Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

A vágy villamosa

Drogos lett a legsikeresebb filmjétől az Oscar-díjas legenda

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok mindent feláldozott egy színész Hollywood hőskorában, amikor számítógépes effektek helyett mindent fizikailag létre kellett hozni. Az új Majmok bolygója filmeknél már CGI-generálta főemlősök csatáznak, de az 1968-as eredetiben még nagyon zárt jelmezekbe kellett bújni a film sztárjainak, többek között az Oscar-díjas Kim Hunternek, aki Zira szerepében volt látható. A színésznőt annyira megviselte a jelmez, hogy csak a drogok segíthettek neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vágy villamosaA majmok bolygóCharlton HestonMarlon Brando

Hollywood aranykorának mindig is megvoltak a maga kis titkai, legyen szó pornózó díváról, atomkísérlet miatt elhunyt stábról vagy legendás testvérviszályokról. A szépségért és a szerepért meg kell szenvedni, ezt az egykori Kim Hunter is nagyon jól tudta. A színésznő 1951-ben robbant be a köztudatba A vágy villamosa című filmmel, amiben a lelkibeteg Blanche testvérét, Stellát alakította, akit a melós Marlon Brando vett el. A szerepért mellékszereplői Oscart kapott, de a karrierje nem indult be. 1968-ban azonban egy igazi sikerfilm női főszerepét kapta meg, Charlton Heston mellett A majmok bolygója című filmben Zirát alakította. A főemlős jelmez azonban komolyan megviselte a színésznőt, aki a negyvenes évei közepén a drogokhoz nyúlt. 

Kim Hunter, May 24, 2017 - Actress Kim Hunter, Publicity Portrait for the British Film, A Matter of Life and Death, 1946.
A majmok bolygója filmek sztárjainak komoly kihívás volt a forgatás (Fotó: JT Vintage / NORTHFOTO)

Kim Hunter és A majmok bolygója

Az 1967-es forgatáson a majomjelmezek rettenetesen zártak voltak, főleg a maszkok, amikben a színészek arca alig tudott mozogni, leginkább a tekintetükkel tudtak játszani. A technikai fejletlenség miatt a merev protéziseket reggelente 1-2 óra alatt rakták fel rájuk, és egész nap ebben kellett lenniük, 12 órát is akár. Hunter ezzel állítólag nem volt tisztában, amikor aláírt a filmhez, azt gondolta valami ruganyosabb maszk és smink fogja őt a tudós nősténymajommá változtatni. A színésznő az első sminkpróbák alatt rosszul lett, ugyanis klausztrofóbiában szenvedett. Miután látta, hogy a jelmez adott, a pletykák szerint rövid ideig elgondolkodott azon, hogy visszaadja-e a szerepet, de Hollywoodban akkoriban negyvenes színésznőként kevés ilyen lehetőség adódott, és már akkor szinte biztosra vehető volt a film sikere. 

RELEASED DATE: Feb 08, 1968. MOVIE TITLE: Planet of the Apes. STUDIO: 20th Century Fox. PLOT: Taylor and two other astronauts come out of deep hibernation to find that their ship has crashed. Escaping with little more than clothes they find that they have landed on a planet where men are pre-lingual and uncivilized while apes have learned speech and technology. Taylor is captured and taken to the city of the apes after damaging his throat so that he is silent and cannot communicate with the apes. PICTURED: CHARLTON HESTON as George Taylor and KIM HUNTER as Zira.
A színésznő bódult állapotban forgatott hónapokig Charlton Hestonnal (Fotó: g90 / g90)

Kim Hunter drogok hatása alatt tudott dolgozni

A színésznő végül egy nagyon erős gyógyszerhez, a váliumhoz nyúlt, amit hónapokig szedett a forgatás alatt. Minden reggel bevett egyet, amikor feltették a maszkot, sőt a hosszabb napokon akár több is lecsúszott az erős narkotikumból. A színésznő a forgatás végére függője lett a szernek. A siker azonban nem maradt el, ugyanis a sci-fi az 1968-as év legnagyobb durranása lett. 

A Kim Hunter filmek csúcsa volt a A majmok bolygója széria

A színésznő az anyagi és szakmai siker után a hetvenes években is aktív tudott maradni, amikor már az ötvenes éveit taposta, és ez leginkább a majomszerepnek köszönhető. A sci-fi sorozat további két folytatásában, 1970-ben és 1971-ben is főszerepet kapott Ziraként, ahol szintén hónapokat töltött a maszk alatt beváliumozva. A színésznő 2002-ben, 79 évesen hunyt el szívrohamban. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!