Jessica Alba mindenkit átvert: a színésznő még Machetét is átejtette a pucér testével

A film kamutrailerét 2006-2007-ben vették fel, azonban az előzetest több millióan látták, így Rodriguez mindössze 10,5 millióból rakta össze a filmet
Minden színész jelentősen ár alatt dolgozott, így viszont nagyon feszes volt a 28 napos forgatás, ugyanis extragyors tempóban kellett felvenni a jelenetek.
Élete első főszerepét 66 évesen kapta meg Danny Trejo. A karakterszínész már több száz filmben játszott, dolgozott korábban Rodriguezzel is. Az anekdota szerint Machete híres aranyköpése akkor született, amikor a rendező felajánlotta a színésznek a munkát, ám írásban nem reagált. Mikor Robert megkérdezte Trejot, miért nem írt, annyit mondott: Matchete nem sms-ezik.
Danny Trejo úgy írja le a karaktert, mint aki szívesen kertészkedik otthon, öntözi a virágait, de ha valaki betör az idilli életébe, akkor sz*rrá veri.
Az Oscar-díjas Chris Cooper visszautasított egy szerepet, mert ekkora sz*rt még életében nem olvasott.
Steven Seagal életében először alakított teljesen negatív karaktert. A színész élete legjobb bulijának tartotta a forgatást.
A film vágásakor a jócsajok szakértőjének tartott Robert Rodriguez lánytestvére segített a vágásban. Az egyetlen kritikája a filmmel kapcsolatban annyi volt, hogy „kevés a dögös pipi a filmben". Rodriguez egy gyors forgatási napot rendelt el pár szexi színásznővel.
Lindsay Lohan sem akarta megmutatni a testét a vásznon, ahogy később A vétkek völgyében tette. A templomi jelenetben testdublőrt használt a sztár.
Egy magyar mondat is elhangzik a filmben Antal Nimród szájából: És mit szólsz ahhoz, ha megölnélek téged? Te kis majom!
98 embert nyír ki Machete a film alatt.
Jonah Hill bejelentkezett Daryl Sabara szerepére.
A film a költségei négyszeresét kereste meg, DVD-n hatalmas siker volt, a 2013-as folytatás azonban már bukta volt, dacára a géppuskamellű Sofía Vergarának és az űrben gonoszkodó Mel Gibsonnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!