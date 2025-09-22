Az élet vége is lehet gyönyörű: Robert Redford és Jane Fonda utolsó filmje a Netflixen

Napok óta feketébe borult Hollywood, ugyanis 89 éves korában elhunyt az utolsó igazi ikon. Robert Redford halála nem csak egy korszak végét jelzi, de számos kollégáját sokkolta, többek között a 87 éves Jane Fondát, aki könnyekben tört ki a hír hallatán. A két sztár barátsága több, mint 60 évre nyúlik vissza, számos sikerfilmben szerepeltek együtt pályájuk elején és csúcsán, sőt, nyolcvan felett, a Netflix felkérésére készítettek egy keserédes romantikus drámát is Milyen hosszú az éjszaka címmel. A 2017-es filmben a két világsztár bebizonyítja, 80 felett is képesek uralni a vásznat, sőt, az élet vége közeledtével sem szabad lemondanunk a vágyainkról.

Robert Redford és Jane Fonda 80 felett is imádnivalóak Fotó: Netflix/NORTHFOTO)

Robert Redford és Jane Fonda szerelme

A Milyen hosszú az éjszaka Kent Haruf: Our Souls at Night című könyvének feldolgozása. Egy nyugodt kisvárosban él közel egymáshoz két özvegy, a szabad szelleműbb Addie és a kissé marconább Louis. Mindketten otthon töltik az idejüket, néha meglátogatja őket a családjuk, de 80 felett egyikük se vár már túl sokat az élettől. Az éjszakák azonban egyre hosszabb és egyre magányosabbak, főleg, ha hosszú évtizedek után az ágyuk másik fele üresen tátong, hiába várják vissza néhai párjukat. A tűzről pattant Addie egyik este bekopogtat Louis-hoz, és kerek perec közli vele, hogy együtt kéne aludniuk, természetesen szex és minden más intimitás mentesen. Azt még nem is sejtik, hogy ezzel nem csak kései románc, de egy komoly családi dráma is kialakulóban van.

Ágytársak lesznek az élet végén, de lehet, hogy több is kialakulhat köztük? (Fotó: Netflix/NORTHFOTO)

Szépkorú szerelem

Hollywood nem igazán szokott olyan projekteket finanszírozni, aminek két, legalább 80 éves főszereplője van, még ha akkora legendákról beszélünk, mint a néhai Redford vagy Jane Fonda. A Netflix a Grace és Frankie sikere után azonban látott potenciált abban, hogy a szépkorúak szerelméről is lehet filmet csinálni, amihez a Milyen hosszú az éjszaka tökéletes alapanyag. Addie és Louis valahol mindketten a vad románc helyett egy társat szeretne, aki végig kíséri azon a még rövid úton, ami hátramaradt nekik. Néha vicces, néha dráma, néha már-már szürreális pillanatokon keresztül. Ritesh Batra nem bonyolította túl a rendezést, csupán hagyta a két legendát és a könyv néha torokszorító mondatait érvényesülni, egy picivel több romantikával megfűszerezve, mint amit a történet eredetileg kínált, na de annyi baj legyen!