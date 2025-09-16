Reese Witherspoon ezeket a legendás szerepeket bukta el karrierje során

Mára Hollywood egyik királynője, de a pályája nehezen indult és egy butuska, ám talpraesett ügyvédpalánta szerepe kellett ahhoz, hogy megismerje a világ. Reese Witherspoon a Doktor szöszi óta megállíthatatlan, ám még így is sikerült elbuknia pár fontos szerepet, de egy esetben mondott nemet, ami sokak szerint élete egyik nagy hibája volt.
Martin Scorsese 1991-es remake-jében Nike Nolte és a kétszeres Oscar-díjas Jessica Lange lányának a szerepérét akarta Witherspoon, akit Robert De Niro terrorizál. Az akkor 16 éves Reese-nek fogalma sem volt arról, kik ezek a legendák, ám a meghallgatásra tartó repülőúton egy férfi felvilágosította. A színésznő annyira befeszült a castingon, hogy teljesen elszúrta és végül Juliette Lewis kapta a szerepet, akit még Oscarra is jelöltek az alakításáért.