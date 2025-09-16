35 éve mutatták be minden idők legmocskosabb gengszterfilmjét

1990 szeptemberében, pontosan 35 évvel ezelőtt került a nézők elé Martin Scorsese legendás maffiafilmje. A Nagymenők nem csak a műfaj számos elemét gondolta újra, de igazi színészi bravúrokra adott lehetőséget a kétszeres Oscar-díjas Robert DeNiro-nak, az alakításáért aranyszoborral jutalmazott Joe Pesci-nek és a néhai Ray Liottának.
1. A Nagymenők egy valóban létező gengszter, Henry Hill élettörténetéből készült. A maffiózó sztorijából egy New York-i bűnügyi újságíró, Nicholas Pileggi írt dokumentumregényt, ami alapján készült a film.
2. A gengsztermozijairól híres rendezőlegenda, Martin Scorsese épp váltani készült a karrierjében, és valami olyat akart forgatni, ami távol áll a bűnöző filmek zsánerétől. Pileggi könyvét olvasva azonban rögtön tudta, hogy ezt a történetet muszáj neki megfilmesítenie, és azonnal lecsapott a jogokra.
3.
Amióta az eszemet tudom, gengszter akartam lenni
A Nagymenők nyitómondata minden idők egyik leghíresebb filmes idézetévé vált, és rendszeresen helyet kap a vonatkozó toplistákon.
4. A bemutatója idén a Nagymenők számított minden idők legmocskosabb nyelvezetű filmjének. 321-szer káromkodnak benne, átlagban több mint kétszer percenként. A káromkodások nagy része a forgatókönyvben még nem szerepelt, de Scorsese biztatta a színészeit az improvizálásra, ők pedig alaposan belehúztak.
5. Igazi maffiózók is szerepeltek a filmben háttérstatisztaként a hiteleség kedvéért. A gyártó stúdiónak hamis adatokat adtak le magukról, így senki sem tudja, végül hogyan kaptak fizetést.
6. A film egyik leghíresebb, mémmé is vált pillanata az úgy nevezett „jópofa” jelenet. Ez nem Pileggi könyvéből került bele a filmbe, hanem Joe Pesci egy fiatalkori kellemetlen élménye ihlette, amikor pincérként egy maffiózót viccesnek nevezett, és nem várt reakciót kapott.
7. Joe Pesci azt a Tommy DeSimone nevű gengsztert játssza a filmben, aki a valóságban egy nagydarab, izmos fickó volt. Ennek ellenére a maffiózót ismerők mind azt állították a filmet látva, hogy Pesci alakítása 99%-ban hűségesen adta vissza a figurát.
8. Robert De Niro híres arról, hogy aprólékosan készül fel a szerepeire, és képes teljesen beleéli magát a karaktereibe. A Nagymenők forgatása előtt akár napi nyolcszor is felhívta Henry Hillt olyan kérdésekkel, mint hogy az általa játszott gengszter, James Conway a valóságban hogyan szokta tartani a cigit a kezében.
9. Robert De Niro maximalizmusa odáig terjedt, hogy a jeleneteiben csak igazi pénzt volt hajlandó használni. Ez némi problémát jelentett azokban a jelenetekben, amikor nagy összegű készpénz átadása közben látható a színész, de a stáb ezt is megoldotta, csak akkor hagyhatta el a stáb a díszletet, ha centre pontosan megvoltak a zöldhasúak.
10. Amikor a maffiózók egy hullával a csomagtartóban hazaugranak egy ásóért, a vendégszerető mama ottmarasztalja őket vacsorára. A szerepet maga a rendező édesanyja, Catherine Scorsese játszotta.
11. A filmes iskolákban máig tanítják a Nagymenők híres egysnittes jelenetét, amiben a főszereplőt egyetlen, vágás nélküli hosszú beállításban követhetjük végig, ahogyan a hátsó bejáraton át megérkezik egy mulatóba. A jelenetet eredetileg a kényszer szülte, mivel a stáb nem kapott engedélyt a mulató főbejáratának használatára.
12. A Nagymenők a gengszterfilmek igazi klasszikusa és Martin Scorsese életművének egyik csúcsa lett, amit hat Oscar-díjra is jelöltek, köztük a legjobb film és a legjobb rendező elismerésével. A hat jelölésből azonban csak egyet tudott díjra váltani: Joe Pesci nyert a legjobb férfi mellékszereplők között.
13. Joe Pesci alakítása csupán egyetlen embernek nem tetszett. A színész anyukája a Nagymenők megtekintése után megállapította, hogy a film jó volt, de a fia túl sokat káromkodott benne.
14. A Nagymenők díszbemutatóját 1990. szeptember 9-én tartották Velencében. Az amerikai mozik szeptember 19-én kezdték el vetíteni, a magyarországi nézők elé pedig 1991. február 14-én került.
15. A Nagymenők minden idők egyik legtöbbször magyarra szinkronizált filmje. A bemutatása óta már ötször kapott új szinkront, szinte mindig tejesen más színészekkel. A főszereplő Ray Liottát például öt különböző hang szólaltatja meg a különféle verziókban. Így fordulhatott elő az is, hogy az 1991-es szinkronban Görög László még Ray Liotta hangját adta, az 1995-ösben pedig már Joe Pesciét.