paul mescal

Tehetségkutatóban indult, mára lepipálta Liza Minnellit az ír nebántsvirág: 2026 Jessie Buckley éve lesz

Eddig leginkább függetlenfilmek fő- és mellékszereplőjeként láttuk, azonban idén szupersztárokat tarolhat le Hollywoodban. A 36 éves Jessie Buckley William Shakespeare feleségeként lehet az álomgyár új királynője.
Nem egy tipikus szépség, merész szerepeket vállal, de az is biztos: aki egyszer látta, nem felejti az arcát. Jessie Buckley az utóbbi években Hollywood egyik "lassú víz, partot mos" típusú sztárja lett. Egyre jobb filmekben kapott szerepet, már Oscar-jelölése is van a 36 éves színésznőnek, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) legújabb filmjével letarolta a közönséget. A CineFesten mellényúló Paul Mescal és a színésznő főszereplésével készült Hamnet című film nem csak a közönségdíjat vitte el, hanem azonnal a legfőbb Oscar-esélyesnek kiáltotta ki az ír színésznőt. 

Jessie Buckley, London, UK. 13 February 2023. Jessie Buckley attending the European premiere of Wicked Little Letters at Odeon Luxe, Leicester Square, London. Photo credit should read: Matt Crossick/Empics Wicked Little LettersFebruary 13, 2024
Eljött Jessie Buckley ideje! (Fotó: Matt Crossick/Matt Crossick)

Érdekességek Jessie Buckleyról

  • A színésznőt egy tehetségkutatóban fedezték fel. A BBC I'd Do Anything című műsorába 19 évesen jelentkezett és második helyezést ért el. 
  • A The Royal Academy of Dramatic Art-ot 2013-ban végezte el, de nyáron már A vihar című Shakespeare-drámában játszotta Miranda szerepét. 
  • Londonba költözése után depressziós lett, sokszor szorongott. A színésznő nem félt segítséget kérni. 
Jessie Buckley stars as Agnes and Joe Alwyn as Bartholomew in director Chloé Zhao’s HAMNET, a Focus Features release.
A Hamnet főszerepe sokak szerint Oscart hoz Buckley-nak (Fotó: Focus Features/Entertainment Pictures)
  • Igazi művészcsaládba született: az édesanyja operaénekes és hangképzés tanár, míg az édesapja költő. 
  • Igazi zenei multitalentum: kiváló énekhangja van, emellett zongorázik, klarinétozik és hárfán is tud játszani. 
  • Az egyik legmeghatározóbb republikánus ír politikusnő, Madge Clifford dédunokája.
  • Egy atomkatasztrófa hozta meg neki a hírnevet, ugyanis a nagyközönség először a Csernobil című sorozatban láthatta fontosabb szerepben az HBO Max-on. 
Hamarosan Frankenstein menyasszonyaként láthatjuk a színésznőt (Fotó: Warner)
  • Sokáig randizott James Norton színésszel.
  • 2023-ban ment hozzá a férjéhez, akiről annyit tudunk, hogy civil, Freddie-nek hívják és mentálhigiéniás szakemberként dolgozik. 
  • Legközelebb Maggie Gyllenhaal A menyasszony című filmjében láthatjuk jövő márciusban a Hamnet mellett, ami egy harmincas években játszódó Frankenstein történet lesz Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz és Annette Benning főszereplésével. 

Jessie Buckley 5+1 legjobb szerepe eddig

A befejezésen gondolkodom

Szürreális Netlfix filmben bizonyított világsztárok mellett Jessie (Fotó: Netflix)

A Csernobil után még feltűnt a Renée Zellweger második Oscarját meghozó Judy című filmben, és utána jött a teljesen elborult ötleteiről híres Charlie Kaufman szürreális filmje a Netflixen. Buckley egy névtelen nőt alakít a történetben, akit az Emma Stone mellett hatalmasat alakító Jesse Plemons haza akar vinni bemutatni a szüleinek. Itt azonban egyre furcsább dolgok történnek, sőt, mi nézők is arra leszünk figyelmesek, hogy az álom és a valóság nagyon összecsúszik ebben a csavaros thrillerben. A filmben még Toni Collette és David Thewlis láthatók.

