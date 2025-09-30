Sikerfilmek címe, aminek köze nincs az eredetihez!

A magyar szinkronok világhírűek, csakúgy, mint a filmes címadásaink is, bár utóbbi inkább negatív értelemben véve. Talán nem is tudja, hogy mi volt a Micsoda nő! eredeti címe, miközben rajong érte? Az Idegen, Csinos nő!, A legjobb barátom esküvője, a Visszhangok kavalkádja vagy az Elmenekülő feleség, mindegyik film világsiker, csak a magyar címek teljesen mások az eredetihez képest.

Micsoda nő: Alien helyett a Halállal viaskodott Ripley (Fotó: 20TH CENTURY FOX/NORTHFOTO)

A Csinos nő vagyis a Micsoda nő! tette híressé Julia Robertset

Idegen

A nyolcvanas években nem épült be még a popkultúrába az Alien (jelentése idegen), mint angolszász szó és mint fogalom, így a magyar címadók úgy gondolták, a Sigourney Weaver nevével fémjelzett Ridley Scott űrkalandnak kell valami rejtélyes, és figyelemfelkeltő cím, így az idegen szót kicserélték a fenyegetőbbnek ható halál kifejezésre. A későbbiekben tovább vitték ezt a vonalat, így lett az Aliens nevű folytatásnak A bolygó neve: a Halál, az Alien 3.-nak A végső megoldás: Halál és a tetralógia befejezésének Alien 4. – Feltámad a Halál. Utóbbinak van a legtöbb köze az eredeti címhez, ami Alien: Resurrection vagyis Alien: Feltámadás.