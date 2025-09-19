Teljesen elszabadul Leonardo DiCaprio temus forradalmárja az év legjobb filmjében

Amikor megjelent az első kedvcsináló, senki nem értette, hogy Leonardo DiCaprio következő filmje mégis miről szól majd. Aztán a teljes előzetes után sem lettünk sokkal beljebb. Az Egyik csata a másik után az év nagy kérdőjele volt, így érthető, hogy hatalmas várakozás kísérte DiCaprio legújabb filmjét. A sztár kétévente vállal filmet, ráadásul Martin Scorsese-t most Paul Thomas Andersonra (PTA) „cserélte", akivel már közel 30 éve együtt akar dolgozni. DiCaprio akkor még nem volt annyira merész (a Boogie Nights pornósának főszerepére őt nézték ki, de végül Mark Walhberg villanthatott), ám mostanra elérkezett az idő, hogy a modern mozi két zsenije egymásra találjon. A végeredmény pedig egy sok szinten sokkoló, itt-ott kiégető heist movie-ba oltott fekete komédia lett, amihez hasonlót még nem nagyon láttunk.

Leonardo DiCaprio szürreális az új filmjében (Fotó: Warner)

Leonardo DiCaprio tejesen elszabadult

PTA filmjeinek mindig különleges a hangulata, legyen szó a fent említett pornóvilágáról, a sokszereplős és Tom Cruise-ból kamaraszínészt csináló Magnóliáról, vagy a Vérző olajról. Anderon utóbbi két filmje, a Fantomszál és a Licorice Pizza kevésbé találta meg a közönséget, és az említett nagy elődökhöz képest egy-két fokkal gyengébb darabok is. Sokan már aggódtak, hogy az 55 éves rendezőnek nincs már mondanivalója a közönségnek. Ezek a hangok tévedtek, méghozzá nagyot! Anderson ugyanis egy nagyszabású forgatókönyvvel állt elő, ami papíron leírva még szürreálisabb lehetett, mint mozgóképen: 9 hónapos terhesen géppuskával rohangáló nő, füvet termesztő apácák és catwalkingoló bankrabló. Sőt mindehhez jelentős költségvetés is párosult, ami a direktor esetében nagy kockázat, hiába az eddig 11 Oscarra jelölés, amit az alkotásai kaptak. Egyedül a Vérző olaj termelt szépen a mozipénztáraknál, összesen 76 millió dollárt. Ezért kellett egy szupersztár a főszerepre, akinek láttán a producerek megnyitják a pénzcsapot. PTA felhívta DiCapriót, akinek tetszett a drogos modern forradalmár szerepe. Amint DiCaprio a fedélzeten volt, a Warner rögtön össze is hozott egy 130 milliós büdzsét (amiből 30 a sztárnál landolt) és meg is kezdődhetett a maratoni forgatás.