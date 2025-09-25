Kirúgták a világsztárt és újraforgatták a fél filmet: ezek a legizgalmasabb emberrablós mozik

Az elrabolt lány szeptember 25-én debütál a magyar mozikban, így egy újabb izgalmas, az emberrablós filmre is beülhetünk a hétvégén. A műfaj legjobbjaiban olyan sztárok játszanak, mint Hugh Jackman vagy Liam Neesonon, de a kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey-t például kirúgták az egyik legismertebb kortárs alkotásból.
Az Elrabolva akkora siker lett, hogy nem csak folytatások készültek hozzá, de Liam Neeson karrierjét is új irányba állította: vagány akciósztár lett belőle öregkorára. Nem csoda, hiszen olyan meggyőzően alakította egy visszavonult titkosügynököt, akinek lányát Párizsban rabolják el, hogy szexrabszolgát csináljanak belőle. A maffiózók azonban nem számolnak a kőkemény faterrel, aki pedig előre közli velük, hogy mi lesz a sorsuk.