Paul Mescal nagyon Oscart akar nyerni, de igencsak mellényúlt ezzel a filmmel

A Gladiátor II. mérsékelt sikere után lényeges több kapu nyílt meg az addig inkább a Normális emberekből ismert, ám már Oscar-jelölt színész számára. Paul Mescal fogta a manapság jól bevált hollywoodi forgatókönyvet, és producerként vette a szárnyai alá Oliver Hermanus rendező filmjét, aminek a főszerepét is eljátszotta. Sajnos egy sekélyes, lassú, és sok szinten élvezhetetlen végeredmény született a filmből, ami olvasva biztos sokkal jobb lenne, mint mozgóképen.
Szóval a 29 éves színész fogta magát, beszállt producerként is a filmbe. Itt viszont nincs vége a dolognak, hiszen egy ordítóan Oscarra készült filmnek ugye manapság meg kell felelni bizonyos reprezentálásoknak, például a kisebbségek megfelelő bemutatásának. Ez lehet etnikum vagy szexualitás alapján. Mescal itt a szexualitást választotta, méghozzá egy (nehéz eldönteni a sztori alapján) biszexuális vagy meleg férfit játszik el az első világháború körül. A farmon felnőtt Lionel jól ismeri az amerikai népzenét, és miután egy bostoni konzervatóriumban megismerkedik Daviddel, nem csak privát kapcsolat alakul ki köztük, hanem a közös szenvedély a népzene gyűjtése iránt, így útnak indulnak Amerikán át, hogy a kisközösségek dalait összegyűjtsék.
A film legnagyobb baja, hogy nem tudja mi is akar lenni. Az amerikai népdalgyűjtésbe és annak történetébe nem megy bele, így az ottani melódiák egy európai számára nagyjából semmit se mondanak. Nem beszélve arról, hogy körülbelül az összes a szerelemről szól, illetve a halálról, hiszen itt egy lehetetlen szerelem történetét mutatja be a rendező és Mescal, ha még nem vettük volna észre. A szerelmi szál nem elég erős, sőt, több felől ronda koppintás. Cannes-ban maga Paul Mescal kérte ki, hogy a Túl a barátságon című cowboy filmhez hasonlítsák a filmet. 9 perces taps ide vagy oda, érződik az erős koppintás. A film ritmusát Oliver Hermanus nem tudja tartani, és az első egy óra összefüggő történései végül a második órában atomjaira hullanak, és mintha csak szkeccseket látnánk több év történéseiből, de magunk se tudjuk már, miért. Természetesen a végére kell a nagy dráma, a katarzis és a százas zsepi, de bármennyire is próbálkoztak egy drámai befejezéssel (ebben nagy érdeme van a körülbelül 5 percre feltűnő Oscar-díjas Chris Coopernek) a meghatottság helyett az ásítástól fogjuk törölgetni a szemünket, mert a második óra teljesen elcsúszik.
Akkor jöjjön valami jó is: mindkét főszereplő hozza a legjobbat. Egyértelműen Paul Mescal filmje ( és egótripje) A hang története, de legalább kellő finomsággal vezeti végig Lionel alakját. Más kérdés, hogy a már említett film második felével ő sem tud megbirkózni, annyira töredezett. Josh O' Connor a Zendaya-féle édeshármasos Challangers óta nagy reménység, és ismét bizonyította, hogy kiváló színész. Mescal és közte jó az összhang, sőt, sokszor a film első felét leuralja a színész.
Nagyon meglepne, ha ezért a filmért Mescal Oscar-jelölést, adott esetben díjat kapna, ugyanis A hang története papíron jobban nézhetett ki, mint leforgatva. Stílusosan egy szépnek ígérkező népdal, bűnhamisan elénekelve, itt-ott szövegugrássokkal készült film.
A hang története című filmet a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk, magyarországi premierről egyelőre nincs hír.
10/5,5