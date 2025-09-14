Vadmacska Meryl Streepet és géppuskalábú Rose McGowant is kapunk a streamingen

Igazán színes kínálattal érkeznek a legnagyobb streaming-szolgáltatók ezen a hétvégén. Míg a Disney+ - on újra dübörög a Gyilkos a házban, addig az HBO MAX-on Meryl Streep lesz az a bizonyos "másik nő", közben a lepcses szájú csajokat Quentin Tarantino és Robert Rodriguez riogatja egy-egy szándékosan vacak filmben.

Meryl Streep a gaz csábító szerepében is remekel (Fotó: l90)

Meryl Streep és Tarantino is vár ránk a hétvégén

Dexter: Feltámadás

Dexter újra gyilkol (Fotó: Showtime)

Hosszú évek után újra itt van a kedvenc pszichopata gyilkosunk, aki a hozzá hasonló rosszfiúkat irtotta több évadon keresztül. A Skyshowtime tavaly mutatta be a Dexter: Eredendő bűn című sorozatot, ami a címszereplő fiatal éveit mutatta be, ám most a Dexter: Feltámadásban a kómából magához térő gyilkos újra belecsap a sűrűjébe. Michael C. Hall visszatér a rémisztő mosolyú figura bőrébe, mellette pedig az újra sokat forgató Uma Thurman és Peter Dinklage láthatók.