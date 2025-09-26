Pofátlan koppintás hozott Oscart a horror-rendezőnek

A remake-ek és újragondolások korát éljük Hollywoodban, ám akadnak néha olyan már-már arcpirító koppintások, ami mellett a szakma és/vagy a rajongók sem mehetnek el szó nélkül. 2005-ben A titkok kulcsa című horrorfilm Kate Hudson főszereplésével mérsékelt sikert aratott a mozikban és a kritikusoknál. Akad, akik szerint a film megelőzte a korát, ugyanis sokan az utóbbi két évtizedeben ismerték el a film erényit. Ezt sokak szerint Jordan Peele hamarabb felfedezte, ugyanis a 2017-es gigasikere, a Tűnj el! című film gyakorlatilag ennek a filmnek a koppintása.

Kate Hudson A titkok kulcsa című filmben (Fotó: Universal Pictures / NORTHFOTO)

Kate Hudson filmjét lemásolták

(innentől a cikk spoilerket tartalmaz)

A 2005-ös, A titkok kulcsa egy Caroline nevű házi ápoló sorsát mutatja be, akinek egy lebénult öreg férfit és annak igencsak mogorva, rejtélyes feleségét kell segítenie. A louisianai Terrebonne Parishben található vidéken a modernkori rasszizmus még mindig jelen van, sőt olyan, mintha az idő megállt volna. Caroline a házban egyre több furcsaságot fedez fel, és úgy tűnik, vudu szertartások zajlanak, aminek a ház asszonya lehet az egyik vezetője.

A 2017-es filmben egy tökéletesen politikailag korrekt, fehér család kőgazdag pici lánya mutatja be a színes bőrű szerelmét a rokonoknak. Mindenki annyira megértő a helyzetével, az életével, hogy az már émelyítően cukormázas, miközben a ház tele van fekete szolgákkal. A férfi egyszer csak a ház pincéjében találja magát, ahol bizony - ahogy a vudu szertartásoknál is - a testére pályáznak.

Pofátlan koppintás vagy véletlen a két film hasonlósága? (Fotó: Universal Pictures / Entertainment Pictures)

A két sztori gyakorlatilag egymás tükörképe, főleg a végkifejlete, csak még a Hudson-féle filmben a fekete rabszolgálák költöznek be, egykori rasszista fogvatartóik testébe, addig a Tűnj el!-ben a fehér gazdag család tagjait helyezik be olyan színesbőrű férfiak és nők agyába, akiket a család lánya, Rose csábított el.

Miért Peele filmje tarolt?

A koppintás már 8 éve ott volt a levegőben, azonban az amerikai filmesek jótékonyan megfeledkeztek, ugyanis a faji kérdések a 2010-es évek közepére ismét megerősödtek, ezért is volt szükség egy olyan filmre, ami egyfajta fricskát nyújt a gazdag fehérek számára. Peele-nek akkoriban egy-két lap nekiszegezte a kérdést, miszerint mennyit inspirálódott A titkok kulcsa című filmből, ugyanis nekik is feltűnt a hasonlóság.