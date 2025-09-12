Szó szerint halálos évaddal tért vissza a Gyilkos a házban

Ismét csendült a lassan legendásnak számító intró, ahol New York egyik legelőkelőbb házának szereplőinek az ablakán kukkanthatunk be. A Gyilkos a házban már az ötödik évaddal debütált a Disney+ - on, és úgy tűnik, még mindig van szufla a sorozatban. A hangvétel azonban kicsit más, sőt a Steve Martin-Martin Short-Selena Gomez féle trióhoz idén egy negyedik főszereplő érkezett, maga a ház, az Arconia, ahol játszódik a történet és annak minden mocskos kis titka.

A Gyilkos a házban még izgalmasabb idén (Fotó: Hulu)

A gyilkos a házban van

Vagy legalábbis a gyilkosság, ugyanis Oliver és Loretta esküvője utáni hajnalban megtalálják a szökőkútban a szimpatikus, idős portást, aki látszólag a légynek se tudna ártani. A halálát balesetként zárták le, de túl sok a gyanús körülmény, amikor meg újabb holttest kerül elő, akkor a podcast-nyomozók számára teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy talán életük legszövevényesebb ügyét kell felderíteni, mert minden jel szerint a saját házuk táján kell körbe nézniük, ugyanis végig egy bűnbarlangban éltek, ahol a legszerényebb figurának is nagyon mocskos titkai lehetnek.

Maga a ház lesz az évad új főszereplője, minden mocskos titkával (Fotó: Hulu)

Koporsóban turkálás felsőfokon

Az első három rész hozza a szokásos humort, főleg a két veterán Steve Martin és Martin Short oldaláról, míg Selena Gomez figuráját, Mabelt még érettebbre vették. Akik a negyedik évad után sokan azt hitték, nem lehet már jobban feltekerni a hülyeségmérőt, azoknak jelentjük: de nagyon is lehet. Koporsóban turkálás egy halotti toron, házi boncolás és cikis kilencvenes éveket idéző sminkek is megdolgoztatják a rekeszizmainkat. Ami viszont feltűnőbb, az Charles, vagyis Steve Marin figurájának melankóliája, ami sok kérdést felvet már most az első részek alatt, és még hol van a tizedik. Sokan már azt tippelgetik, hogy az idei évad végére nem lesz teljes a dilis trió, és bizony ennek megvan az esélye az első három alapján.

Világsztárok csatlakoztak a sorozathoz (Fotó: Hulu)

Sztárparádé a köbön

Az első három részben még nem is lőttek el minden patront, de a kétszeres Oscar-díjas legenda, Dianne Wiest fergeteges, mellette pedig hosszú évekre eltűnt Téa Leoni mutatja meg, milyen egy dögös, ötgyerekes, temus maffiamama. A fent említett Renée Zellweger és Christoph Waltz is megjelennek már, de az ő szerepüket még rejtély övezi. Hamarosan érkezik Meryl Streep és még ki tudja hány titkos sztárvendég, akik tovább kuszálhatják a gyilkosság/gyilkosságok szálait. A sorozat talán most picit lassabban indul, és a már említett mélabús hangulat picit más szájízt ad egy-két eseménynek, de a Gyilkos a házban ötödik évada eddig méltónak tűnik a korábbi parádés etapokhoz. Egy biztos, ahogy az évad mottója is mondja: a ház mindent visz! és ez itt fokozottan igaz, legyen szó emberi életekről, pénzről vagy akár évtizedes titkokról.