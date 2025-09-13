Drogos lett a legsikeresebb filmjétől az Oscar-díjas legenda

Hollywood aranykorának mindig is megvoltak a maga kis titkai, legyen szó pornózó díváról, atomkísérlet miatt elhunyt stábról vagy legendás testvérviszályokról. A szépségért és a szerepért meg kell szenvedni, ezt az egykori Kim Hunter is nagyon jól tudta. A színésznő 1951-ben robbant be a köztudatba A vágy villamosa című filmmel, amiben a lelkibeteg Blanche testvérét, Stellát alakította, akit a melós Marlon Brando vett el. A szerepért mellékszereplői Oscart kapott, de a karrierje nem indult be. 1968-ban azonban egy igazi sikerfilm női főszerepét kapta meg, Charlton Heston mellett A majmok bolygója című filmben Zirát alakította. A főemlős jelmez azonban komolyan megviselte a színésznőt, aki a negyvenes évei közepén a drogokhoz nyúlt.

A majmok bolygója filmek sztárjainak komoly kihívás volt a forgatás (Fotó: JT Vintage / NORTHFOTO)

Kim Hunter és A majmok bolygója

Az 1967-es forgatáson a majomjelmezek rettenetesen zártak voltak, főleg a maszkok, amikben a színészek arca alig tudott mozogni, leginkább a tekintetükkel tudtak játszani. A technikai fejletlenség miatt a merev protéziseket reggelente 1-2 óra alatt rakták fel rájuk, és egész nap ebben kellett lenniük, 12 órát is akár. Hunter ezzel állítólag nem volt tisztában, amikor aláírt a filmhez, azt gondolta valami ruganyosabb maszk és smink fogja őt a tudós nősténymajommá változtatni. A színésznő az első sminkpróbák alatt rosszul lett, ugyanis klausztrofóbiában szenvedett. Miután látta, hogy a jelmez adott, a pletykák szerint rövid ideig elgondolkodott azon, hogy visszaadja-e a szerepet, de Hollywoodban akkoriban negyvenes színésznőként kevés ilyen lehetőség adódott, és már akkor szinte biztosra vehető volt a film sikere.

A színésznő bódult állapotban forgatott hónapokig Charlton Hestonnal (Fotó: g90 / g90)

Kim Hunter drogok hatása alatt tudott dolgozni

A színésznő végül egy nagyon erős gyógyszerhez, a váliumhoz nyúlt, amit hónapokig szedett a forgatás alatt. Minden reggel bevett egyet, amikor feltették a maszkot, sőt a hosszabb napokon akár több is lecsúszott az erős narkotikumból. A színésznő a forgatás végére függője lett a szernek. A siker azonban nem maradt el, ugyanis a sci-fi az 1968-as év legnagyobb durranása lett.