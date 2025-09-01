Helen Mirrenék bebizonyították: még nem kell temetnünk a Netflixet

Rosszfiú legyen a talpán, ha az egykori James Bond, a Gandhi-film címszereplője és a Yellowstone-spinoff, az 1923 Cara Duttonja összeállnak és nekilátnak megoldani egy rejtvényt. A Netflix legújabb krimivígjátékában márpedig erről van szó. A Pierce Brosnan, Ben Kingsley és Helen Mirren vezette produkció még csak egy napja érhető el a platformon, de rögtön a nézettségi lista élén találta magát. A csütörtöki nyomozóklub egy csapat amatőr, de annál lelkesebb detektívről szól, akik mindent egy lapra feltéve próbálnak kézre keríteni egy gyilkost. A Netflix a közelmúltban rengeteg félresikerült, önálló alkotást húzott elő a kalapból, így csak még jobban értékelik a felhasználók, hogy végre valami könnyen fogyaszthatóval rukkolt a streamingóriás.

A legnézettebb Netflix-filmek listájának élén jelenleg Ben Kingsley, Helen Mirren és Pierce Brosnan detektívbrigádja áll (Fotó: YouTube)

Helen Mirrenéket imádják a rajongók, a Netflixet már kevésbé

Ugyan a veterán nyomozótrió teljesen levette a lábáról a Netflix közönségét, kiemelve a főhősök közötti kémiát, de többen magasztalják a trió játékához asszisztáló, mellékkaraktereket is, akiket olyan neves színészek játszanak mint David Tennant, Celia Imrie vagy A két pápa sztárja, Jonathan Pryce. A netes hozzászólók örömmel fogadták a rendezői hivatáshoz sok évnyi kihagyás után visszatérő Chris Columbust is, ám egy igen lényeges dolog senkinek nem tetszik: A csütörtöki nyomozóklub adaptációjának formátuma. A nézők ugyanis úgy vélik, Richard Osman azonos című művének érdemesebb lett volna sorozat formájában életre hívni, hiszen több ideje lett volna kibontani azokat a dolgokat, amik elég hézagosan vagy egyáltalán nem kerültek be a Netflix alkotásába.

A 80 éves Helen Mirren Pierce Brosnannel már gengszterkedett idén a Mobland − Gengsztervilágban, de a többiek csak most csatlakoztak hozzá (Fotó: YouTube)

Már úton a második rész?

Bár a sorozat ötlete végül nem valósult meg, egy széria felépítéséhez hasonlóan, a hamarosan tovább gengszterkedő Helen Mirren és társai még több epizód erejéig is visszatérhetnek. Az alapanyag mindenesetre biztosítva van Chris Columbusék számára, hiszen Richard Osman könyveiből még bőven tudna mazsolázni az amerikai direktor, de ahogy ez ilyenkor lenni szokott, minden a Netflixen múlik. Az új fejezet elkészültéről viszont még annak képlékenysége ellenére sem volt rest nyilatkozni Columbus, aki a Film Storiesnak elárulta, szerencsésnek érezné magát, ha elkészíthetné a 2. részt:

Ha lesz olyan szerencsénk, és a csillagok is pont úgy állnak, akkor leforgathatjuk a folytatást, és a sztori következő fejezete kaphatna egy saját filmet

– nyilatkozott egyelőre elég szűkszavúan a lapnak a rendező.