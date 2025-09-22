Hírlevél

Jane Fonda

Az élet vége is lehet gyönyörű: Robert Redford és Jane Fonda utolsó filmje a Netflixen

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
A két világsztár öt filmben és egy dokumentumfilmben szerepeltek együtt, barátságuk legendás volt. Jane Fonda és Robert Redford utolsó filmje, a Milyen hosszú az éjszaka lírai búcsú az élettől és új remény a szerelemre.
Napok óta feketébe borult Hollywood, ugyanis 89 éves korában elhunyt az utolsó igazi ikon. Robert Redford halála nem csak egy korszak végét jelzi, de számos kollégáját sokkolta, többek között a 87 éves Jane Fondát, aki könnyekben tört ki a hír hallatán. A két sztár barátsága több, mint 60 évre nyúlik vissza, számos sikerfilmben szerepeltek együtt pályájuk elején és csúcsán, sőt, nyolcvan felett, a Netflix felkérésére készítettek egy keserédes romantikus drámát is Milyen hosszú az éjszaka címmel. A 2017-es filmben a két világsztár bebizonyítja, 80 felett is képesek uralni a vásznat, sőt, az élet vége közeledtével sem szabad lemondanunk a vágyainkról.

Robert Redford,Jane Fonda RELEASE DATE: September 29, 2017 TITLE: Back To Burgundy STUDIO: Netflix DIRECTOR: Ritesh Batra PLOT: Fonda and Redford will star as Addie Moore and Louis Waters, a widow and widower who've lived next to each other for years. The pair have almost no relationship, but that all changes when Addie tries to make a connection with her neighbor. STARRING: JANE FONDA as Addie Moore, ROBERT REDFORD as Louis Waters.
Robert Redford és Jane Fonda 80 felett is imádnivalóak Fotó: Netflix/NORTHFOTO)

Robert Redford és Jane Fonda szerelme

A Milyen hosszú az éjszaka Kent Haruf: Our Souls at Night című könyvének feldolgozása. Egy nyugodt kisvárosban él közel egymáshoz két özvegy, a szabad szelleműbb Addie és a kissé marconább Louis. Mindketten otthon töltik az idejüket, néha meglátogatja őket a családjuk, de 80 felett egyikük se vár már túl sokat az élettől. Az éjszakák azonban egyre hosszabb és egyre magányosabbak, főleg, ha hosszú évtizedek után az ágyuk másik fele üresen tátong, hiába várják vissza néhai párjukat. A tűzről pattant Addie egyik este bekopogtat Louis-hoz, és kerek perec közli vele, hogy együtt kéne aludniuk, természetesen szex és minden más intimitás mentesen. Azt még nem is sejtik, hogy ezzel nem csak kései románc, de egy komoly családi dráma is kialakulóban van.

RELEASE DATE: September 29, 2017 TITLE: Back To Burgundy STUDIO: Netflix DIRECTOR: Ritesh Batra PLOT: Fonda and Redford will star as Addie Moore and Louis Waters, a widow and widower who've lived next to each other for years. The pair have almost no relationship, but that all changes when Addie tries to make a connection with her neighbor. STARRING: JANE FONDA as Addie Moore, ROBERT REDFORD as Louis Waters.
Ágytársak lesznek az élet végén, de lehet, hogy több is kialakulhat köztük? (Fotó: Netflix/NORTHFOTO)

Szépkorú szerelem

Hollywood nem igazán szokott olyan projekteket finanszírozni, aminek két, legalább 80 éves főszereplője van, még ha akkora legendákról beszélünk, mint a néhai Redford vagy Jane Fonda. A Netflix a Grace és Frankie sikere után azonban látott potenciált abban, hogy a szépkorúak szerelméről is lehet filmet csinálni, amihez a Milyen hosszú az éjszaka tökéletes alapanyag. Addie és Louis valahol mindketten a vad románc helyett egy társat szeretne, aki végig kíséri azon a még rövid úton, ami hátramaradt nekik. Néha vicces, néha dráma, néha már-már szürreális pillanatokon keresztül. Ritesh Batra nem bonyolította túl a rendezést, csupán hagyta a két legendát és a könyv néha torokszorító mondatait érvényesülni, egy picivel több romantikával megfűszerezve, mint amit a történet eredetileg kínált, na de annyi baj legyen!

RELEASE DATE: September 29, 2017 TITLE: Back To Burgundy STUDIO: Netflix DIRECTOR: Ritesh Batra PLOT: Fonda and Redford will star as Addie Moore and Louis Waters, a widow and widower who've lived next to each other for years. The pair have almost no relationship, but that all changes when Addie tries to make a connection with her neighbor. STARRING: JANE FONDA as Addie Moore, ROBERT REDFORD as Louis Waters.
Mindkét színész számára igazi jutalomjáték a Milyen hosszú az éjszaka (Fotó: Netflix/NORTHFOTO)

Örök páros

A film egyértelműen Jane Fonda és Robert Redfrod jutalomjátéka, akik között ugyanúgy ott van a kémia, mint 50 évvel korábban a Mezítláb a parkban, vagy az 1979-es A Las Vegas-i lovas című filmben. Alakításuk egyszerre emberi és megható, manírok nélkül képesek velünk elhitetni a két karakter közti szeretetet. Mellettük Judy Greer, Matthias Schoenaerts és Bruce Dern asszisztálnak intelligensen ennek a halhatatlan duónak. A film csavarjai, és a végkifejlet egy igazi feel-good mozit ígér egy kis kesernyés mellékízzel a szánkban. A film méltó búcsú volt ettől a gyönyörű párostól, akik örökre szépek maradnak a vásznon, amíg világ a világ.

10/8

A Milyen hosszú az éjszaka a Netflix kínálatában érhető el.

 

 

 

