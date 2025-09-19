Végre HBO Maxon is láthatjuk az idei Superman filmet!

A James Gunn és Peter Safran keze alatt futó DC Studios filmje, az idén a mozikban hatalmasat robbantó Superman szeptember 19-én, azaz pénteken érkezik az HBO Max kínálatába. A film már korábban bizonyított nagyképernyőn, több mint 615 millió dolláros nemzetközi bevétellel a nyári szezon alatt.

A Superman-filmek közül kiemelkedő ez a mostani (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Egy Superman-film, amit érdemes megnézni

A film sikeresen újragondolta Superman sokszor hallott történetét, ami az évek során többször is elveszett az értelmezések sűrűjében. A galaxis őrzői filmeket és a 2021-es Öngyilkos osztagot rendező James Gunn sajátos kézjegyével, szerethető karaktereivel, grandiózus akciójeleneteivel és humorával fogta meg a történetet, ami így egy kritikai és közönségsiker lett. David Corenswet határozottan jól hozza a Kripton bolygóról származó szuperhős sztoriját, Nicholas Hoult pedig meggyőző ellenlábasaként jelenik meg Lex Luthorként.

Jóllehet, a Superman szereposztása és története elég zsúfolt, és sokmindent akar mondani, több karaktert akar bemutatni, összességében egy szórakoztató akciófilm, amely okos témákban és pörgős akcióban egyaránt bővelkedik. Valamint Superman kutyája is borzasztó aranyos — amit egyébként James Gunn saját huncut kedvencéről mintázott, annyi különbséggel, hogy a filmben az eb szuperképességeket is kapott.

Krypto a legaranyosabb szuperhős kutyi (Fotó: DC Studios/Entertainment Pictures)

David Corenswet vállalta a szerepével járó kihívásokat

A korábban TV-sorozatokból, majd a Pearl és a Twisters — Végzetes vihar filmekből ismert David Corenswet nem volt teljesen biztos abban, hogy fel akarja-e venni a vörös köpenyt és szűk kék overált. Ez egy korábbi interjújából is kiderül:

Próbáltam meggyőzni magam, hogy miért ne vállaljam el. Egy ilyen szerep, mint Superman, olyan dolognak tűnhet, mint amit mindenki akar, de ez nem igaz. Néhányan nemet mondanának, és biztos akartam lenni abban, hogy nem csak a hype miatt mondok igent. Végül megkérdeztem magamtól: 'Ha ez lenne az egyetlen szerep, amit életem végéig játszanék, akkor is igent mondanék?' A válasz az, hogy igen.

A 32 éves színész tehát elfogadta, lehet, hogy bekategorizálva marad a szerepbe, hasonlóképp mint Robert Downey Jr. Vasemberként, vagy Chris Evans, mint Amerika Kapitány, sok egyéb képregényfilmes színész mellett.