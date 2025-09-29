20 éves a Grimm: Már a forgatáson megbukott Terry Gilliam filmje
Harvey Weinstein döbbenetes döntései miatt esett szét szó szerint 2005 legnagyobb durranásának szánt filmje. A Grimm Heath Ledger és Matt Damon főszerepésével a filmtörténet egyik legnagyobb bukása lett.
A Grimm bukása: Harvey Weinstein tette tönkre a saját filmjét
A filmet már 2001 óta le akarták forgatni, akkor az egyik Grimm testvért Johnny Depp játszotta volna. Weinstein elvetette az ötletet, mivel nem tartotta elég híresnek a színészt. Depp helyette aláírt a Karib-tenger kalózaira, ami végül milliárdokat hozott. A két évvel később induló forgatásnál állítólag már könyörögtek Deppnek, de ő még Terry Gilliam kedvéért sem állt kötélnek, akivel később együtt dolgozott a Doctor Parnassus és a képzelet birodalma című filmben.
Gilliam így találkozott a tragikus sorsú Heath Ledgerrel, aki végül az egyik főszerepet elvállalta. Ledger drogproblémái ellenére jól ment a közös munka, olyannyira, hogy a Doctor Parnassus főszerepére is felkérte a rendező. Ledger annak a filmnek a forgatásán halt meg drogtúladagolásban, ami miatt le kellett állítani a produkciót. Végül Gilliam átírta a forgatókönyvet, Ledger jeleneteit megtartották, majd Johnny Depp, a mostanában meztelenkedő Jude Law és Colin Farrell vették a karaktert más-más dimenziókban.
Csehországban forgattak végül 2023-ban, két évvel azután hogy zöld utat kapott a forgatókönyv. A háromhónapos forgatás igen idegtépő volt: a díszlet egyszer szétesett, Weinstein állandóan kötözködött Gilliammel és a költségek is 80 millió dollárra szaladtak fel, ami akkoriban nagyon komoly büdzsének számított.
A tervek szerint olyan sztárok szerepeltek volna a Grimmben, mint Nicole Kidman, vagy Uma Thurman, akik Monica Bellucci szerepére jelentkeztek be, valamit a legendás Anthony Hopkins és a néhai Robin Williams. Mind "egyeztetési problémák" miatt dobták vissza a felkínált szerepet, valójában nem akartak Weinsteinnek dolgozni.
Két hétre leállt a forgatás, mert Gilliam olyan dührohamokat kapott a producertől és testvérétől, hogy kisebb idegösszeomlása volt.
2 évet csúszott a bemutató, ugyanis Gilliam, Harvey és a testvére, Bob Weinstein csatározásba kezdtek a végső vágás jogáért. 10 hónapig ment a jogi herce-hurca, mire pont került az ügyre. A Weinstein-fiúk közben megkeresték Az angol beteg rendezőjét, Anthony Minghellát, hogy végezzen utóforgatások, de ő Gilliam iránti bartáságból megtagadta a kérést.
A 80-85 millió dolláros film világszerte csak 105 millió dollárt hozott, ami legalább 80 milliós bukást jelentett a stúdiónak, ami 2005 egyik legveszteségesebb filmjévé tette a Grimmet.
