Song Sung Blue: Hugh Jackman filmje lesz a karácsonyi időszak legnagyobb dobása

Igaz, még csak szeptember van, de kiderült, hogy mi lesz az idei év karácsonyi szenzációfilmje. Tegnap megjelent a Song Sung Blue című film hivatalos előzetese, ami egy Neil Diamond énekesnek szentelt tribute zenekar útját mutatja be. A főszerepben A legnagyobb Showman sztárja, Hugh Jackman lesz látható, Kate Hudson pedig Hugh Jackman zenésztársát és szerelmét alakítja.

A Song Sung Blue lehet Hugh Jackman újabb dalos szenzációja (Fotó: Twentieth Century Fox/Entertainment Pictures)

Song Sung Blue: Hugh Jackman ismét dalol

A DC univerzum sztárja, Hugh Jackman nem először fakad dalra. A 2017-es A legnagyobb Showman című musicalfilmben P. T. Barnum szerepében felejthetetlen és fülbemászó dallamokkal lopta be magát a rajongók szívébe. A színész hollywoodi karrierje mellett a Broadway színpadán is tevékenykedik, így nem véletlen, hogy őt választották a szerepre. Kate Hudson énektehetségéről kevés bizonyítékunk van, de a Glee-Sztárok leszünk című musicalsorozatban egy évadon át alakította a kegyetlen tánctanár, Cassandra July szerepét, így időről időre ő is dalra fakadt és emlékezetes alakítást nyújtott. Az előzetes alapján biztos, hogy a két színész között remek a kémia.

Neil Diamond reflektorfényben

Az amerikai énekes-dalszerző karrierje a '60-as években indult és napjainkban is szárnyal. Ahogy a James Mangold rendezésében készült Sehol se otthon című Bob Dylan filmmel kapcsolatban, úgy itt is felmerül a kérdés, hogy problémás-e filmet csinálni olyan alkotókról, akik még életben vannak. A történet ugyan nem kimondottan életrajzi, csupán a Neil Diamond előtt tisztelgő zenekar sikertörténetét mutatja be, így talán kiküszöbölhető ez a veszély. A történet valós eseményeken alapul. Egy Milwaukee házaspár, Mike és Claire Sardina helyi sztárokká válnak, amikor Neil Diamond dalokkal kezdenek el fellépni. A cím, a Song Sung Blue is az énekes egyik népszerű slágere, de a filmben elhangoznak a legismertebb klasszikusok is, mint a Sweet Caroline vagy az I am...I Said. Neil Diamond többszörös Grammy-díjas énekes és dalszerző, aki olyan zenekarokkal és zenészekkel is dolgozott együtt, mint a Deep Purple. Napjainkig több mint 130 millió lemezt adott el, így ő az egyik legtöbb eladást produkáló zenész a szakmában.