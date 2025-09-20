Hírlevél

Jennifer Aniston

Superman visszatér a TV-be! Mutatjuk, mit nézzünk a hétvégén

Visszatér a kryptoni, duplán is beleláthatunk a tévézés világába, kultbosszúfilm és Elio is jön. Jennifer Aniston és Reese Witherspoon sikersorozatnak folytatása is megérkezett.
Jennifer AnistonKill BillSupermanReese WitherspoonThe Morning Show

Két díva tovább tépi egymás és a nézők idegeit, miközben kedvenc DC hősünk visszatér. A hétvégén is számos streamingpremier vár ránk, olyan sztárokkal, mint Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Uma Thurman, David Corenswet, Nicholas Hoult és a galaxis legjópofább szörnyei. 

Jennifer Aniston, Superman
Jennifer Aniston mellett Superman is visszatér (Fotó: imdb.com)

Jennifer Aniston osztja az észt: 5 kihagyhatatlan streamingpremier a hétvégén

Superman

Az év egyik legjobban várt filmje volt a krytoni szuperhős újragondolt kalandja, amit a Marvel-univerzumból elcsaklizott James Gunn gondolt újra. A film anyagi siker lett, a nézők imádták és a kritikusok is inkább pozitívan nyilatkoztak róla. Az új hős szerepében David Corenswet egy csapásra Hollywood új álompasija lett, de nincs sok ideje élvezni a tündöklést, ugyanis hamarosan kezdik forgatni a sikerfilm folytatását, amiben visszatér Lois Lane szerepében Rachel Brosnahan valamint Lex Luthorként Nicholas Hoult is. A Superman az HBO MAX-on látható. 

