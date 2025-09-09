Hírlevél

Psycho

Zuhany alatti gyilkosságból filmtörténelem: 65 éves a Psycho

18 perce
Olvasási idő: 9 perc
Minden idők legvelőtrázóbb sikolya rázta meg a mozikat 65 évvel ezelőtt. Alfred Hitchcock Psycho-ja nemcsak a korábbi horrorzsáner szabályait rúgta fel, de minden addiginál naturálisabban mutatta be a gyilkosságokat és egy bomlott elme működését.
PsychoJanet LeighAlfred Hitchcock

Minden idők legsokkolóbb filmje, ami 65 évvel a bemutatója után is hatásos. A Psycho-val Alfred Hitchcock újraírta a horrorfilmek szabályait, miközben megteremtette a filmtörténelem legösszetettebb, szinte sajnálatraméltó sorozatgyilkosát, Norman Bates személyében. Szinte hihetetlen, de 65 éve ebben a filmben senki sem látott fantáziát, sőt kisebb csoda, hogy egyáltalán elkészült. 

1960; Psycho. Original Film Title: Psycho, PICTURED: JANET LEIGH, Composer: Bernard Herrmann, Director: Alfred Hitchcock, IN CAST: Vera Miles, Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/ZUMA Press. (©) Copyright 1960 by PARAMOUNT PICTURES.
Janet Leigh lett a világ sikolykiráynője a Psycho után (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / KPA)

A Psycho sikerében nem hittek

  • Habár Hitchcock filmjei igazi klasszikusnak számítanak manapság, a maga korában szolid sikerek voltak. Miután a Universal Studiónál elolvasták a Psycho forgatókönyvét, attól tartottak, hogy a forgatás idején 61 éves rendező már képtelen megújulni és egy „vacak B-filmet” csinál csak. A direktor ezért az akkoriban szokásos 3-4 millió dolláros költségvetése helyett mindössze 800.000 dollárt kapott a filmre. 
  • Norman Bates figuráját az ötvenes évek híres sorozatgyilkosáról, Ed Geinről mintázta a rendező. 
  • A direktor álnéven, mindössze 9000 dollárért vette meg Robert Bloch regényét a sorozatgyilkosról. Amint meglettek a jogok, Hitchcock megkérte a titkárnőjét, hogy a lehető legtöbb példányt vegye meg a könyvből, ugyanis nem szerette volna, hogy a mozi nézői megtudják a film végi csavart, ami közel azonos azzal, amit Hitchcock álmodott meg. (Vagyis Norman a gyilkos, csak a halott anyja ruhájában mészárolja le áldozatait.)
1960; Psycho. Original Film Title: Psycho, PICTURED: JANET LEIGH, ALFRED HITCHCOCK, Composer: Bernard Herrmann, Director: Alfred Hitchcock, IN CAST: Vera Miles, Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1960 by PARAMOUNT PICTURES.
Hitchcock személyes szerelem projektje lett a Psycho (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)
  • Hitchcock annyira szerette volna megcsinálni a filmet, hogy lemondott a 250.000 dolláros rendezői gázsijáról, és a bevétel 60 százalékát kérte. Mivel a stúdió bukásnak gondolta a filmet, könnyen belementek az alkuba. A direktor 15 millió dollárt keresett végül a filmmel. 
  • Miért féltek ennyire a filmtől? A híres zuhanyjeleneten kívül a beteges anya-fiú kapcsolat, illetve a transzvesztita gyilkos témák verték ki a biztosítékot a producereknél. 
  • A Norman Bates-et alakító Anthony Perkins már Oscar-jelölt színész volt, amikor megkapta a szerepet. Mint kiderült, Hitchcock a gyermeteg alkata és személyisége miatt választotta a szerepre. Erre a rendező feleségének, és egybenállandó alkotótársának, Almának is volt némi ráhatása, mivel a nő tudta az akkor 28 éves színészről, hogy rejtett homoszexuális. Hitchcock a színész frusztrációját használta ki ahhoz, hogy hiteles legyen az anyjához betegesen kötődő Norman szerepében. 
1960; Psycho. Original Film Title: Psycho, Composer: Bernard Herrmann, Director: Alfred Hitchcock, IN CAST: Vera Miles, Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1960 by PARAMOUNT PICTURES.
Anthony Perkins sokkoló Norman Bates szerepében (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)
  • Marion szerepére egy valódi sztárt szeretett volna megnyerni Hitchcock, így talált rá Janet Leigh-re. A színésznő a zuhanyjelenet miatt vonakodott, ugyanis félt a meztelenkedéstől. Végül 40.000 dollártért vállalta a szerepet. 
  • A híres zuhanyzójelenet: közel egy hétig forgatták, ugyanis Leigh azt hitte, testdublőrt használhat a forgatás alatt, de végül leszámítva a gyilkosság végén látható mell sziluettjét, végig a színésznő látható. Jamie Lee Curtis édesanyja végig testruhát viselt a felvételek alatt. A vért Hitchcock egy Amerikában népszerű csokisziruppal oldotta meg, ugyanis annyira sötét és sűrű volt, hogy a fekete-fehér felvételen vérnek tűnt.
1960; Psycho. Original Film Title: Psycho, PICTURED: JANET LEIGH, ANTHONY PERKINS, Composer: Bernard Herrmann, Director: Alfred Hitchcock, IN CAST: Vera Miles, Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1960 by PARAMOUNT PICTURES.
Brutális siker lett a Psycho (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)
  • Az ominózus jelenet miatt külön védelemre szorult Janet Leigh, ugyanis több ezer fenyegető levelet kapott a figura miatt. Az egyik annyira súlyos, életveszélyes, fenyegető és szexuális erőszakot tartalmazó volt, hogy a stúdió átadta az FBI-nak. 
  • A magándetektívet alakító Martin Balsam zuhanását a lépcsőről egy székkel vették fel. A színész egy sínre rögzített ülőkére dőlt, és „csupán” hátrafelé kapálózott a kezével, amíg a szék lecsúszott a lépcsőre szerelt sínen. 
  • Hitchcock a film után megduplázta a zeneszerző, Bernard Herrmann gázsiját 34.000 dollárról 68.000-re, ugyanis a Psycho sikere szerinte egyharmad részben a hangeffekteknek köszönhető. 
  • A 800.000 dolláros film rejtett siker vagyis sleeper hit lett, és közel 40 millió dollárt kerestek vele a mozikban. 
  • A filmet négy Oscarra jelölték, Alfred Hitchcock rendezőként, a Mariont alakító Janet Leigh pedig női mellékszereplőként kapott nominációt. Végül nem kapott aranyszobrot a Psycho, sokak szerint az Akadémia nem volt elég merész, hogy elismerjen egy horrorfilmet.
1960; Psycho. Original Film Title: Psycho, PICTURED: ANTHONY PERKINS, Composer: Bernard Herrmann, Director: Alfred Hitchcock, IN CAST: Vera Miles, Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1960 by PARAMOUNT PICTURES.
Norman Bates és "az édesanyja" horrorisztikus otthona (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)
  • Az imdb.com szerint minden idők 35. legjobb filmje a Psycho. 
  • Egy valaki szívből utálta a Psychót: Walt Disney szerint a világ leggusztustalanabb filmje, annyira megvetette érte Hitchcockot, hogy egy későbbi filmjénél nem engedte, hogy Disneylandben forgasson. 

 

 

