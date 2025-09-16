Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Martin Scorsese

35 éve mutatták be minden idők legmocskosabb gengszterfilmjét

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Martin Scorsese egy igaz élettörténet kedvéért fordult vissza a műfajhoz, a forgatás rekordmennyiségű káromkodást eredményezett, és Robert De Niro megszállottan ragaszkodott az igazi készpénzhez. Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat a híres Nagymenőkről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Martin ScorseseNagymenőkRobert de NiroJoe PesciRay Liotta

1990 szeptemberében, pontosan 35 évvel ezelőtt került a nézők elé Martin Scorsese legendás maffiafilmje. A Nagymenők nem csak a műfaj számos elemét gondolta újra, de igazi színészi bravúrokra adott lehetőséget a kétszeres Oscar-díjas Robert DeNiro-nak, az alakításáért aranyszoborral jutalmazott Joe Pesci-nek és a néhai Ray Liottának. 

Nagymenők, RELEASE DATE: Sep 12, 1990. MOVIE TITLE: Goodfellas. STUDIO: CBS. PLOT: The story of Irish-Italian American, Henry Hill, and how he lives day-to-day life as a member of the Mafia. Based on a true story, the plot revolves around Henry and his two unstable friends Jimmy and Tommy as they gradually climb the ladder from petty crime to violent murders. PICTURED: JOE PESCI as Tommy DeVito, RAY LIOTTA as Henry Hill, and ROBERT DE NIRO as James 'Jimmy' Conway.
A Nagymenők korszakalkotó lett Fotó: CBS / NORTHFOTO

15 érdekesség a Nagymenőkről

1. A Nagymenők egy valóban létező gengszter, Henry Hill élettörténetéből készült. A maffiózó sztorijából egy New York-i bűnügyi újságíró, Nicholas Pileggi írt dokumentumregényt, ami alapján készült a film. 

2. A gengsztermozijairól híres rendezőlegenda, Martin Scorsese épp váltani készült a karrierjében, és valami olyat akart forgatni, ami távol áll a bűnöző filmek zsánerétől. Pileggi könyvét olvasva azonban rögtön tudta, hogy ezt a történetet muszáj neki megfilmesítenie, és azonnal lecsapott a jogokra.

3.

 Amióta az eszemet tudom, gengszter akartam lenni

A Nagymenők nyitómondata minden idők egyik leghíresebb filmes idézetévé vált, és rendszeresen helyet kap a vonatkozó toplistákon.

RELEASE DATE: Sep 12, 1990. MOVIE TITLE: Goodfellas. STUDIO: CBS. PLOT: The story of Irish-Italian American, Henry Hill, and how he lives day-to-day life as a member of the Mafia. Based on a true story, the plot revolves around Henry and his two unstable friends Jimmy and Tommy as they gradually climb the ladder from petty crime to violent murders. PICTURED: ROBERT DE NIRO as James 'Jimmy' Conway, JOE PESCI as Tommy DeVito, RAY LIOTTA as Henry Hill.
A film három főszereplője minden idők legjobb gengsztertriója Fotó: CBS / Entertainment Pictures

4. A bemutatója idén a Nagymenők számított minden idők legmocskosabb nyelvezetű filmjének. 321-szer káromkodnak benne, átlagban több mint kétszer percenként. A káromkodások nagy része a forgatókönyvben még nem szerepelt, de Scorsese biztatta a színészeit az improvizálásra, ők pedig alaposan belehúztak.

5. Igazi maffiózók is szerepeltek a filmben háttérstatisztaként a hiteleség kedvéért. A gyártó stúdiónak hamis adatokat adtak le magukról, így senki sem tudja, végül hogyan kaptak fizetést.

6. A film egyik leghíresebb, mémmé is vált pillanata az úgy nevezett „jópofa” jelenet. Ez nem Pileggi könyvéből került bele a filmbe, hanem Joe Pesci egy fiatalkori kellemetlen élménye ihlette, amikor pincérként egy maffiózót viccesnek nevezett, és nem várt reakciót kapott.

goodfellas - drei jahrzehnte in der mafia so260300 PRO7 2340 Henry Hill dient sich als Bote fr die Mafia hoch und macht dort schnell Karriere. In dem legendren Mafioso Jimmy und dem cholerischen Tommy findet er seine besten Freunde. Doch als ihn die Polizei schnappt, packt Henry sein ganzes Wissen ber 30 Jahre Mafia aus... Szene mit Jimmy "The Gent" Conway (ROBERT DENIRO) 37573 , 26kpagoodfel3
Robert DeNiro túlságosan is beleélte magát a szerepébe Fotó: HIP / HIP

7. Joe Pesci azt a Tommy DeSimone nevű gengsztert játssza a filmben, aki a valóságban egy nagydarab, izmos fickó volt. Ennek ellenére a maffiózót ismerők mind azt állították a filmet látva, hogy Pesci alakítása 99%-ban hűségesen adta vissza a figurát.

8. Robert De Niro híres arról, hogy aprólékosan készül fel a szerepeire, és képes teljesen beleéli magát a karaktereibe. A Nagymenők forgatása előtt akár napi nyolcszor is felhívta Henry Hillt olyan kérdésekkel, mint hogy az általa játszott gengszter, James Conway a valóságban hogyan szokta tartani a cigit a kezében.

Jun 12, 1990; New York, NY, USA; Actors RAY LIOTTA and LORRAINE BRACCO as Henry and Karen Hill in the crime drama 'Goodfellas' directed by Martin Scorsese and written by Nicholas Pileggi. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros./ZUMA Press. (©) Copyright 1990 by Copyright Warner Bros.
Ray Liotta leghíresebb szerepe lett Henry Hill Fotó: Warner Bros. / KPA

9. Robert De Niro maximalizmusa odáig terjedt, hogy a jeleneteiben csak igazi pénzt volt hajlandó használni. Ez némi problémát jelentett azokban a jelenetekben, amikor nagy összegű készpénz átadása közben látható a színész, de a stáb ezt is megoldotta, csak akkor hagyhatta el a stáb a díszletet, ha centre pontosan megvoltak a zöldhasúak. 

10. Amikor a maffiózók egy hullával a csomagtartóban hazaugranak egy ásóért, a vendégszerető mama ottmarasztalja őket vacsorára. A szerepet maga a rendező édesanyja, Catherine Scorsese játszotta.

11. A filmes iskolákban máig tanítják a Nagymenők híres egysnittes jelenetét, amiben a főszereplőt egyetlen, vágás nélküli hosszú beállításban követhetjük végig, ahogyan a hátsó bejáraton át megérkezik egy mulatóba. A jelenetet eredetileg a kényszer szülte, mivel a stáb nem kapott engedélyt a mulató főbejáratának használatára.

Jun 12, 1990; New York, NY, USA; Director/Writer MARTIN SCORSESE lines up a shot in his crime drama film 'Goodfellas' based on the book by Nicholas Pileggi, who also wrote the film's screenplay. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros./ZUMA Press. (©) Copyright 1990 by Copyright Warner Bros.
Martin Scorsese a Nagymenők miatt tért vissza a maffiafilmekhez Fotó: Warner Bros. / KPA

12. A Nagymenők a gengszterfilmek igazi klasszikusa és Martin Scorsese életművének egyik csúcsa lett, amit hat Oscar-díjra is jelöltek, köztük a legjobb film és a legjobb rendező elismerésével. A hat jelölésből azonban csak egyet tudott díjra váltani: Joe Pesci nyert a legjobb férfi mellékszereplők között.

13. Joe Pesci alakítása csupán egyetlen embernek nem tetszett. A színész anyukája a Nagymenők megtekintése után megállapította, hogy a film jó volt, de a fia túl sokat káromkodott benne.

14. A Nagymenők díszbemutatóját 1990. szeptember 9-én tartották Velencében. Az amerikai mozik szeptember 19-én kezdték el vetíteni, a magyarországi nézők elé pedig 1991. február 14-én került.

15. A Nagymenők minden idők egyik legtöbbször magyarra szinkronizált filmje. A bemutatása óta már ötször kapott új szinkront, szinte mindig tejesen más színészekkel. A főszereplő Ray Liottát például öt különböző hang szólaltatja meg a különféle verziókban. Így fordulhatott elő az is, hogy az 1991-es szinkronban Görög László még Ray Liotta hangját adta, az 1995-ösben pedig már Joe Pesciét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!