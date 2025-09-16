Reese Witherspoon ezeket a legendás szerepeket bukta el karrierje során

Mára Hollywood egyik királynője, de a pályája nehezen indult és egy butuska, ám talpraesett ügyvédpalánta szerepe kellett ahhoz, hogy megismerje a világ. Reese Witherspoon a Doktor szöszi óta megállíthatatlan, ám még így is sikerült elbuknia pár fontos szerepet, de egy esetben mondott nemet, ami sokak szerint élete egyik nagy hibája volt.

Reese Witherspoon Hollywood egyik királynője (Fotó: mpi099 / mpi099/MediaPunch)

Reese Witherspoon ezeket a szerepeket bánhatja

A rettegés foka

Reese idegessége miatt lett végül Juliette Lewis a befutó (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / NORTHFOTO)

Martin Scorsese 1991-es remake-jében Nike Nolte és a kétszeres Oscar-díjas Jessica Lange lányának a szerepérét akarta Witherspoon, akit Robert De Niro terrorizál. Az akkor 16 éves Reese-nek fogalma sem volt arról, kik ezek a legendák, ám a meghallgatásra tartó repülőúton egy férfi felvilágosította. A színésznő annyira befeszült a castingon, hogy teljesen elszúrta és végül Juliette Lewis kapta a szerepet, akit még Oscarra is jelöltek az alakításáért.