Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történhetett: vizsgálatra szólították fel a színházat a kómában fekvő színésznő ügyében

Danny Trejo

Jessica Alba mindenkit átvert: a színésznő még Machetét is átejtette a pucér testével

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
15 éve tudjuk, hogy a rosszarcú mexikói nem sms-ezik, és bárkit szétszabdal. A Machete a trashfilmek igazi nagyágyúja lett 2010-ben, akit még a szuperszexi Jessica Alba is átvert a meztelen testével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Danny Trejoquentin tarantinomacheteRobert RodriguezJessica Alba

Quentin Tarantinónak és Robert Rodrigueznek komolyan elgurult a gyógyszere 2007-ben. A két kultrendező ugyanis elkészítette a Grindhouse című duplafilmet: a Halálbiztos és a Terrorbolygó című filmek között kamuelőzeteseket forgatott a két rendező, többek között a Machete című bosszúfilmét. Az átvert rosszarcú bérgyilkos sztorija azonban annyira népszerű lett, hogy 2010-ben Rodriguez leforgatta a teljes filmet a 3 perces ízelítőhöz. A főszerepre az örök rosszarcú mexikói karakterszínészt, Danny Trejót kérte fel, aki hatvan felett kapta meg élete első főszerepét. A 15 éves kultfilm forgatása számos érdekességet tartogat, többek között Jessica Alba világraszóló kamumeztelenségét is.

Machete, RELEASE DATE: 3 September 2010. TITLE: Machete. STUDIO: Troublemaker Studios. PLOT: After being betrayed by the organization who hired him, an ex-Federale launches a brutal rampage of revenge against his former boss. PICTURED: DANNY TREJO as Machete.
Machete nem szórakozik (Fotó: g90)

Machete és Jessica Alba

  • A film kamutrailerét 2006-2007-ben vették fel, azonban az előzetest több millióan látták, így Rodriguez mindössze 10,5 millióból rakta össze a filmet 
  • Minden színész jelentősen ár alatt dolgozott, így viszont nagyon feszes volt a 28 napos forgatás, ugyanis extragyors tempóban kellett felvenni a jelenetek.
  • Élete első főszerepét 66 évesen kapta meg Danny Trejo. A karakterszínész már több száz filmben játszott, dolgozott korábban Rodriguezzel is. Az anekdota szerint Machete híres aranyköpése akkor született, amikor a rendező felajánlotta a színésznek a munkát, ám írásban nem reagált. Mikor Robert megkérdezte Trejot, miért nem írt, annyit mondott: Matchete nem sms-ezik. 
Aug. 25, 2010 - Los Angeles, California, USA - Aug 25, 2010 - Los Angeles, California, USA - Actor DANNY TREJO arriving to the 'Machete' Los Angeles Premiere held at the Orpheum Theater, Los Angeles.
Danny Trejo 66 évesen kapott főszerepet (Fotó: f05)
  • Danny Trejo úgy írja le a karaktert, mint aki szívesen kertészkedik otthon, öntözi a virágait, de ha valaki betör az idilli életébe, akkor sz*rrá veri. 
  • Az Oscar-díjas Chris Cooper visszautasított egy szerepet, mert ekkora sz*rt még életében nem olvasott.
  • Jessica Alba minden filmjénél kiköti a szerződésében, hogy nem hajlandó meztelenkedni.
  • Akkor vajon, hogy láthattuk Alba formás idomait a filmben? A színésznő nem adta be a derekát, ezért testruhában vették fel a jeleneteket, és digitálisan adták hozzá a színésznő kamudomborulatait.
RELEASE DATE: 3 September 2010. TITLE: Machete. STUDIO: Troublemaker Studios. PLOT: After being betrayed by the organization who hired him, an ex-Federale launches a brutal rampage of revenge against his former boss. PICTURED: CHERYL CHIN as Torrez Henchwoman with STEVEN SEAGAL as Torrez and ALEJANDRO ANTONIO as Chief.
Steven Seagal életében először alakított rosszfiút (Fotó: g90)
  • Az egyik magyar szekust egy igazi magyar, Antal Nimród alakította, aki barátságba került Rodriguezzel. 
  • Steven Seagal életében először alakított teljesen negatív karaktert. A színész élete legjobb bulijának tartotta a forgatást. 
  • A film vágásakor a jócsajok szakértőjének tartott Robert Rodriguez lánytestvére segített a vágásban. Az egyetlen kritikája a filmmel kapcsolatban annyi volt, hogy „kevés a dögös pipi a filmben". Rodriguez egy gyors forgatási napot rendelt el pár szexi színásznővel. 
  • Lindsay Lohan sem akarta megmutatni a testét a vásznon, ahogy később A vétkek völgyében tette. A templomi jelenetben testdublőrt használt a sztár. 
  • Egy magyar mondat is elhangzik a filmben Antal Nimród szájából: És mit szólsz ahhoz, ha megölnélek téged? Te kis majom! 
  • 98 embert nyír ki Machete a film alatt.
RELEASE DATE: 3 September 2010. TITLE: Machete. STUDIO: Troublemaker Studios. PLOT: After being betrayed by the organization who hired him, an ex-Federale launches a brutal rampage of revenge against his former boss. PICTURED: LINDSAY LOHAN as April.
Lindsay Lohan apáca ruhába bújt a szexiskedés után (Fotó: g90)
  • Jonah Hill bejelentkezett Daryl Sabara szerepére. 
  • A film a költségei négyszeresét kereste meg, DVD-n hatalmas siker volt, a 2013-as folytatás azonban már bukta volt, dacára a géppuskamellű Sofía Vergarának és az űrben gonoszkodó Mel Gibsonnak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!