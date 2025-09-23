Hírlevél

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Zendaya

Hollywood nem ölte meg a szerelmüket: ők azok a szupersztárok, akik forgatáson jöttek össze

Számos híresség talált egymásra rövidebb-hosszabb időre egy közös film forgatása után. Akadnak azonban olyan üdítő kivételek, mint Claire Danes-Hugh Dancy párosa, akik Koltai Lajos amerikai filmje forgatásán ismerték meg egymást és szerelmük azóta is tart.
Hollywood nem a tartós kapcsolatairól híres, de azért szép számmal akadnak olyan üdítő példák, melyekben hosszú évek, akár évtizedek óta kitart két világsztár szerelme. A következő hírességek ráadásul egy-egy sikerfilmjük forgatásán találtak egymásra, az egyik frigy Koltai Lajos rendező-operatőr amerikai filmdrámájához köthető. 

Koltai Lajos, Cleopatra (Cleopatra, USA 1963, Regie: Joseph L. Mankiewicz) Richard Burton (als Marc Anton), Elizabeth Taylor / Antike, Mark, Marcus Antonius, Historienfilm, Römer, Ägypten, Kleopatra /------- WICHTIG: Nutzung nur redaktionell mit Filmtitelnennung bzw. Berichterstattung über diesen Film. Buch- und Kalendernutzungen nur nach Absprache. --- IMPORTANT: To be used solely for editorial coverage of this specific motion picture/tv programme. | Cleopatra: Richard Burton Elizabeth Taylor
Koltai Lajos jobb kerítő volt, mint a Kleopátra rendezője: Taylor és Burton szerelme nem tartott örökké (Fotó: NORTHFOTO)

Koltai Lajos a kerítő: 5+1 sztárpár, akik forgatáson jöttek össze

Elizabeth Taylor és Richard Burton

Az egyetlen kivétel a listán, ugyanis az ő szerelmük annyira rapszodikus volt, hogy a bulvár ízekre szedte minkét házasságukat. A két színész 1960-ban ismerkedett meg egymással a Kleopátra című film forgatásán. A kaotikus forgatáson Taylor majdnem meghalt, majd újrakezdték az egészet, ami éppen elég volt arra, hogy a két színész közel kerüljön egymáshoz. A munkálatok idején mindketten házasok voltak, így a botrány elkerülhetetlen volt. Hivatalosan 1964-ben keltek egybe. Önpusztító kapcsolatuk számos sikerfilmet eredményezett, de 1974-ben különváltak. Egy évvel később mindenkit megleptek, ugyanis Taylor és Burton újra egymásra talált, ám alig 8 hónap után megint elváltak. A színésznő élete szerelmének nevezte a néhai sztárt. 

