Elfogytak a szavak: Jane Fonda zokogó görcsben tört ki, összetört Robert Redford halálhírére!

Egész Hollywood gyászolja a legendás, jóképű színészt. Meghalt Robert Redford, aki nem csak az álomgyár hőskorának egyik utolsó igazi filmcsillaga volt, de kiváló ember, amit mi sem bizonyít jobban, mint legjobb barátja, a 87 éves Jane Fonda utolsó szavai hozzá. A két sztár igazi dinamitduó volt a hatvanas-hetvenes években, majd évtizedekkel később a Netflixet és az HBO MAX-ot is meghódították, bőven 80 éves koruk felett.

Jane Fonda legjobb barátja volt Robert Redford (Fotó: Piovanotto Marco/ABACA / NORTHFOTO)

Robert Redford és Jane Fonda kapcsolata

A két legenda a hatvanas évek óta ismerte egymást. Az akkori bulvár próbálta is őket összeboronálni, de a két sztár egy viharos románc helyett a mély és őszinte barátságot választotta, dacára annak, hogy Fonda ebben az időszakban fennhangon hirdette a szabad szerelmet, sőt nyitott kapcsolatban is élt filmrendező férjével. A két színész több, mint hatvan éves kapcsolata az egyik bizonyítéka annak, hogy Hollywoodban is léteznek férfi-női barátságok. A színésznő a sztár halálhíre után egy megható posztban búcsúzott tőle.

Nagyon megrázott ma reggel, amikor olvastam, hogy Bob elment. Nem tudom abbahagyni a sírást. Sokat jelentett nekem, és minden tekintetben gyönyörű ember volt.

– mondta néhai barátjáról Fonda.

A két sztár között csak a vásznon izott a levegő (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE)

A két sztár 5+1 filmben is bizonyította, nem csak tehetségesek, de mind a vásznon, mind a magánéletben kiváló párost alkotnak.

Jane Fonda és Robert Redford filmjei

Magas történet (1960)

Kevesen tudják, de a két színész tulajdonképpen egy filmben kezdte a pályáját. A Magas történet volt Fonda első filmes főszerepe a Psycho-ból ismert Anthony Perkins oldalán. A modern tinifilmek egyik alapművének számító romantikus vígjáték a főiskolai életet mutatja be és figurázza ki. Robert Redford mozgóképes debütálása volt a komédia, egy kosárlabdázót alakít a filmben. A színész számára nem volt ismertlen a történet, ugyanis az 1959-es Broadway feldolgozásban a férfi főszereplőnek volt a váltója. A filmben nem volt közös jelenetük.