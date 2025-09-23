Megőrült az HBO? Nőt faragnának Voldemortból a Harry Potter-sorozat készítői

Már javában forog a kamera Roxfort falai között, rögzítik az HBO nagyszabású Harry Potter sorozatának képsorait. A J.K. Rowling regényeit tévéképernyőn felélesztő produkciót korábban hatalmas lelkesedés és várakozás övezte, mostanra azonban a rajongók körében egyre csak nő a feszültség. A sötét fellegek nemcsak „a kis túlélő” keserédes sztorija felett gyülekeznek, hanem a projekt körül is, amiért maga az HBO tehető felelőssé. Egyes döntéseikben ugyanis túlságosan maradiak, ahogy azt már Chris Columbus is több ízben jelezte, máskor viszont indokolatlanul radikális változtatásokat eszközölnek. A legfrissebb hír is utóbbira példa, miszerint Voldemort szerepére akár egy női színészt is kiválaszthatnak a castingosok, ez pedig újabb vitákat gerjesztett, és tovább növelte a bizonytalanságot a széria jövőjét illetően.

A Harry Potter-filmekben Ralph Fiennes alakította Voldemortot, ám a sötét nagyurat az HBO Max sorozatában már akár egy színésznő is eljátszhatja majd (Fotó: Ian West / PA Wire)

Női Voldemort? Ehhez az írónőnek is lesz egy-két szava

Egy megbízható forrásnak számító bennfentes, Daniel Richtman robbantotta fel néhány órája az internetet azzal az információval, miszerint a készülő Harry Potter-széria fő gonoszának szerepére nemcsak férfiakat, hanem nőket is meghallgatnak. Az már korábban kiderült, hogy a rajongók álomcastingja, Cillian Murphy nem kíván részt venni a projektben, de most arra is nagy esély van, hogy a fanatikusok még nagyobbat csalódjanak, hiszen az HBO akár alapjaiban írhatja át a történet központi karakterét. A nemváltó Voldemort híre alaposan felborzolta a kedélyeket:

Ha ez valóban megtörténik, a sorozat már azelőtt meghal, mielőtt elkezdenék vetíteni. Senki sem fogja ezt a woke sz*rságot megnézni.

− írja az egyik feldühödött kommentelő Instagramon.

Az elkeseredett rajongóknak azonban maga az alapmű szerzője, J.K. Rowling dobhat mentőövet, aki producerként bábáskodik a műsor felett, és aki korábban már több alkalommal is szembement Hollywood szabad felfogású ideológiájával, így neki is biztosan lesz majd egy-két szava az HBO fejeseihez.

Harry Potter és a woke-ba fulladt sorozat

Ahogy korábban is említettük, nem ez volt az első alkalom, hogy egy merész döntés az HBO részéről őrületes gyűlöletcunamit indított el a neten a Harry Potter-sorozat kapcsán. Néhány hónappal ezelőtt, mikor még csak a lehetősége merült fel annak, hogy Alan Rickman helyét egy afrikai származású színész, Paapa Essiedu veszi át Piton professzor szerepében, a fanok egy emberként lázadtak fel. Bár sokan kétkedve fogadták a hírt, idén áprilisban a szóbeszéd mégis igaznak bizonyult, az HBO bejelentette, Essiedura esett a választásuk. A varázsvilág szerelmesei azóta sem tudtak belenyugodni a döntésbe, már petíciót is indítottak a ghánai szülők gyerekeként, de már Angliában született fiatalember eltávolítására. Paapa Essiedu egyelőre maradt a helyén, viszont az ő esete is bizonyítja, az HBO háza tájáról érkező információk bármennyire is földtől elrugaszkodottnak tűnnek első hallásra, minden esély megvan rá, hogy Harry életét nem egy Tom Rowle Denem nevű férfi fogja megkeseríteni.