroOscar IsaacFrankensteinJacob Elordi

Guillermo del Toro Frankenstein-filmje Jacob Elordi, Oscar Isaac, Christoph Waltz, Felix Kamerrer és Mia Goth szereplésével októberben érkezik a mozikba, majd nem sokkal ezután, novemberben tovább vándorol a Netflixre. Az első visszajelzések több mint lehengerlőek, és egy hatalmas jelentőségű feldolgozást ígérnek. 

Felix Kammerer, Oscar Isaac, Guillermo del Toro, Jacob Elordi and Mia Goth attending the Frankenstein photocall during the 82nd Venice International Film Festival on August 30, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Imádták az emberek az új Frankensteint (Fotó: Lucia Sabatelli/Bestimage)

A legnagyobb elismerés övezte a Frankensteint

A Variety értesítése szerint a híres szörnysztorit szombat este vetítették le a Velencei Filmfesztiválon és a siker az önmagáért beszél. A közönség 13 perces álló ovációval fogadta a filmet, ami az eddigi leghosszabb éljenzés volt a fesztiválon. A film sztárjai, a tudóst játszó Oscar Isaac és a teremtményt játszó Jacob Elordi nem tartották vissza az érzéseiket, és a tapsvihar közepette elsírták magukat. A rendező, Guillermo del Toro is megjelent a színen, aki szerényen integetett a közönségnek és megölelte a két sztárt.

A vetítést követően a vörös szőnyegen megrohamozták a sztárokat autogram- és szelfikérésekkel. Volt, aki azt is bekiabálta, hogy „Szeretünk Jacob!” – mire az Eufória sztárja visszaválaszolt: — „Én is titeket!”. Jacob Elordi tehát kifújhatja magát. A szerepe eredetileg Andrew Garfieldnak lett szánva, azonban a színész idő előtt távozott, és Elordi helyére lépése óriási kihívás volt számára.

A Frankenstein novemberben érkezik a Netflixre (Fotó: YouTube)

Guillermo del Toro nem fél a mesterséges intelligenciától

A vetítésen kívül egy pódiumbeszélgetés révén is megtudhattunk infómorzsákat a film kapcsán. Mivel Mary Shelley regénye egy teremtő-teremtmény kapcsolatra építő történet, némileg adja magát a kérdés, hogy van-e aktualitása az AI vonatkozásában, mint valami, aminek szerepe rohamosan terjeszkedik a hétköznapjainkban. Del Toro a felvetésre elmagyarázta, mi motiválta a film elkészítésére.

„Nem ilyen metafora akar lenni. A terror és félelem korszakában élünk és nincs fontosabb feladat most, mint hogy a bizonytalanság közepette megértsük saját emberségünket. A film tökéletlen karaktereket igyekszik bemutatni, és azt, hogy jogunk van tökéletlennek lenni és jogunk van megérteni egymást az elnyomó körülmények között.”

A rendező egyetlen humoros mondattal összegezte ezt a gondolatmenetet.

Nem félek a mesterséges intelligenciától. A természetes hülyeségtől félek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!