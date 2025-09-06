Megérkezett az év botrányfilmje: mutatjuk, mit nézünk a hétvégén és naná, hogy Pamela Anderson is köztük van

Átoperált drogbáró, koros showtáncosnők és múmiák is várnak ránk a hétvégén. Pamela Anderson sokszorosan díjazott visszatérése elkerülte a hazai mozikat, ám az HBO MAX végre elhozta nekünk, ahogy az év, de talán az év legbotrányosabb és legvállalhatatlanabb filmjét is.
Az elmúlt egy év Pamela Anderson nagy visszatérése volt. Sikert aratott a Csupasz pisztoly remakejében és összejött a főszerepet alakító Liam Neesonnal. Előtte a Baywatch szexi sztárja egy alig 2 millió dolláros független filmben mutatta meg, a szexbomba mögött végig egy vérbeli színésznő rejtőzött. Anderson egy kiöregedett táncosnőt alakít, akinek közel a hatvanhoz új kihívsokkal kell szembenézni. Az alakítását számos díjra jelölték, partnere a kortalan Jamie Lee Curtis, aki szintén hatalmasat alakít Annette szerepében. Gia Coppola filmjét az HBO MAX-on lehet megtekinteni.