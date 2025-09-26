Pofátlan koppintás hozott Oscart a horror-rendezőnek

A remake-ek és újragondolások korát éljük Hollywoodban, ám akadnak néha olyan már-már arcpirító koppintások, ami mellett a szakma és/vagy a rajongók sem mehetnek el szó nélkül. 2005-ben A titkok kulcsa című horrorfilm Kate Hudson főszereplésével mérsékelt sikert aratott a mozikban és a kritikusoknál. Akad, akik szerint a film megelőzte a korát, ugyanis sokan az utóbbi két évtizedeben ismerték el a film erényit. Ezt sokak szerint Jordan Peele hamarabb felfedezte, ugyanis a 2017-es gigasikere, a Tűnj el! című film gyakorlatilag ennek a filmnek a koppintása.
A 2005-ös, A titkok kulcsa egy Caroline nevű házi ápoló sorsát mutatja be, akinek egy lebénult öreg férfit és annak igencsak mogorva, rejtélyes feleségét kell segítenie. A louisianai Terrebonne Parishben található vidéken a modernkori rasszizmus még mindig jelen van, sőt olyan, mintha az idő megállt volna. Caroline a házban egyre több furcsaságot fedez fel, és úgy tűnik, vudu szertartások zajlanak, aminek a ház asszonya lehet az egyik vezetője.
A 2017-es filmben egy tökéletesen politikailag korrekt, fehér család kőgazdag pici lánya mutatja be a színes bőrű szerelmét a rokonoknak. Mindenki annyira megértő a helyzetével, az életével, hogy az már émelyítően cukormázas, miközben a ház tele van fekete szolgákkal. A férfi egyszer csak a ház pincéjében találja magát, ahol bizony - ahogy a vudu szertartásoknál is - a testére pályáznak.
A két sztori gyakorlatilag egymás tükörképe, főleg a végkifejlete, csak még a Hudson-féle filmben a fekete rabszolgálák költöznek be, egykori rasszista fogvatartóik testébe, addig a Tűnj el!-ben a fehér gazdag család tagjait helyezik be olyan színesbőrű férfiak és nők agyába, akiket a család lánya, Rose csábított el.
A koppintás már 8 éve ott volt a levegőben, azonban az amerikai filmesek jótékonyan megfeledkeztek, ugyanis a faji kérdések a 2010-es évek közepére ismét megerősödtek, ezért is volt szükség egy olyan filmre, ami egyfajta fricskát nyújt a gazdag fehérek számára. Peele-nek akkoriban egy-két lap nekiszegezte a kérdést, miszerint mennyit inspirálódott A titkok kulcsa című filmből, ugyanis nekik is feltűnt a hasonlóság.
Nem példa nélküli, és vitatható, hogy az egyik filmet befolyásolja a másik. Ez állandóan megtörténik, és a legjobb emberek csinálják. Egyébként szerintem jó film ( A titkok kulcsa), de különösen furcsa volt, miután előre megmondták, hogy egy kicsit bosszankodni fognak miattam. A film egyik producer ismerte el ezt nekem. Ez volt az utolsó alkalom, hogy ezt a beismerést hallottam
- nyilatkozta Peele a syfy.com-nak.
A Tűnj el! mindössze 4,5 millió dollárból készült, és világszerte 259 milliót termelt, amivel minden idők egyik legnagyobb nyereségét hozó filmje lett. 4 Oscarra jelölték, többek között a legjobb film díjára. Szobrot - ironikus módon - a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában kapott Peele, aki ezzel az első afroamerikai lett, aki nyert a kategóriában. A Tűnj el! sikerét 8 éve elismeri a szakma, azonban A titkok kulcsa rajongói továbbra is elégedetlenek, amiért egy koppintással lett valaki sikeres.