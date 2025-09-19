Teljesen elszabadul Leonardo DiCaprio temus forradalmárja az év legjobb filmjében

Amikor megjelent az első kedvcsináló, senki nem értette, hogy Leonardo DiCaprio következő filmje mégis miről szól majd. Aztán a teljes előzetes után sem lettünk sokkal beljebb. Az Egyik csata a másik után az év nagy kérdőjele volt, így érthető, hogy hatalmas várakozás kísérte DiCaprio legújabb filmjét. A sztár kétévente vállal filmet, ráadásul Martin Scorsese-t most Paul Thomas Andersonra (PTA) „cserélte", akivel már közel 30 éve együtt akar dolgozni. DiCaprio akkor még nem volt annyira merész (a Boogie Nights pornósának főszerepére őt nézték ki, de végül Mark Walhberg villanthatott), ám mostanra elérkezett az idő, hogy a modern mozi két zsenije egymásra találjon. A végeredmény pedig egy sok szinten sokkoló, itt-ott kiégető heist movie-ba oltott fekete komédia lett, amihez hasonlót még nem nagyon láttunk.
PTA filmjeinek mindig különleges a hangulata, legyen szó a fent említett pornóvilágáról, a sokszereplős és Tom Cruise-ból kamaraszínészt csináló Magnóliáról, vagy a Vérző olajról. Anderon utóbbi két filmje, a Fantomszál és a Licorice Pizza kevésbé találta meg a közönséget, és az említett nagy elődökhöz képest egy-két fokkal gyengébb darabok is. Sokan már aggódtak, hogy az 55 éves rendezőnek nincs már mondanivalója a közönségnek. Ezek a hangok tévedtek, méghozzá nagyot! Anderson ugyanis egy nagyszabású forgatókönyvvel állt elő, ami papíron leírva még szürreálisabb lehetett, mint mozgóképen: 9 hónapos terhesen géppuskával rohangáló nő, füvet termesztő apácák és catwalkingoló bankrabló. Sőt mindehhez jelentős költségvetés is párosult, ami a direktor esetében nagy kockázat, hiába az eddig 11 Oscarra jelölés, amit az alkotásai kaptak. Egyedül a Vérző olaj termelt szépen a mozipénztáraknál, összesen 76 millió dollárt. Ezért kellett egy szupersztár a főszerepre, akinek láttán a producerek megnyitják a pénzcsapot. PTA felhívta DiCapriót, akinek tetszett a drogos modern forradalmár szerepe. Amint DiCaprio a fedélzeten volt, a Warner rögtön össze is hozott egy 130 milliós büdzsét (amiből 30 a sztárnál landolt) és meg is kezdődhetett a maratoni forgatás.
Miről is szól az Egyik csata a másik után? Ha egy rövid mondatban kell válaszolni, akkor a mai Amerikáról egy görbe tükrön át. Nem igazán láttunk hasonló filmet, talán Stanley Kubrick 1964-es Dr. Strangelove-jához lehetne hasonlítani, bár az bevallottan teljes egészében paródia volt zseniális Peter Sellersszel. Amíg a több mint 60 éves klasszikusban a III. világháború megakadályozása a tét, miután egy bolond ezredes gyakorlatilag paranoiából egymásnak uszította a szovjeteket és az amerikaiakat, itt modernkori forradalmárokkal, a rasszizmussal és a már-már náci németeket idéző amerikai ária vezetőkkel kell megküzdeni. Adott egy Francia 75 nevű csoport, ami migránsokat és politikai foglyokat szabadít ki, többé-kevésbé erőszakmentes módon a mexikói határ közelében. A csapat vérmes vezetője a színesbőrű Perfidia, párja, Pat, aki leginkább a robbanóanyagokhoz ért. Szenvedélyes kapcsolatukba belekavar egy Lockjaw nevű ezredes, aki már-már perverz, beteges vágyat érez az ellenálló nő iránt. Az egyik balhé balul sül el, a csapat tagjainak pedig menekülőre kell fogniuk, sokan meghalnak, mások eltűnnek, míg Pat és Perfidia kislánya, Willa új személyazonossággal továbbállnak a nő nélkül. Egy 16 éves időugrást követően Pat már Bob néven éli a mindennapjait, húsüzemben dolgozik, de egész nap drog és alkoholmámorban fetreng, miközben a paranoiáját fokozandó háborús filmeket néz. Willa élné a tinilányok életét, ám Lockjaw visszatér, ugyanis egy, a személyét érintő ügy miatt meg kell találnia Bobot és Willát, és ezért még egy megrendezett forradalmat is képes kirobbantani az őrült katona. Útja a menekülteken kívül harcias forradalmárokon és fűtermesztő apácákon át vezet.
Leginkább azok, akiknek van céljuk, hajtja őket valamifajta tettvágy, hogy változást hozzanak el. Nos, az Egyik csata a másik után szereplői látszólag tényleg elhivatottak, de nem kell sokat várnunk a filmben, mire kiderül, a forradalmár is csak ember, vagyis gyarló, ugyanúgy, mint a hazájáért elkötelezett katona. Mindeközben ott vannak a mai amerikai vezetők, akik különböző, mondvacsinált titkos klubokban szövetkeznek a felső vezetés ellen, a világot akarják irányítani, amiben a mai napig nem fér bele, hogy valaki például egy színesbőrűvel létesítsen szexuális kapcsolatot. Igen, Amerika egy része még mindig rasszista, hiába hangosak a liberálisok és találnak ki minden héten egy új nemet vagy szexuális orientációt.
Egy ilyen hatalmas témát markoló film lehetett volna egy sekélyes, vontatott nyüglődés vagy valami látványos akciófilm, esetleg egy demagóg egzisztencialista dráma arról, hogy a világ rossz, a demokrácia kamu, és lázadni kell, bár azt is fölösleges, mert a forradalmárok is csak patkányok. PTA fogta magát és a fekete humort használta eszközként arra, hogy egy nagyon is igaz, mindkét oldalt brutálisan kifigurázó szatírát készítsen ebből a látványos sztoriból. Kapunk feszült autósüldözést, akciót, a film második fele igazi adrenalinbomba, de mindezt egy, a film nagy részében betépve és ittasan kóválygó Leonardo DiCaprióval megfűszerezve, aki élete egyik legviccesebb alakítását hozza. Bob annyira forradalmár, mint bármelyikünk, aki felhúzza magát a tévé előtt egy-egy politikuson. A férfinak azonban a veszély miatt össze kell magát kapnia, ám a 15 évnyi pia és drog nem lesz a segítségére. DiCaprio telefonbeszélgetéseit egy nap színi tanodákban fogják oktatni, amikor a maradék három agysejtjével szeretné kitalálni a biztonsági jelszót, hogy megkapja a bajtársaitól a megfelelő információt. A színész attól zseniális, hogy mindig egy lépéssel az események mögött halad, vagy vonszolják, miközben végig azt hisszük, ő lesz a főhős, aki nagy jellemfejlődésen megy keresztül, pedig leginkább csak kijózanodik a film végére.
A 65 éves kétszeres Oscar-díjas színész az utóbbi években nem játszott ilyen volumenű alkotásba. Lockjaw figurája egy elvakult amerikai tesztoszteron bomba katona, aki vakon hisz a konzervatív értékrendekben, miközben olyan szinten frusztrált, hogy a hajlamai miatt még egy mondvacsinált forradalmat is kirobbant. Penn minden pillanata zseniális, a nemi szerve „tisztaságáról" folytatott diskurzus sírnivaló. Teyena Taylor uralja a vásznat a játékidejében Perferidaként, a Horrorra akadva filmekből ismert Regina Hall pedig végre egy drámai szerepben mutathatta meg a tehetségét. Sajnos az eredetileg legalább 4 órás film vágása során rengeteg jelenete végezhette a vágószobában, de még így is emlékezetes. Willa szerepében az újonc Chase Infiniti igazi „tökös" tinilány, meglepő lenne, ha ezután nem fedeznék fel a fiatal színésznőt. A hab a tortán az Oscar-díjas Benicio Del Toro Sensei-e, akit már nézni is jó.
Az Egyik csata a másik után 170 perc, viszont azon ritka filmek egyike, amiket szívesebben néztünk volna tovább. Nincs üresjárat, pörög a sztori, mindennek helye van ebben a modernkori mesterműben.
10/10
Az Egyik csata a másik után szeptember 25-től látható a magyar mozikban.