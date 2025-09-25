Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló beismerést tett a NATO – erre kevesen számítottak

Kevin Spacey

Kirúgták a világsztárt és újraforgatták a fél filmet: ezek a legizgalmasabb emberrablós mozik

Egy csavaros és akciódús krimi mindig izgalmas, főleg ha emberrablással dúsítják fel. A legizgalmasabb alkotások forgatása sem zökkenőmentes, Kevin Spacey-t például kirúgták az egyik legizgalmasabb emberrablós sztoriból és a fél filmet újravették egy másik színésszel.
Kevin SpaceyHugh JackmanLiam NeesonJake Gyllenhaal

Az elrabolt lány szeptember 25-én debütál a magyar mozikban, így egy újabb izgalmas, az emberrablós filmre is beülhetünk a hétvégén. A műfaj legjobbjaiban olyan sztárok játszanak, mint Hugh Jackman vagy Liam Neesonon, de a kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey-t például kirúgták az egyik legismertebb kortárs alkotásból. 

Kevin Spacey, RELEASE DATE: December 8, 2017 TITLE: All The Money In The World STUDIO: TriStar Productions DIRECTOR: Ridley Scott PLOT: A left-wing paramilitary organization in Italy hatches a massive kidnapping plot in the 1970s. STARRING: KEVIN SPACEY is J. Paul Getty.
Így nézett volna ki Kevin Spacey az egyik legjobb emberrablós filmben Fotó: TriStar Pictures / NORTHFOTO

Kevin Spacey nélkül készült el a sikerfilm: az 5 legjobb emberrablós mozi

Elrabolva (2003)

RELEASE DATE: 30 January 2009. MOVIE TITLE: Taken. STUDIO: Europa Corp. PLOT: A former spy relies on his old skills to save his estranged daughter, who has been forced into the slave trade. PICTURED: LIAM NEESON as Bryan Mills.
Liam Neeson igazi apa-Terminátor az Elrabolva sorozatban Fotó: g90 / g90

Az Elrabolva akkora siker lett, hogy nem csak folytatások készültek hozzá, de Liam Neeson karrierjét is új irányba állította: vagány akciósztár lett belőle öregkorára. Nem csoda, hiszen olyan meggyőzően alakította egy visszavonult titkosügynököt, akinek lányát Párizsban rabolják el, hogy szexrabszolgát csináljanak belőle. A maffiózók azonban nem számolnak a kőkemény faterrel, aki pedig előre közli velük, hogy mi lesz a sorsuk. 

