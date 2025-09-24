Öreg nyomozó nem vén nyomozó: 7 film és sorozat, amiben nyugdíjasok oldják meg a bűnügyeket

Szépkorú nyomozóktól hemzseg a streaming. A Gyilkos a házban sorozat ötödik szezonja és A csütörtöki nyomozóklub című Netflix film is az elmúlt hetekben debütált, tele színészlegendákkal és nyugdíjas krimihősökkel. A recept nem új, sőt már nagyon régóta akadnak szépkorú nyomozók a vásznon!

A Gyilkos a házban előtt is számos népszerű idős nyomozó fordult meg a vásznon Fotó: Disney+

Gyilkos a házban és a nyugdíjas nyomozók

A kristálytükör meghasadt (1980)

Kim Novak, Rock Hudson és Elizabeth Taylor is gyanúsak ebben a feszült krimiben Fotó: a90 / a90

A listánkon szereplő alkotások jelentős része le se tagadhatná Agatha Christie hatását, hiszen a krimiirodalom nagyasszonyának is akad egy időskorú főhőse. A kotnyeles és agyafúrt vénkisasszony-nyomozó Miss Marple eseteiből főleg brit tévéfilmek készültek, de a mozivásznon is megfordult Angela Lansbury megformálásában. A kristálytükör meghasadt esetében a minden lében kanál nyomozó hölgy mozisztárok piszkos ügyeit vizsgálja, ugyanis egy forgatás alatt történt mérgezés indítja el az események tragikus láncolatát. Az elkényeztetett hollywoodiakat pedig az aranykor olyan veteránjai alakították a filmben, mint a legendás Elizabeth Taylor, Tony Curtis, Rock Hudson és vagy a mostanában sokat látott Kim Novak.