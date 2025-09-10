John Malkovich nyíltan beszélt a veszedelmes viszonyról, amit a mai napig bán

John Malkovich egy több évtizedes titokról rántotta le a leplet. A színész mélyen hallgatott kolléganőjével, Michelle Pfeifferrel folytatott viszonyáról. A színésznő is hét lakat alatt őrizte a történetet, Malkovich azonban megtörte a sokéves hallgatást.

John Malkovich és Michelle Pfeiffer titka napvilágot látott (Fotó: KPA Honorar und Belege)

John Malkovich veszedelmes viszonya

A 71 éves John Malkovich egy podcastben beszélt először bővebben a nyilvánosság előtt az eddig alaposan eltitkolt viszonyról. Az 1988-as Veszedelmes viszonyok című filmben játszottak főszerepet Michelle Pfeifferrel, akivel a forgatás alatt közelebb kerültek egymáshoz. Malkovich és a Veszélyes kölykök sztárjának viszonya azonban sosem láthatott napvilágot, akkoriban ugyanis mindketten házasok voltak. A Red sztárja éppen Glenne Headly színésznő férje volt, Michelle Pfeiffer pedig 1981 óta élt házasságban Peter Horton színésszel. Érdekes módon mindketten 1988-ban bontották fel házasságaikat, abban az évben, amikor a Veszedelmes viszonyok a mozikba került. A film hatalmas sikert aratott, Pfeiffer és a filmben szintén főszerepet játszó Glenn Close is Oscar-jelölést kaptak, amit ugyan díjra nem válthattak, de a film így is 3 kategóriában tarolt a díjátadón.

John Malkovich a házasságával fizetett a titkos viszonyért (Fotó: WARNER BROTHERS / NORTHFOTO)

John Malkovich már megbánta a viszonyt

John Malkovich bevallása szerint a színésznővel folytatott titkos szerelem volt az utolsó szög a házassága koporsójában, amit azóta is bán. A viszony nem volt hosszú életű, a színész 1989-ben újra megnősült, a szerencsés ara az olasz származású Nicoletta Peyran volt, akivel két gyermekük született és napjainkban is házasságban élnek. Michelle Pfeiffer ugyan később, de szintén belevágott egy második házasságba a producer David E. Kelley-vel, ez a frigy is sikeresebbek bizonyult az előzőnél és szintén két gyermeket eredményezett.

John Malkovich nagy hibát követett el

A színész bevallotta, hogy sosem beszélt erről az ügyről korábban, főleg azért, mert szégyellte, amit tett. De nemcsak a nyilvánosság előtt, hanem Michelle Pfeiffer előtt is.

Ebben az iparban könnyen és gyorsan tudsz érzelmes kapcsolatokat kialakítani a kollégáiddal. Ez ebben az esetben is így történt, de az a tapasztalatom, hogy ha valakivel túllépsz a munkakapcsolaton, utána már nem tudtok jó kollégák lenni. Michelle-lel is így törtét, ezt pedig nagyon bánom.

A két színész között látszólag nincs harag, ám az biztos, hogy kapcsolatuk helyrehozhatatlan törést szenvedett, így megfizették az árát az évtizedeken át titkolt viszonynak.