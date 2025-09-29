Hírlevél

top gun maverick

Crockett és Tubbs újra együtt: A nyolcvanas évek ikonikus sorozata a mozikban tér vissza!

4 perce
Kedvenc floridai nyomozóink 2027-ben a nagyvásznon térnek vissza. A Miami Vice sorozat helyett nagyjátékfilm formájában tér vissza, a jövőre induló forgatás számos részlete derült ki.
top gun maverick miami vice Colin Farrell F1 bemutató Don Johnson

Magyarországot a kilencvenes években érte el a Crockett és Tubbs őrület. A Miami Vice 1984 és 1989 között futott az USA-ban, és csinált sztárt Don Johnsonból és Philip Michael Thomas. A floridai nyomozópáros a maffiózók és kábítószerkereskedők réme volt, de néha egy-egy csinos vagy veszélyes nő is keresztezte az útjukat. 2006-ban már készült egy filmes feldolgozás, ám a napokban bejelentették, hogy 2027-ben érkezik a Miami Vice film, ami az eredeti széria hangulatát hozza vissza. 

Miami Vice, - Tv. Original Film Title: Miami Vice- Tv, PICTURED: DON JOHNSON, PHILIP MICHAEL THOMAS, IN CAST: Don Johnson, Philip Michael Thomas, Michael Talbott, John Diehl, Richard Phillips Mandatory Credit: Photo by UNIVERSAL TV/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1984 by UNIVERSAL TV.
A Miami Vice a nyolcvanas évek legnézettebb sorozatai közt volt (Fotó: UNIVERSAL TV / NORTHFOTO)

A Miami Vice zene ott cseng a fülünkben

A hírek szerint a rendezésre Hollywood legmenőbb direktorát, Joseph Kosinskit kérték fel, aki az évtized két leglátványosabb filmjét, a Tom Cruise élete legnagyobb sikerét, közel 1,5 milliárd dollárt termelő Top Gun: Marverick-et és az idei nyár slágerfilmjét, az Apple Tv+ gyártásában készült F1-et is készítette az Oscar-díjas Brad Pitt és Javier Bardem főszereplésével. A két főhősről még nincs hír, de annyit tudni, hogy a forgatás a jövő év első felében zajlik a tervek szerint, mert az alkotók 2027 augusztus 6-án szeretnék bemutatni a filmet. A Miami Vice-t a Universal finanszírozza, a film költségvetése akár 100-150 millió dollár között is lehet, ami soknak tűnik, de Kosinski munkáit ismerve minden dollár látszani fog a vásznon. 

Joseph Kosinski arriving at the F1 The Movie European Premiere, Cineworld, Leicester Square. Credit: Doug Peters/EMPICS
Joseph Kosinski rendezi az új filmet (Fotó: Doug Peters)

További érdekesség, hogy a 2006-os mozifilmmel ellentétben, az új film a nyolcvanas évek hangulatát adja vissza, és sokat inspirálódik az Miami Vice tesztrészéből és az első szezonból. Arra még nem adtak egyértelmű választ a producerek, hogy tényleg a nyolcvanas években játszódik-e a sztori vagy a napjainkban. 

JAMIE FOXX as Detective Ricardo Tubbs and COLIN FARRELL as Detective Sonny Crockett in ?Miami Vice?, the feature film crime drama that liberates what is adult, dangerous and alluring about working deeply undercover. ?Miami Vice? opens on July 28, 2006.
Jamie Foxx és Colin Farrell combosat bukott a 2006-os filmmel (Fotó: g90)

A sikersorozatból készült, már említett 2006-os film főszereplői Colin Farrell és Jamie Foxx voltak, a művet Michael Mann készítette. A filmet sem a kritikusok, sem a nézők nem szerették, sőt, csúfos bukás lett 135 millió dolláros mozi. 

 

 

