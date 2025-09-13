Paul Mescal nagyon Oscart akar nyerni, de igencsak mellényúlt ezzel a filmmel

A Gladiátor II. mérsékelt sikere után lényeges több kapu nyílt meg az addig inkább a Normális emberekből ismert, ám már Oscar-jelölt színész számára. Paul Mescal fogta a manapság jól bevált hollywoodi forgatókönyvet, és producerként vette a szárnyai alá Oliver Hermanus rendező filmjét, aminek a főszerepét is eljátszotta. Sajnos egy sekélyes, lassú, és sok szinten élvezhetetlen végeredmény született a filmből, ami olvasva biztos sokkal jobb lenne, mint mozgóképen.

Paul Mescal egótripje lett A hang története (Fotó: MUBI)

Paul Mescal egótripje

Szóval a 29 éves színész fogta magát, beszállt producerként is a filmbe. Itt viszont nincs vége a dolognak, hiszen egy ordítóan Oscarra készült filmnek ugye manapság meg kell felelni bizonyos reprezentálásoknak, például a kisebbségek megfelelő bemutatásának. Ez lehet etnikum vagy szexualitás alapján. Mescal itt a szexualitást választotta, méghozzá egy (nehéz eldönteni a sztori alapján) biszexuális vagy meleg férfit játszik el az első világháború körül. A farmon felnőtt Lionel jól ismeri az amerikai népzenét, és miután egy bostoni konzervatóriumban megismerkedik Daviddel, nem csak privát kapcsolat alakul ki köztük, hanem a közös szenvedély a népzene gyűjtése iránt, így útnak indulnak Amerikán át, hogy a kisközösségek dalait összegyűjtsék.

A színész kikérte az összehasonlítást a Túl a barátságon című filmmel (Fotó: MUBI)

Az amerikai Kodály Zoltán és a Túl a barátságon torz szerelemgyereke A hang története

A film legnagyobb baja, hogy nem tudja mi is akar lenni. Az amerikai népdalgyűjtésbe és annak történetébe nem megy bele, így az ottani melódiák egy európai számára nagyjából semmit se mondanak. Nem beszélve arról, hogy körülbelül az összes a szerelemről szól, illetve a halálról, hiszen itt egy lehetetlen szerelem történetét mutatja be a rendező és Mescal, ha még nem vettük volna észre. A szerelmi szál nem elég erős, sőt, több felől ronda koppintás. Cannes-ban maga Paul Mescal kérte ki, hogy a Túl a barátságon című cowboy filmhez hasonlítsák a filmet. 9 perces taps ide vagy oda, érződik az erős koppintás. A film ritmusát Oliver Hermanus nem tudja tartani, és az első egy óra összefüggő történései végül a második órában atomjaira hullanak, és mintha csak szkeccseket látnánk több év történéseiből, de magunk se tudjuk már, miért. Természetesen a végére kell a nagy dráma, a katarzis és a százas zsepi, de bármennyire is próbálkoztak egy drámai befejezéssel (ebben nagy érdeme van a körülbelül 5 percre feltűnő Oscar-díjas Chris Coopernek) a meghatottság helyett az ásítástól fogjuk törölgetni a szemünket, mert a második óra teljesen elcsúszik.