Jessica Alba mindenkit átvert: a színésznő még Machetét is átejtette a pucér testével

Quentin Tarantinónak és Robert Rodrigueznek komolyan elgurult a gyógyszere 2007-ben. A két kultrendező ugyanis elkészítette a Grindhouse című duplafilmet: a Halálbiztos és a Terrorbolygó című filmek között kamuelőzeteseket forgatott a két rendező, többek között a Machete című bosszúfilmét. Az átvert rosszarcú bérgyilkos sztorija azonban annyira népszerű lett, hogy 2010-ben Rodriguez leforgatta a teljes filmet a 3 perces ízelítőhöz. A főszerepre az örök rosszarcú mexikói karakterszínészt, Danny Trejót kérte fel, aki hatvan felett kapta meg élete első főszerepét. A 15 éves kultfilm forgatása számos érdekességet tartogat, többek között Jessica Alba világraszóló kamumeztelenségét is.

Machete nem szórakozik (Fotó: g90)

Machete és Jessica Alba

A film kamutrailerét 2006-2007-ben vették fel, azonban az előzetest több millióan látták, így Rodriguez mindössze 10,5 millióból rakta össze a filmet

Minden színész jelentősen ár alatt dolgozott, így viszont nagyon feszes volt a 28 napos forgatás, ugyanis extragyors tempóban kellett felvenni a jelenetek.

Élete első főszerepét 66 évesen kapta meg Danny Trejo. A karakterszínész már több száz filmben játszott, dolgozott korábban Rodriguezzel is. Az anekdota szerint Machete híres aranyköpése akkor született, amikor a rendező felajánlotta a színésznek a munkát, ám írásban nem reagált. Mikor Robert megkérdezte Trejot, miért nem írt, annyit mondott: Matchete nem sms-ezik.

Danny Trejo 66 évesen kapott főszerepet (Fotó: f05)

Danny Trejo úgy írja le a karaktert, mint aki szívesen kertészkedik otthon, öntözi a virágait, de ha valaki betör az idilli életébe, akkor sz*rrá veri.

Az Oscar-díjas Chris Cooper visszautasított egy szerepet, mert ekkora sz*rt még életében nem olvasott.

Jessica Alba minden filmjénél kiköti a szerződésében, hogy nem hajlandó meztelenkedni.

Akkor vajon, hogy láthattuk Alba formás idomait a filmben? A színésznő nem adta be a derekát, ezért testruhában vették fel a jeleneteket, és digitálisan adták hozzá a színésznő kamudomborulatait.

Steven Seagal életében először alakított rosszfiút (Fotó: g90)

Az egyik magyar szekust egy igazi magyar, Antal Nimród alakította, aki barátságba került Rodriguezzel.

Steven Seagal életében először alakított teljesen negatív karaktert. A színész élete legjobb bulijának tartotta a forgatást.

A film vágásakor a jócsajok szakértőjének tartott Robert Rodriguez lánytestvére segített a vágásban. Az egyetlen kritikája a filmmel kapcsolatban annyi volt, hogy „kevés a dögös pipi a filmben". Rodriguez egy gyors forgatási napot rendelt el pár szexi színásznővel.