Superman visszatér a TV-be! Mutatjuk, mit nézzünk a hétvégén

Két díva tovább tépi egymás és a nézők idegeit, miközben kedvenc DC hősünk visszatér. A hétvégén is számos streamingpremier vár ránk, olyan sztárokkal, mint Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Uma Thurman, David Corenswet, Nicholas Hoult és a galaxis legjópofább szörnyei.

Jennifer Aniston mellett Superman is visszatér (Fotó: imdb.com)

Jennifer Aniston osztja az észt: 5 kihagyhatatlan streamingpremier a hétvégén

Superman

Az év egyik legjobban várt filmje volt a krytoni szuperhős újragondolt kalandja, amit a Marvel-univerzumból elcsaklizott James Gunn gondolt újra. A film anyagi siker lett, a nézők imádták és a kritikusok is inkább pozitívan nyilatkoztak róla. Az új hős szerepében David Corenswet egy csapásra Hollywood új álompasija lett, de nincs sok ideje élvezni a tündöklést, ugyanis hamarosan kezdik forgatni a sikerfilm folytatását, amiben visszatér Lois Lane szerepében Rachel Brosnahan valamint Lex Luthorként Nicholas Hoult is. A Superman az HBO MAX-on látható.