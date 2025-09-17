Hírlevél

Robert Redford

Elfogytak a szavak: Jane Fonda zokogó görcsben tört ki, összetört Robert Redford halálhírére!

Egy emberként sokkolta Hollywoodot, hogy tegnap 89 éves korában elhunyt a legendás színész. Robert Redford kedvenc partnere és évtizedes barátja volt a 87 éves Jane Fonda, akivel öt közös filmet készítettek együtt. A kétszeres Oscar-díjas díva zokogó görcsben tört ki barátja halálhírére.
Egész Hollywood gyászolja a legendás, jóképű színészt. Meghalt Robert Redford, aki nem csak az álomgyár hőskorának egyik utolsó igazi filmcsillaga volt, de kiváló ember, amit mi sem bizonyít jobban, mint legjobb barátja, a 87 éves Jane Fonda utolsó szavai hozzá. A két sztár igazi dinamitduó volt a hatvanas-hetvenes években, majd évtizedekkel később a Netflixet és az HBO MAX-ot is meghódították, bőven 80 éves koruk felett. 

US actors Robert Redford and Jane Fonda receive the Career Lion Award at the 74th International Film Festival of Venice (Mostra), Venice, on september 1, 2017. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM September 1, 2017
Jane Fonda legjobb barátja volt Robert Redford (Fotó: Piovanotto Marco/ABACA / NORTHFOTO)

Robert Redford és Jane Fonda kapcsolata

A két legenda a hatvanas évek óta ismerte egymást. Az akkori bulvár próbálta is őket összeboronálni, de a két sztár egy viharos románc helyett a mély és őszinte barátságot választotta, dacára annak, hogy Fonda ebben az időszakban fennhangon hirdette a szabad szerelmet, sőt nyitott kapcsolatban is élt filmrendező férjével. A két színész több, mint hatvan éves kapcsolata az egyik bizonyítéka annak, hogy Hollywoodban is léteznek férfi-női barátságok. A színésznő a sztár halálhíre után egy megható posztban búcsúzott tőle.

Nagyon megrázott ma reggel, amikor olvastam, hogy Bob elment. Nem tudom abbahagyni a sírást. Sokat jelentett nekem, és minden tekintetben gyönyörű ember volt.

mondta néhai barátjáról Fonda. 

ARCHIVES - JANE FONDA ET ROBERT REDFORD TOURNENT LE FILM "LE CAVALIER ELECTRIQUE"
A két sztár között csak a vásznon izott a levegő (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE)

A két sztár 5+1 filmben is bizonyította, nem csak tehetségesek, de mind a vásznon, mind a magánéletben kiváló párost alkotnak.

Jane Fonda és Robert Redford filmjei

Magas történet (1960)

Kevesen tudják, de a két színész tulajdonképpen egy filmben kezdte a pályáját. A Magas történet volt Fonda első filmes főszerepe a Psycho-ból ismert Anthony Perkins oldalán. A modern tinifilmek egyik alapművének számító romantikus vígjáték a főiskolai életet mutatja be és figurázza ki. Robert Redford mozgóképes debütálása volt a komédia, egy kosárlabdázót alakít a filmben. A színész számára nem volt ismertlen a történet, ugyanis az 1959-es Broadway feldolgozásban a férfi főszereplőnek volt a váltója. A filmben nem volt közös jelenetük.

