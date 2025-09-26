Hírlevél

Jordan Peele

Pofátlan koppintás hozott Oscart a horror-rendezőnek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Közel 10 éve értetlenül állnak a horrorrajongók Jordan Peele, Tűnj el! című filmjének sikere előtt. Az alkotás valóban jól fogta meg az éppen aktuális politikai, társadalmi állapotot, ám azt kevesen vették észre, hogy a film a 2005-ös A titkok kulcsa című Kate Hudson film pofátlan koppintása.
Jordan PeeleA titkok kulcsaTűnj elKate Hudson

A remake-ek és újragondolások korát éljük Hollywoodban, ám akadnak néha olyan már-már arcpirító koppintások, ami mellett a szakma és/vagy a rajongók sem mehetnek el szó nélkül. 2005-ben A titkok kulcsa című horrorfilm Kate Hudson főszereplésével mérsékelt sikert aratott a mozikban és a kritikusoknál. Akad, akik szerint a film megelőzte a korát, ugyanis sokan az utóbbi két évtizedeben ismerték el a film erényit. Ezt sokak szerint Jordan Peele hamarabb felfedezte, ugyanis a 2017-es gigasikere, a Tűnj el! című film gyakorlatilag ennek a filmnek a koppintása. 

Kate Hudson, RELEASE DATE: August 12, 2005. MOVIE TITLE: The Skeleton Key. STUDIO: Universal Pictures. PLOT: A hospice nurse working at a spooky New Orleans plantation home finds herself entangled in a mystery involving the house's dark past. PICTURED: KATE HUDSON stars as Caroline.
Kate Hudson A titkok kulcsa című filmben (Fotó: Universal Pictures / NORTHFOTO)

Kate Hudson filmjét lemásolták

(innentől a cikk spoilerket tartalmaz)

A 2005-ös, A titkok kulcsa egy Caroline nevű házi ápoló sorsát mutatja be, akinek egy lebénult öreg férfit és annak igencsak mogorva, rejtélyes feleségét kell segítenie. A louisianai Terrebonne Parishben található vidéken a modernkori rasszizmus még mindig jelen van, sőt olyan, mintha az idő megállt volna. Caroline a házban egyre több furcsaságot fedez fel, és úgy tűnik, vudu szertartások zajlanak, aminek a ház asszonya lehet az egyik vezetője. 

A 2017-es filmben egy tökéletesen politikailag korrekt, fehér család kőgazdag pici lánya mutatja be a színes bőrű szerelmét a rokonoknak. Mindenki annyira megértő a helyzetével, az életével, hogy az már émelyítően cukormázas, miközben a ház tele van fekete szolgákkal. A férfi egyszer csak a ház pincéjében találja magát, ahol bizony - ahogy a vudu szertartásoknál is - a testére pályáznak. 

RELEASE DATE: February 17, 2017 TITLE: Get Out STUDIO: Universal Pictures DIRECTOR: Jordan Peele PLOT: It's time for a young African American to meet with his white girlfriend's parents for a weekend in their secluded estate in the woods, but before long, the friendly and polite ambience will give way to a nightmare. STARRING: BETTY GABRIEL as Georgina.
Pofátlan koppintás vagy véletlen a két film hasonlósága? (Fotó: Universal Pictures / Entertainment Pictures)

A két sztori gyakorlatilag egymás tükörképe, főleg a végkifejlete, csak még a Hudson-féle filmben a fekete rabszolgálák költöznek be, egykori rasszista fogvatartóik testébe, addig a Tűnj el!-ben a fehér gazdag család tagjait helyezik be olyan színesbőrű férfiak és nők agyába, akiket a család lánya, Rose csábított el. 

Miért Peele filmje tarolt? 

A koppintás már 8 éve ott volt a levegőben, azonban az amerikai filmesek jótékonyan megfeledkeztek, ugyanis a faji kérdések a 2010-es évek közepére ismét megerősödtek, ezért is volt szükség egy olyan filmre, ami egyfajta fricskát nyújt a gazdag fehérek számára. Peele-nek akkoriban egy-két lap nekiszegezte a kérdést, miszerint mennyit inspirálódott A titkok kulcsa című filmből, ugyanis nekik is feltűnt a hasonlóság. 

RELEASE DATE: February 17, 2017 TITLE: Get Out STUDIO: Universal Pictures DIRECTOR: Jordan Peele PLOT: It's time for a young African American to meet with his white girlfriend's parents for a weekend in their secluded estate in the woods, but before long, the friendly and polite ambience will give way to a nightmare. STARRING: (Credit Image: © /Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com) (L to R) Missy (CATHERINE KEENER), Dean (BRADLEY WHITFORD), Rose (ALLISON WILLIAMS), Georgina (BETTY GABRIEL) and Chris (DANIEL KALUUYA.
A Tűnj el! hatalmas siker lett (Fotó: Universal Pictures / Entertainment Pictures)

Nem példa nélküli, és vitatható, hogy az egyik filmet befolyásolja a másik. Ez állandóan megtörténik, és a legjobb emberek csinálják. Egyébként szerintem jó film ( A titkok kulcsa), de különösen furcsa volt, miután előre megmondták, hogy egy kicsit bosszankodni fognak miattam. A film egyik producer ismerte el ezt nekem. Ez volt az utolsó alkalom, hogy ezt a beismerést hallottam

- nyilatkozta Peele a syfy.com-nak. 

Jordan Peele with his Best Original Screenplay Oscar for Get Out in the press room at the 90th Academy Awards held at the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, USA. 90th Academy Awards press room March 4, 2018
Jordan Peele Oscar kapott a foragtókönyvért (Fotó: Ian West / NORTHFOTO)

A másolás Oscart hoz!

A Tűnj el! mindössze 4,5 millió dollárból készült, és világszerte 259 milliót termelt, amivel minden idők egyik legnagyobb nyereségét hozó filmje lett. 4 Oscarra jelölték, többek között a legjobb film díjára. Szobrot - ironikus módon - a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában kapott Peele, aki ezzel az első afroamerikai lett, aki nyert a kategóriában. A Tűnj el! sikerét 8 éve elismeri a szakma, azonban A titkok kulcsa rajongói továbbra is elégedetlenek, amiért egy koppintással lett valaki sikeres. 

 

 

