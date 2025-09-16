Hírlevél

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon ezeket a legendás szerepeket bukta el karrierje során

42 perce
A 49 éves színésznő jelenleg a legjobban fizetett sztárok között szerepel, miközben mesés médiabirodalmat épített. Reese Witherspoon karrierje nehezen indult, több híres filmszerepet is elbukott az Oscar-díjas színésznő.
Mára Hollywood egyik királynője, de a pályája nehezen indult és egy butuska, ám talpraesett ügyvédpalánta szerepe kellett ahhoz, hogy megismerje a világ. Reese Witherspoon a Doktor szöszi óta megállíthatatlan, ám még így is sikerült elbuknia pár fontos szerepet, de egy esetben mondott nemet, ami sokak szerint élete egyik nagy hibája volt. 

Reese Witherspoon, NEW YORK, NY - SEPTEMBER 9: Reese Witherspoon at the season four red carpet premiere of Apple TV+ The Morning Show on September 9, 2025 at The Museum of Modern Art in New Yrok City. Credit: mpi099/MediaPunch
Reese Witherspoon Hollywood egyik királynője (Fotó: mpi099 / mpi099/MediaPunch)

Reese Witherspoon ezeket a szerepeket bánhatja

A rettegés foka

1991; Cape Fear 1991. Original Film Title: Cape Fear 1991, PICTURED: NICK NOLTE, JESSICA LANGE, JULIETTE LEWIS, Composer: Bernard Herrmann, Director: Martin Scorsese, IN CAST: Juliette Lewis, Jessica Lange, Nick Nolte, Gregory Peck, Robert De Niro, Joe Danbaker, Robert Mitchum, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by UNIVERSAL PICTURES/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1991 by UNIVERSAL PICTURES.
Reese idegessége miatt lett végül Juliette Lewis a befutó (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / NORTHFOTO)

Martin Scorsese 1991-es remake-jében Nike Nolte és a kétszeres Oscar-díjas Jessica Lange lányának a szerepérét akarta Witherspoon, akit Robert De Niro terrorizál. Az akkor 16 éves Reese-nek fogalma sem volt arról, kik ezek a legendák, ám a meghallgatásra tartó repülőúton egy férfi felvilágosította. A színésznő annyira befeszült a castingon, hogy teljesen elszúrta és végül Juliette Lewis kapta a szerepet, akit még Oscarra is jelöltek az alakításáért. 

