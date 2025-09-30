Elcsábította Batmant, amíg Tom Cruise-zal volt együtt: Nicole Kidman ezeket a pasikat csavarta az ujjai köré

19 évnyi házasság után Keith Urban és Nicole Kidman válik. A színésznőt több romantikus párosításban láthattuk a filmjeiben, melyből a kilencvenes évek egyik leghíresebb sztárpárosa is lett.
Tágra zárt szemek – Tom Cruise
A lista elején a legfontosabb és legismertebb példa. Nicole Kidman kifejezetten sokáig, 11 évig volt házas a Mission Impossible sztárjával. A pár a Mennydörgő robaj című film forgatásán ismerkedett össze és a szerelmük az ezt következő évben teljesedett be Hawaii-on. Nicole Kidman és Tom Cruise a kilencvenes évek egyik legkedveltebb sztárpárosa volt, két örökbefogadott gyerek mellett. Mindenki a legstabilabbnak hitte őket, de a vakuvillanások árnyékában egyre erősödött a válás gondolata — egyebek közt Tom Cruise elmélyült szerepe miatt a szcientológiában és Nicole Kidman két vetélése is megnehezítette az együttlétüket. A válásuk 2001-ben lett hivatalos, a kapcsolatuk emlékét nem mocskolták be sárdobálással.
A legjobb közös filmjük a Stanley Kubrick rendezése alatt futó Tágra zárt szemek volt. A film az emberi szexualitás legmélyebb, legtabusítottabb kérdéseit boncolgatja, rejtett vágyakat és felszabaduló emberi öszönöket egyaránt — mindezt úgy, hogy nyitva hagyja a nézők számára az értelmezések lehetőségét. Nicole Kidman a főszerepet Tom Cruise-nak is köszönheti, hisz ő ajánlotta Kubricknak a boldogtalan Alice karakterét. Ez volt az utolsó közös filmjük, amely bár nem lett anyagi siker, de kultikus darabbá vált — mint a rendező összes filmje.
Mindörökké Batman – Val Kilmer
Igen, tudjuk — ezt a filmet lehet, letagadná a színésznő, de a nap végén Batman szerelme lett, amit nem sokan mondhatnak el. A filmben a pszichológus Chase Meridian (Nicole Kidman) vonzódik a rejtélyes és komplex Bruce Wayne-hez (Val Kilmer). A filmben randiznak és végül egymásba is szeretnek — olyan tekintetben bonyolítva, hogy a pszichológus Bruce Wayne-be szeret bele és nem Batmanbe. Kidman karaktere végül nem tudja meg Bruce Wayne titkát, de minden bizonnyal gyanakszik rá. Egy csók mindenesetre elcsattan a sötét lovag és a pszichológus között is, az a mosoly a végén halálos.
Moulin Rouge! — Ewan McGregor
Ez volt az a film, amelyben a Star Wars filmek sztárjába szeretett bele Nicole Kidman. A történet a 19 század végi Párizsban játszódik, ahol Christian (Ewan McGregor) beleszeret Satine-be (Nicole Kidman) a Moulin Rouge kabaré sztárjába , aki viszont egy gazdag mecénás kedvese is egyben, így a szerelemük tiltott és bonyolult. Ebben a filmben mindketten megmutatták, hogy tehetséges musicalszínészek is az énekes produkciókkal, mely Kidmannek elhozta a Golden Globe-díjat és egy Oscar-díj jelölést.
Jókislány – Antonio Banderas/Harris Dickinson
A Jókislányban egy nem túl szokványos szerelmi háromszögben láthatjuk a színészeket. A középpontban Romy Mathis áll (Nicole Kidman), egy sikeres, erős és befolyásos üzletasszony, aki látszólag tökéletes életet él férjével (Antonio Banderas) és családjával. Ám belül egyre inkább küzd az elfojtott vágyakkal, amit egy fiatal gyakornok (Harris Dickinson) jelenléte bolygat meg visszafordíthatatlanul. A Tágra zárt szemekhez és úgy általában az A24 filmekhez hasonlóan ez a film sem szégyenlősködik a kemény témákkal, az erotika kérdéskörével, a színészek nem fogják vissza magukat és a szexuális energiákat, mely valahol a hatalmi dinamikák alakulásának szimbóluma.