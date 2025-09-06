Hírlevél

Rendkívüli

Kemény beszólás: "gnóm törpéknek" nevezték a Zelenszkijt támogató európai vezetőket

A múmia

Megérkezett az év botrányfilmje: mutatjuk, mit nézünk a hétvégén és naná, hogy Pamela Anderson is köztük van

Kántáló drogbáró, leharcolt showtáncos, múmia és Denzel Washington is vár ránk az otthonunkban a hétvégén. Pamela Andersonnak egy csillagkutyával kell megküzdenie a kegyeinkért.
Átoperált drogbáró, koros showtáncosnők és múmiák is várnak ránk a hétvégén. Pamela Anderson sokszorosan díjazott visszatérése elkerülte a hazai mozikat, ám az HBO MAX végre elhozta nekünk, ahogy az év, de talán az év legbotrányosabb és legvállalhatatlanabb filmjét is. 

Pamela Anderson, Undated film still handout from The Last Showgirl. Pictured: Pamela Anderson as Shelly. See PA Feature SHOWBIZ Film The Last Showgirl. WARNING: This picture must only be used to accompany PA Feature SHOWBIZ Film The Last Showgirl.
Pamela Anderson diadalmas visszatérése Az utolsó showgirl (Fotó: PA Wire)

Pamela Anderson az HBO MAX-on

Az utolsó showgirl

Az elmúlt egy év Pamela Anderson nagy visszatérése volt. Sikert aratott a Csupasz pisztoly remakejében és összejött a főszerepet alakító Liam Neesonnal. Előtte a Baywatch szexi sztárja egy alig 2 millió dolláros független filmben mutatta meg, a szexbomba mögött végig egy vérbeli színésznő rejtőzött. Anderson egy kiöregedett táncosnőt alakít, akinek közel a hatvanhoz új kihívsokkal kell szembenézni. Az alakítását számos díjra jelölték, partnere a kortalan Jamie Lee Curtis, aki szintén hatalmasat alakít Annette szerepében. Gia Coppola filmjét az HBO MAX-on lehet megtekinteni. 

