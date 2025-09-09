Zuhany alatti gyilkosságból filmtörténelem: 65 éves a Psycho
Minden idők legvelőtrázóbb sikolya rázta meg a mozikat 65 évvel ezelőtt. Alfred Hitchcock Psycho-ja nemcsak a korábbi horrorzsáner szabályait rúgta fel, de minden addiginál naturálisabban mutatta be a gyilkosságokat és egy bomlott elme működését.
Minden idők legsokkolóbb filmje, ami 65 évvel a bemutatója után is hatásos. A Psycho-val Alfred Hitchcock újraírta a horrorfilmek szabályait, miközben megteremtette a filmtörténelem legösszetettebb, szinte sajnálatraméltó sorozatgyilkosát, Norman Bates személyében. Szinte hihetetlen, de 65 éve ebben a filmben senki sem látott fantáziát, sőt kisebb csoda, hogy egyáltalán elkészült.
A Psycho sikerében nem hittek
Habár Hitchcock filmjei igazi klasszikusnak számítanak manapság, a maga korában szolid sikerek voltak. Miután a Universal Studiónál elolvasták a Psycho forgatókönyvét, attól tartottak, hogy a forgatás idején 61 éves rendező már képtelen megújulni és egy „vacak B-filmet” csinál csak. A direktor ezért az akkoriban szokásos 3-4 millió dolláros költségvetése helyett mindössze 800.000 dollárt kapott a filmre.
A direktor álnéven, mindössze 9000 dollárért vette meg Robert Bloch regényét a sorozatgyilkosról. Amint meglettek a jogok, Hitchcock megkérte a titkárnőjét, hogy a lehető legtöbb példányt vegye meg a könyvből, ugyanis nem szerette volna, hogy a mozi nézői megtudják a film végi csavart, ami közel azonos azzal, amit Hitchcock álmodott meg. (Vagyis Norman a gyilkos, csak a halott anyja ruhájában mészárolja le áldozatait.)
Hitchcock annyira szerette volna megcsinálni a filmet, hogy lemondott a 250.000 dolláros rendezői gázsijáról, és a bevétel 60 százalékát kérte. Mivel a stúdió bukásnak gondolta a filmet, könnyen belementek az alkuba. A direktor 15 millió dollárt keresett végül a filmmel.
Miért féltek ennyire a filmtől? A híres zuhanyjeleneten kívül a beteges anya-fiú kapcsolat, illetve a transzvesztita gyilkos témák verték ki a biztosítékot a producereknél.
A híres zuhanyzójelenet: közel egy hétig forgatták, ugyanis Leigh azt hitte, testdublőrt használhat a forgatás alatt, de végül leszámítva a gyilkosság végén látható mell sziluettjét, végig a színésznő látható. Jamie Lee Curtis édesanyja végig testruhát viselt a felvételek alatt. A vért Hitchcock egy Amerikában népszerű csokisziruppal oldotta meg, ugyanis annyira sötét és sűrű volt, hogy a fekete-fehér felvételen vérnek tűnt.
Az ominózus jelenet miatt külön védelemre szorult Janet Leigh, ugyanis több ezer fenyegető levelet kapott a figura miatt. Az egyik annyira súlyos, életveszélyes, fenyegető és szexuális erőszakot tartalmazó volt, hogy a stúdió átadta az FBI-nak.
A magándetektívet alakító Martin Balsam zuhanását a lépcsőről egy székkel vették fel. A színész egy sínre rögzített ülőkére dőlt, és „csupán” hátrafelé kapálózott a kezével, amíg a szék lecsúszott a lépcsőre szerelt sínen.
Hitchcock a film után megduplázta a zeneszerző, Bernard Herrmann gázsiját 34.000 dollárról 68.000-re, ugyanis a Psycho sikere szerinte egyharmad részben a hangeffekteknek köszönhető.
A 800.000 dolláros film rejtett siker vagyis sleeper hit lett, és közel 40 millió dollárt kerestek vele a mozikban.
A filmet négy Oscarra jelölték, Alfred Hitchcock rendezőként, a Mariont alakító Janet Leigh pedig női mellékszereplőként kapott nominációt. Végül nem kapott aranyszobrot a Psycho, sokak szerint az Akadémia nem volt elég merész, hogy elismerjen egy horrorfilmet.
Az imdb.com szerint minden idők 35. legjobb filmje a Psycho.