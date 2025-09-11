„Megértjük, hisz mi is nők vagyunk” – az év legtabudöntögetőbb filmjét mutatták be a CineFesten Naomi Ackie-vel

Talán legutóbb a Prima Facie kapcsán kapott nagyobb figyelmet a szexuális visszaélések kérdése, ott Jodie Comer karaktere annyit mond a nézőknek: nézzen jobbra, nézzen balra, háromból eggyel megtörtént. Az idei CineFest az A24 legújabb filmével, a Bocs, kicsimmel és Naomi Ackie-vel feszegeti újra ezt a témát, de olyan módon ahogy soha, senki: brutális fekete humorral. Ízléstelennek tűnik? Minden bizonnyal, első hallásra, ám a film üzenete sokkolóbban jön át, mint más hasonló témájú moziknál.

A Bocs, kicsim tabudöntögető film lett (Fotó: A24)

Bocs, kicsim hogy bántottalak - Naomi Ackie a főszerepben

Vajon mennyi idő, míg az ember képes újra nyitni a nemi erőszak után? Társaságban, szexuálisan, nőként, anyaként? Eva Victor saját darabját vette alapul filmje készítése során, amit mindössze 1 hónap alatt forgatott le. A figurája Agnes ígéretes irodalomszakos, kiváló munkái vannak a tanára szerint, ám egy este minden megváltozik, amikor a férfi nem az irodába, hanem az otthonába hívja meg a diáklányt. A rémült lány évekig - talán egy életen át - tartó kálváriája azonban még csak most kezdődik, amit mozaikokban követhetünk végig a 103 perces film során. Kicsit olyan mint a gyász, mindenből az első a legnehezebb, sőt bizonyos értelemben itt is meghal valami/valaki a főhősnőnkben.

A Naomi Ackiefilmek ismét egy gyöngyszemmel gyarapodtak (Fotó: A24)

„Megértjük, hisz mi is nők vagyunk"

A film egy pontján hangzik el ez három nő szájából, akik bürokratikus okoknál fogva nem tudnak segíteni az áldozaton. Ekkor a figura gyakorlatilag képen röhögi őket. Igen, Agnes figurája lesz mindannak a manifesztációja, amit egy erőszakon átesett nő átél, megél, majd túlél. Eva Victor mindezt néha elképesztő drámain, olykor olyan humoros eszközökkel kelti életre, hogy nem győzzük kapkodni a fejünk, sőt néhol kínosan feszengünk, hiszen nevetünk egy szexuális erőszakot elszenvedett nő cselekedetein, kálváriáján. A jog nem segít, bizonyítani nehéz, az erőszaktevő elhagyta az intézményt/államot. És ha meg is lenne, vissza lehet kapni a méltóságunkat? Az író-rendező-főszereplő célja a fent említett Jodie Comer darab mellett talán a Nicole Kidman nevével fémjelzett Engedd el!-nek lehetne a társdarabja, ahol hasonló fekete humorral dolgozzák fel a gyász témáját.