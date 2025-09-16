35 éve mutatták be minden idők legmocskosabb gengszterfilmjét

1990 szeptemberében, pontosan 35 évvel ezelőtt került a nézők elé Martin Scorsese legendás maffiafilmje. A Nagymenők nem csak a műfaj számos elemét gondolta újra, de igazi színészi bravúrokra adott lehetőséget a kétszeres Oscar-díjas Robert DeNiro-nak, az alakításáért aranyszoborral jutalmazott Joe Pesci-nek és a néhai Ray Liottának.

A Nagymenők korszakalkotó lett Fotó: CBS / NORTHFOTO

15 érdekesség a Nagymenőkről

1. A Nagymenők egy valóban létező gengszter, Henry Hill élettörténetéből készült. A maffiózó sztorijából egy New York-i bűnügyi újságíró, Nicholas Pileggi írt dokumentumregényt, ami alapján készült a film.

2. A gengsztermozijairól híres rendezőlegenda, Martin Scorsese épp váltani készült a karrierjében, és valami olyat akart forgatni, ami távol áll a bűnöző filmek zsánerétől. Pileggi könyvét olvasva azonban rögtön tudta, hogy ezt a történetet muszáj neki megfilmesítenie, és azonnal lecsapott a jogokra.

3.

Amióta az eszemet tudom, gengszter akartam lenni

A Nagymenők nyitómondata minden idők egyik leghíresebb filmes idézetévé vált, és rendszeresen helyet kap a vonatkozó toplistákon.

A film három főszereplője minden idők legjobb gengsztertriója Fotó: CBS / Entertainment Pictures

4. A bemutatója idén a Nagymenők számított minden idők legmocskosabb nyelvezetű filmjének. 321-szer káromkodnak benne, átlagban több mint kétszer percenként. A káromkodások nagy része a forgatókönyvben még nem szerepelt, de Scorsese biztatta a színészeit az improvizálásra, ők pedig alaposan belehúztak.

5. Igazi maffiózók is szerepeltek a filmben háttérstatisztaként a hiteleség kedvéért. A gyártó stúdiónak hamis adatokat adtak le magukról, így senki sem tudja, végül hogyan kaptak fizetést.

6. A film egyik leghíresebb, mémmé is vált pillanata az úgy nevezett „jópofa” jelenet. Ez nem Pileggi könyvéből került bele a filmbe, hanem Joe Pesci egy fiatalkori kellemetlen élménye ihlette, amikor pincérként egy maffiózót viccesnek nevezett, és nem várt reakciót kapott.

Robert DeNiro túlságosan is beleélte magát a szerepébe Fotó: HIP / HIP

7. Joe Pesci azt a Tommy DeSimone nevű gengsztert játssza a filmben, aki a valóságban egy nagydarab, izmos fickó volt. Ennek ellenére a maffiózót ismerők mind azt állították a filmet látva, hogy Pesci alakítása 99%-ban hűségesen adta vissza a figurát.