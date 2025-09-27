Linda Hamilton Hollywood legkeményebb akcióhősnője: 69 éves lett a színésznő – Galéria!

Linda Hamilton, a legkeményebb hollywoodi csaj, ma ünnepli 69. születésnapját. A színésznő Sarah Connor szerepével írta be magát örökre a hollywoodi nagykönyvbe a James Cameron rendezte Terminátor-filmekben. Íme a színésznő legfontosabb alakításai!

Linda Hamilton még 60 pluszosan is Hollywood legkeményebb akcióhőse (Fotó: Ian West/NORTHFOTO)

Linda Hamilton karrierje

Linda Hamilton a ‘80-as években tűnt fel, először csak kisebb televíziós sorozatokban és tévéfilmekben. Első emlékezetesebb alakítása a Stephen King regényéből készült film, A kukorica gyermekei című horrorban volt, melyben Vicky szerepét játszotta. Szintén ebben az évben, 1984-ben érkezett a mozikba az a film, ami elhozta neki élete legmeghatározóbb szerepét és a nemzetközi hírnevet is. A James Cameron rendezte Terminátor-A halálosztó Arnold Schwarzenegger főszereplésével debütált a mozikban. Linda Hamilton Sarah Connor szerepében tűnt fel a vásznon, a későbbiekben pedig a Terminátor 2: Az ítélet napja, és a Terminátor: Sötét végzet című folytatásokban is újból Sarah Connor bőrébe bújt. Az első Terminátor film forgatása előtt megrándult a bokája, ami nem is gyógyult meg teljesen, mire elérkezett az első felvétel napja, így a színésznő folyamatos fájdalommal csinálta végig a jeleneteit, amik nagy részében futnia kellett. Már csak ezért is kijelenthetjük, hogy Linda Hamilton az egyik legkeményebb csaj Hollywoodban. A Terminátor sikere után őt is beskatulyázta a szakma, és csupa olyan szerepet kapott, amiben az izmos és sebezhetetlen női akcióhőst kellett alakítania, bár filmográfiája alapján Hamilton nem bánta a sorozatos karakterszerepeket. A Terminátor-franchise-on kívül Pierce Brosnan partnereként szerepelt a Dante pokla című akció/katasztrófafilmben.

Linda Hamilton és Arnold Schwarzenegger a Terminátor forgatása után is közeli barátok maradtak (Fotó: Isabel Infantes/NORTHFOTO)

Linda Hamilton magánélete

A színésznő két házasságon van túl, mindkettőből egy-egy gyermeke született. Első férje, Bruce Abott egyben kollégája is volt, a Szépség és a Szörnyeteg televíziós sorozatban játszottak együtt néhány epizódban, házasságuknak 1989-ben lett vége. Második férje nem más volt, mint a Terminátor rendezője, James Cameron, akivel a forgatáson ismerkedett meg. 1997-ben házasodtak össze, egyetlen közös gyermekük, Josephine Cameron 1993-ban született. Házasságuk csupán 2 évig tartott. Válásuk egyik oka Linda Hamilton mentális problémáihoz köthető. A színésznőnek évek óta gondjai voltak, mire a második kudarcba fulladt házassága után úgy döntött, itt az ideje segítséget kérni. Végül bipoláris zavart állapítottak meg nála, amire gyógyszert is kapott. A diagnózissal kiállt a nyilvánosság elé, és nyíltan felvállalta, hogy mindkét házasságát betegsége tette tönkre, első férjét, Bruce Abbot-ot fizikálisan és verbálisan is bántalmazta. A gyermekei iránt érzett szeretet sarkallta arra, hogy segítséget kérjen. Azonban nem lehet a színésznőt egyénileg felelőssé tenni. James Cameron ugyanis a Titanic forgatásán viszonyt folytatott Suzy Amis színésznővel. Amikor Hamilton felfedezte az affért, azonnal beadta a válókeresetet, ami minden idők második legdrágább hollywoodi válásaként vonult be a történelembe. Linda Hamilton James Cameron vagyonának felére tarthatott igényt, ami megközelítette az 50 millió dollárt. Ennél már csak Steven Spielberg rendező és volt felesége, Amy Irving válása volt drágább.