Ez a 15 éves srác az új világsztárunk! Owen Cooper tojáshéjjal a fenekén kapta meg az Emmy-díjat

Az idei Emmy-gála legnagyobb meglepetését Owen Cooper nyújtotta. A 15 éves színész hivatalosan is minden idők legfiatalabb Emmy-díjasa lett a Kamaszok című Netflix-sorozatban nyújtott alakításáért. Főként, ha azt is belevesszük, hogy ez volt a színész első profi szerepe és már a következő 2026-os nagyfilmjén dolgozik. A fiatal tehetségről nehéz lett volna megjósolni előre, hogy így berobban a köztudatba, de a Kamaszok világhírt hozott számára és most, hogy egy ilyen rangos elismerést is bezsebelhetett, ez innen csak felfelé fog ívelni.

Emmy 2025: Owen Cooper Emmy-díja biztos, hogy még jobban megváltoztatja a fiatal sztár életét (Fotó: Netflix)

Azonnal tudták, hogy Owen Cooper lesz a legjobb a szerepre

A fiatal brit színész Warringtonban született és eredetileg nem ez a pálya volt hozzá a legközelebb. Ahogy ő fogalmazott, azt gondolta hogy „a színészkedés nincs meg a DNS-ében" és csak akkor kezdte el igazán érdekelni, amikor Tom Holland filmje, A lehetetlen hatására csatlakozott egy drámaklubba. A Varietynek adott interjújában arról beszélt, hogy nem számított sokra ettől a gyakorlástól.

Egyórás leckék voltak keddenként, ahol fogtunk egy darab szöveget és csak felolvastuk. Számomra ez csak hobbi volt és nem reméltem sokat tőle. Aztán, amikor a Kamaszok elindult, nyilván sokkal komolyabban vettem

— mondta Owen Cooper.

Az igazi jelenléte tehát a Kamaszok harmadik epizódjával kezdődött. Ebben a sorozatban az epizódokat egy felvételből forgatják, ami még a képzettebb színészeknek is nagy kihívás, de az akkor 14 éves Owen hamar ráérzett. A ráhangolódásban sokat segített neki a stáb, főleg a sorozatban az apját játszó, a műsor egyik társalkotója, Stephen Graham — aki egyébként szintén Emmy-díjat kapott a Kamaszokban nyújtott alakításáért.

A sorozat nagyjából két évig készült, ezidő alatt Cooper nem járt iskolába, hanem a forgatásokon biztosították neki az oktatást. Végül, amikor befejezték, Cooper visszatért az iskolapadba, ahol érthető módon a figyelem középpontjába került. Így nem sikerült teljesen visszatérnie a normális kerékvágásba, bár az interjúk alapján több szeretetet kapott, mint megvetést.

Semmi kellemetlen dolog nem történt. Néha odajöttek hozzám a szünetekben, majd a nevemet kiabálva továbbmentek.

...és innen merre tovább?

A gyerekszínészek élete soha nem fenékig tejfel, egészen más életutat kell bejárniuk, mint sorstársaiknak. Ezeket pedig nem könnyű előre látni, hiszen voltak, akik nehezebben dolgozták fel, mint mondjuk egy Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, de sokaknak mégis sikerült a hirtelen szerzett hírességet jó irányba terelni, ahogy azt Natalie Portman, Christian Bale és Zendaya esetében láthattuk. Mindenesetre a tendencia pozitívnak tűnik a kis Owen Cooper számára.