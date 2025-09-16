Feldolgozhatatlan Robert Redford halála: ezek voltak a legenda legjobb filmjei

Nemrég töltötte be 89. életévét, az Oscar-díjas színész, rendező és producer Robert Redford, aki az Átlagemberek rendezése után a független filmek vezéralakja volt és a Sundance Filmfesztivál alapítója. Cikkünkben a legjobb filmjeivel emlékezünk az elhunyt legendára.

Robert Redford halála megrendítette a világot (Fotó: mpi01/MediaPunch Inc. / www.mediapunchinc.com)

Robert Redford sportolóként kezdte

A színész 1936. augusztus 18-án született Santa Monicában. Önmagát nem tartotta jó tanulónak, jobban érdekelte őt a sport és a művészet. A Colorado Egyetemen sportösztöndíjat is szerzett, azonban onnan idővel kidobták az alkoholproblémái miatt. Ezek után mondhatni elvesztette az utat, alkalmi munkákat végzett, és hol Amerikában, hol Európában dolgozott. De ezt az átmeneti időszakot is arra használta, hogy a művészetekhez kerüljön közelebb.

Végül Amerikában maradt, ahol a karrierje elején párhuzamosan dolgozott színházban és tévésorozatokban. A legnagyobb Broadway sikere 1963-ban volt a Mezítláb a parkban című darabjával — ebből később filmes feldolgozás is készült szintén Robert Redford és Jane Fonda főszereplésével.

Ezt követően a színész a mozifilmek irányába terelődött. Sydney Pollack meglátta a potenciált a jóképű fiatalemberben, minek hatására hét közös filmen dolgoztak együtt, egyebek között a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című kult alkotáson. Utóbbiban Paul Newmannel dolgozott együtt, akivel a Nagy balhé című filmet is készítették. Olyan nevek dolgozhattak vele együtt, mint Glenn Close, Kim Basinger, illetve Meryl Streep.

Robert Redford nemcsak színészként próbálta ki magát, hanem rendezőként is — ezért is kapta élete első Oscar-díját, az Átlagemberek című filmjével. Hogy másokat is ösztönözzön az alkotásra, 1980-ban megalkotta a Sundance Filmintézetet és az ebből kinőtt filmfesztivált, melynek célja a független filmesek támogatása.

Egy hosszú és alkotásokban gazdag életet követően 2018-ban úgy döntött, leteszi a lantot. Élete utolsó éveit utah-i otthonában töltötte, ahol örökre lehunyta a szemét álmában.