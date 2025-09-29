Crockett és Tubbs újra együtt: A nyolcvanas évek ikonikus sorozata a mozikban tér vissza!

Magyarországot a kilencvenes években érte el a Crockett és Tubbs őrület. A Miami Vice 1984 és 1989 között futott az USA-ban, és csinált sztárt Don Johnsonból és Philip Michael Thomas. A floridai nyomozópáros a maffiózók és kábítószerkereskedők réme volt, de néha egy-egy csinos vagy veszélyes nő is keresztezte az útjukat. 2006-ban már készült egy filmes feldolgozás, ám a napokban bejelentették, hogy 2027-ben érkezik a Miami Vice film, ami az eredeti széria hangulatát hozza vissza.

A Miami Vice a nyolcvanas évek legnézettebb sorozatai közt volt (Fotó: UNIVERSAL TV / NORTHFOTO)

A Miami Vice zene ott cseng a fülünkben

A hírek szerint a rendezésre Hollywood legmenőbb direktorát, Joseph Kosinskit kérték fel, aki az évtized két leglátványosabb filmjét, a Tom Cruise élete legnagyobb sikerét, közel 1,5 milliárd dollárt termelő Top Gun: Marverick-et és az idei nyár slágerfilmjét, az Apple Tv+ gyártásában készült F1-et is készítette az Oscar-díjas Brad Pitt és Javier Bardem főszereplésével. A két főhősről még nincs hír, de annyit tudni, hogy a forgatás a jövő év első felében zajlik a tervek szerint, mert az alkotók 2027 augusztus 6-án szeretnék bemutatni a filmet. A Miami Vice-t a Universal finanszírozza, a film költségvetése akár 100-150 millió dollár között is lehet, ami soknak tűnik, de Kosinski munkáit ismerve minden dollár látszani fog a vásznon.

Joseph Kosinski rendezi az új filmet (Fotó: Doug Peters)

További érdekesség, hogy a 2006-os mozifilmmel ellentétben, az új film a nyolcvanas évek hangulatát adja vissza, és sokat inspirálódik az Miami Vice tesztrészéből és az első szezonból. Arra még nem adtak egyértelmű választ a producerek, hogy tényleg a nyolcvanas években játszódik-e a sztori vagy a napjainkban.

Jamie Foxx és Colin Farrell combosat bukott a 2006-os filmmel (Fotó: g90)

A sikersorozatból készült, már említett 2006-os film főszereplői Colin Farrell és Jamie Foxx voltak, a művet Michael Mann készítette. A filmet sem a kritikusok, sem a nézők nem szerették, sőt, csúfos bukás lett 135 millió dolláros mozi.