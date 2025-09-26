A Netflix helyett a Prime-on érkezik Harlan Coben legújabb agysejtromboló sorozata

Az első felében több alkalommal is írtuk a szegény ember Jo Nesbø-jének tartott krimikirályról, akinek évente több könyvét is adaptálja a Netflix. Harlan Coben sorozatai közül akadt olyan, ami teljesen ostobának nézte a nézőjét, felért egy tömegpusztító fegyverrel a széria, vagy egyszerűen csak akkora sületlenség volt a sztori, hogy megérdemelten kapta a kamukirály becenevet. Coben most a Netflix helyett az Amazon Prime kontójára készítette el a Lazarus című hatrészes szériát. A streamingszolgáltató – a Netflixszel ellentétben – sztárokat is szerződtetett a sorozathoz: a Mielőtt megismertelek és Az éhezők viadala-sorozat sztárja, Sam Claflin és az Igazából szerelem vagány, Oscar-jelölt rocksztárja, Bill Nighy alakítják a széria főszerepeit.

Harlan Coben új sorozatának főszereplője Sam Claflin (Fotó: Prime)

Harlan Coben újabb kamuja?

A krimiíró legújabb darabjában egy jóképű pszichiáter szürreális traumáját követi végig, aki különös körülmények között vesztette el 25 évvel korábban a testvérét. Joel Lazarus egyik pszichopata betege azonban olyan események láncolatát indítja el, amiben már a valóság és az illúzió összekeveredik. A férfi szintén orvos apja furcsa körülmények között meghal, ám a papa szelleme továbbra is kísérti a férfit. A rendőrség szerint a pszichiáter a gyanús, míg neki meggyőződése, hogy az apja és a testvére halála összefügg, ezért nyomozásba kezd, miközben próbálja megtartani a józan eszét is. Átverés az egész, vagy Joel saját elméje játszik csak vele?

A halott papát Bill Nighy alakítja a misztikus krimiben (Fotó: Prime)

A kísértés, szellemekkel és illúziókkal machináló előzetes egy feszült, és talán minőségibb Harlan Coben sorozat ígéretét hordozza magában. A főszerepet a rég látott Sam Claflin alakítja, mellette a halott édesapját az Oscar-jelölt angol színészlegenda, Bill Nighy kelti életre. A további fontos szerepekben Alexandra Roach, Ewan Horrocks és David Fynn láthatók.