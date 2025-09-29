20 éves a Grimm: Már a forgatáson megbukott Terry Gilliam filmje

Terry Gilliam idegei kis híján rámentek a forgatásra, a világsztárok menekültek a viharosan induló produkció elől. A Grimm minden eredetisége ellenére hatalmas bukás lett, és ennek az egyik legfőbb oka Hollywood legnagyobb predátora, a jelenleg is börtönbüntetését töltő Harvey Weinstein. A rapszódikus forgatás legdurvább pillanatait gyűjtöttük most össze a film 20 éves bemutatásának alkalmából.

A Grimm hatalmas bukás lett, hiába Heath Ledger és Matt Damon remek játéka (Fotó: Republic Pictures / Entertainment Pictures)

A Grimm bukása: Harvey Weinstein tette tönkre a saját filmjét

A filmet már 2001 óta le akarták forgatni, akkor az egyik Grimm testvért Johnny Depp játszotta volna. Weinstein elvetette az ötletet, mivel nem tartotta elég híresnek a színészt. Depp helyette aláírt a Karib-tenger kalózaira , ami végül milliárdokat hozott. A két évvel később induló forgatásnál állítólag már könyörögtek Deppnek, de ő még Terry Gilliam kedvéért sem állt kötélnek, akivel később együtt dolgozott a Doctor Parnassus és a képzelet birodalma című filmben.

, ami végül milliárdokat hozott. A két évvel később induló forgatásnál állítólag már könyörögtek Deppnek, de ő még kedvéért sem állt kötélnek, akivel később együtt dolgozott a című filmben. Gilliam így találkozott a tragikus sorsú Heath Ledgerrel, aki végül az egyik főszerepet elvállalta. Ledger drogproblémái ellenére jól ment a közös munka, olyannyira, hogy a Doctor Parnassus főszerepére is felkérte a rendező. Ledger annak a filmnek a forgatásán halt meg drogtúladagolásban, ami miatt le kellett állítani a produkciót. Végül Gilliam átírta a forgatókönyvet, Ledger jeleneteit megtartották, majd Johnny Depp, a mostanában meztelenkedő Jude Law és Colin Farrell vették a karaktert más-más dimenziókban.

Matt Damon orra végül majdnem leállította az egész produkciót (Fotó: Dimension Films / Courtesy of Dimension Films)