Megérkezett az év botrányfilmje: mutatjuk, mit nézünk a hétvégén és naná, hogy Pamela Anderson is köztük van

Átoperált drogbáró, koros showtáncosnők és múmiák is várnak ránk a hétvégén. Pamela Anderson sokszorosan díjazott visszatérése elkerülte a hazai mozikat, ám az HBO MAX végre elhozta nekünk, ahogy az év, de talán az év legbotrányosabb és legvállalhatatlanabb filmjét is.

Pamela Anderson diadalmas visszatérése Az utolsó showgirl (Fotó: PA Wire)

Pamela Anderson az HBO MAX-on

Az utolsó showgirl

Az elmúlt egy év Pamela Anderson nagy visszatérése volt. Sikert aratott a Csupasz pisztoly remakejében és összejött a főszerepet alakító Liam Neesonnal. Előtte a Baywatch szexi sztárja egy alig 2 millió dolláros független filmben mutatta meg, a szexbomba mögött végig egy vérbeli színésznő rejtőzött. Anderson egy kiöregedett táncosnőt alakít, akinek közel a hatvanhoz új kihívsokkal kell szembenézni. Az alakítását számos díjra jelölték, partnere a kortalan Jamie Lee Curtis, aki szintén hatalmasat alakít Annette szerepében. Gia Coppola filmjét az HBO MAX-on lehet megtekinteni.