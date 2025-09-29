Hírlevél

Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Grimm fivérek

20 éves a Grimm: Már a forgatáson megbukott Terry Gilliam filmje

Harvey Weinstein döbbenetes döntései miatt esett szét szó szerint 2005 legnagyobb durranásának szánt filmje. A Grimm Heath Ledger és Matt Damon főszerepésével a filmtörténet egyik legnagyobb bukása lett.
Grimm fivérekHarvey WeinsteinNicole KidmanMonica BellucciMatt DamonHeath Ledger

Terry Gilliam idegei kis híján rámentek a forgatásra, a világsztárok menekültek a viharosan induló produkció elől. A Grimm minden eredetisége ellenére hatalmas bukás lett, és ennek az egyik legfőbb oka Hollywood legnagyobb predátora, a jelenleg is börtönbüntetését töltő Harvey Weinstein. A rapszódikus forgatás legdurvább pillanatait gyűjtöttük most össze a film 20 éves bemutatásának alkalmából. 

Grimm, Apr 20, 2005; Prague, CZECH REPUBLIC; HEATH LEDGER and MATT DAMON star as Jake Grimm and Will Grimm in the thrilling fantasy horror comedy 'The Brothers Grimm' directed by Terry Gilliam. Release Date: July 29th 2005. Mandatory Credit: Photo by Dimension Films/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of Dimension Films
A Grimm hatalmas bukás lett, hiába Heath Ledger és Matt Damon remek játéka (Fotó: Republic Pictures / Entertainment Pictures)

A Grimm bukása: Harvey Weinstein tette tönkre a saját filmjét

  • A filmet már 2001 óta le akarták forgatni, akkor az egyik Grimm testvért Johnny Depp játszotta volna. Weinstein elvetette az ötletet, mivel nem tartotta elég híresnek a színészt. Depp helyette aláírt a Karib-tenger kalózaira, ami végül milliárdokat hozott. A két évvel később induló forgatásnál állítólag már könyörögtek Deppnek, de ő még Terry Gilliam kedvéért sem állt kötélnek, akivel később együtt dolgozott a Doctor Parnassus és a képzelet birodalma című filmben. 
  • Gilliam így találkozott a tragikus sorsú Heath Ledgerrel, aki végül az egyik főszerepet elvállalta. Ledger drogproblémái ellenére jól ment a közös munka, olyannyira, hogy a Doctor Parnassus főszerepére is felkérte a rendező. Ledger annak a filmnek a forgatásán halt meg drogtúladagolásban, ami miatt le kellett állítani a produkciót. Végül Gilliam átírta a forgatókönyvet, Ledger jeleneteit megtartották, majd Johnny Depp, a mostanában meztelenkedő Jude Law és Colin Farrell vették a karaktert más-más dimenziókban. 
Apr 20, 2005; Prague, CZECH REPUBLIC; MATT DAMON and MONICA BELLUCCI star as Will Grimm and Queen Mirror in the thrilling fantasy horror comedy 'The Brothers Grimm' directed by Terry Gilliam. Release Date: July 29th 2005. Mandatory Credit: Photo by Dimension Films/ZUMA Press. (©) Copyright 2005 by Courtesy of Dimension Films
Matt Damon orra végül majdnem leállította az egész produkciót (Fotó: Dimension Films / Courtesy of Dimension Films)
  • Csehországban forgattak végül 2023-ban, két évvel azután hogy zöld utat kapott a forgatókönyv. A háromhónapos forgatás igen idegtépő volt: a díszlet egyszer szétesett, Weinstein állandóan kötözködött Gilliammel és a költségek is 80 millió dollárra szaladtak fel, ami akkoriban nagyon komoly büdzsének számított. 
  • Weinstein egy orr miatt akarta leállítani a filmet: Matt Damon protézist viselt volna, hogy jobban elüssön Heath Ledgertől. Weinstein kiverte a balhét, miszerint úgy néz ki így, mint Marlon Brando, és vagy elfelejti a direktor a műorrot vagy nincs film. 
  • A tervek szerint olyan sztárok szerepeltek volna a Grimmben, mint Nicole Kidman, vagy Uma Thurman, akik Monica Bellucci szerepére jelentkeztek be, valamit a legendás Anthony Hopkins és a néhai Robin Williams. Mind "egyeztetési problémák" miatt dobták vissza a felkínált szerepet, valójában nem akartak Weinsteinnek dolgozni. 
Terry Gilliam attends the Los Angeles premiere of The Brothers Grimm held at the DGA Theater in Los Angeles, California on August 8, 2005 (Pictured:Terry Gilliam) Copyright 2005 by Amanda Parks/Abaca
Terry Gilliam idegei nem bírták a forgatás és a Weinstein-tesókat (Fotó: Amanda Parks / Abaca)
  • Két hétre leállt a forgatás, mert Gilliam olyan dührohamokat kapott a producertől és testvérétől, hogy kisebb idegösszeomlása volt. 
  • Hogy ne csak Weinsteint szidjuk: Lena Headey nem szívesen emlékszik vissza a forgatásra, mivel Terry Gilliam állandóan verbálisan bántalmazta a forgatás alatt. 
Lena Headey attends the Los Angeles premiere of The Brothers Grimm held at the DGA Theater in Los Angeles, California on August 8, 2005 (Pictured:Lena Headey) Copyright 2005 by Amanda Parks/Abaca
Lena Headey a rendezővel nem tudott jól kijönni (Fotó: Amanda Parks / Abaca)
  • 2 évet csúszott a bemutató, ugyanis Gilliam, Harvey és a testvére, Bob Weinstein csatározásba kezdtek a végső vágás jogáért. 10 hónapig ment a jogi herce-hurca, mire pont került az ügyre. A Weinstein-fiúk közben megkeresték Az angol beteg rendezőjét, Anthony Minghellát, hogy végezzen utóforgatások, de ő Gilliam iránti bartáságból megtagadta a kérést. 
  •  A 80-85 millió dolláros film világszerte csak 105 millió dollárt hozott, ami legalább 80 milliós bukást jelentett a stúdiónak, ami 2005 egyik legveszteségesebb filmjévé tette a Grimmet. 

 

