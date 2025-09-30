Elcsábította Batmant, amíg Tom Cruise-zal volt együtt: Nicole Kidman ezeket a pasikat csavarta az ujjai köré

19 évnyi házasság után Keith Urban és Nicole Kidman válik. A színésznőt több romantikus párosításban láthattuk a filmjeiben, melyből a kilencvenes évek egyik leghíresebb sztárpárosa is lett.

Nicole Kidman és Tom Cruise, a kilencvenes évek álompárosa (Fotó: PARAMOUNT PICTURES)

Íme Nicole Kidman leghíresebb filmes párosításai!

Tágra zárt szemek – Tom Cruise

A lista elején a legfontosabb és legismertebb példa. Nicole Kidman kifejezetten sokáig, 11 évig volt házas a Mission Impossible sztárjával. A pár a Mennydörgő robaj című film forgatásán ismerkedett össze és a szerelmük az ezt következő évben teljesedett be Hawaii-on. Nicole Kidman és Tom Cruise a kilencvenes évek egyik legkedveltebb sztárpárosa volt, két örökbefogadott gyerek mellett. Mindenki a legstabilabbnak hitte őket, de a vakuvillanások árnyékában egyre erősödött a válás gondolata — egyebek közt Tom Cruise elmélyült szerepe miatt a szcientológiában és Nicole Kidman két vetélése is megnehezítette az együttlétüket. A válásuk 2001-ben lett hivatalos, a kapcsolatuk emlékét nem mocskolták be sárdobálással.

A legjobb közös filmjük a Stanley Kubrick rendezése alatt futó Tágra zárt szemek volt. A film az emberi szexualitás legmélyebb, legtabusítottabb kérdéseit boncolgatja, rejtett vágyakat és felszabaduló emberi öszönöket egyaránt — mindezt úgy, hogy nyitva hagyja a nézők számára az értelmezések lehetőségét. Nicole Kidman a főszerepet Tom Cruise-nak is köszönheti, hisz ő ajánlotta Kubricknak a boldogtalan Alice karakterét. Ez volt az utolsó közös filmjük, amely bár nem lett anyagi siker, de kultikus darabbá vált — mint a rendező összes filmje.

Mindörökké Batman – Val Kilmer

Igen, tudjuk — ezt a filmet lehet, letagadná a színésznő, de a nap végén Batman szerelme lett, amit nem sokan mondhatnak el. A filmben a pszichológus Chase Meridian (Nicole Kidman) vonzódik a rejtélyes és komplex Bruce Wayne-hez (Val Kilmer). A filmben randiznak és végül egymásba is szeretnek — olyan tekintetben bonyolítva, hogy a pszichológus Bruce Wayne-be szeret bele és nem Batmanbe. Kidman karaktere végül nem tudja meg Bruce Wayne titkát, de minden bizonnyal gyanakszik rá. Egy csók mindenesetre elcsattan a sötét lovag és a pszichológus között is, az a mosoly a végén halálos.