Sosem felejtjük: Robert Redford egy helikopterrel és Brad Pittel igázta le Budapestet – Hazai fotókon a Kémjátszma

A mai nap tragikus hirtelenséggel elhunyt színész, Robert Redford bejárta a Földet filmjeiben. A 2001-ben debütált Kémjátszma című film forgatásán például hazánkba is ellátogatott. Ez a projekt kiemelkedő volt a színész számára, mert egyszerre látta benne az akció és a történeti mélység potenciálját.

A Robert Redford filmek késői darabja volt a Kémjátszma (Fotó: Universal Studios / NORTHFOTO)

Helikopterről is forgattak Budapesten Robert Redford filmjének tetőjelenetéhez

A Kémjátszma egy 2001-es amerikai kémthriller, melyet Ridley Scott testvére, Tony Scott rendezett, valamint Robert Redford és Brad Pitt főszereplésével készült. A film bemutatja a hidegháború utáni CIA működését, valamint az ügynöki etikát és a személyes kapcsolatok határait. Ez volt az a szerep, amely miatt Brad Pitt kénytelen volt átadni Matt Damonnak a Bourne-rejtély főszerepét.

A filmek forgatásához több helyszín is hozzájárult, olyanok mint Hong Kong, Berlin, Vancouver, Prága és ami nekünk a legkedvesebb marad, Budapest. Ugyanis ez volt az első olyan produkció, amelyet a Magyar Filmbizottság Los Angeles-i irodája közreműködésével forgathattak szerény hazánkban. A filmben több, számunkra jól ismert színészt is foglalkoztattak. Stohl András, Rékasi Károly, Bánfalvy Ágnes és Szervét Tibor is feltűntek a szuperprodukcióban.

Figyelmesebb nézőknek feltűnhetnek olyan helyszínek, mint a Pári­si udvar, a Duna-part, a Szabadság híd rajta a jellegzetes sárga villamossal, egyebek között. Sőt, a film egyik kulcsjelenetét az Astorián található Georgia-bérház tetején vették fel. Ennek felvételéhez egyébként helikoptert is béreltek, amit Redford eleinte kétkedéssel fogadott, de a mozgalmas és vizuálisan izgalmas végeredmény lenyűgözte őt — ezt lentebb meg is nézhetjük.