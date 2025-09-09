Zuhany alatti gyilkosságból filmtörténelem: 65 éves a Psycho

Minden idők legsokkolóbb filmje, ami 65 évvel a bemutatója után is hatásos. A Psycho-val Alfred Hitchcock újraírta a horrorfilmek szabályait, miközben megteremtette a filmtörténelem legösszetettebb, szinte sajnálatraméltó sorozatgyilkosát, Norman Bates személyében. Szinte hihetetlen, de 65 éve ebben a filmben senki sem látott fantáziát, sőt kisebb csoda, hogy egyáltalán elkészült.

Janet Leigh lett a világ sikolykiráynője a Psycho után (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / KPA)

A Psycho sikerében nem hittek

Habár Hitchcock filmjei igazi klasszikusnak számítanak manapság, a maga korában szolid sikerek voltak. Miután a Universal Studiónál elolvasták a Psycho forgatókönyvét, attól tartottak, hogy a forgatás idején 61 éves rendező már képtelen megújulni és egy „vacak B-filmet” csinál csak. A direktor ezért az akkoriban szokásos 3-4 millió dolláros költségvetése helyett mindössze 800.000 dollárt kapott a filmre.

figuráját az ötvenes évek híres sorozatgyilkosáról, Ed Geinről mintázta a rendező. A direktor álnéven, mindössze 9000 dollárért vette meg Robert Bloch regényét a sorozatgyilkosról. Amint meglettek a jogok, Hitchcock megkérte a titkárnőjét, hogy a lehető legtöbb példányt vegye meg a könyvből, ugyanis nem szerette volna, hogy a mozi nézői megtudják a film végi csavart, ami közel azonos azzal, amit Hitchcock álmodott meg. (Vagyis Norman a gyilkos, csak a halott anyja ruhájában mészárolja le áldozatait.)

Hitchcock személyes szerelem projektje lett a Psycho (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)