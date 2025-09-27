Berobbant Stallone sorozatának új évada, de Szellempofa és Jim Carrey is érkeznek: mutatjuk, mit nézzen a streamingen

Romantikából nem lesz hiány a hétvégén, de Szellempofa és Jim Carrey is érkezik a hétvégére. A legnagyobb dobás egyértelműen Sylvester Stallone sikersorozatának harmadik évada, a Tulsa King, de a Netflix, az Apple Tv+, a Skyshowtime és az HBO MAX is izgalmas premierekkel várja a szórakozni vágyókat.

Sylvester Stallone nagy bajba kerül (Fotó: Skyshowtime)

Visszatér Sylvester Stallone sikersorozata: 5+1 streamingpremier a hétvégén

Tulsa King 3. évad

A Skyshowtime egyik legnézettebb szériája a harmadik évadával tért vissza a platformra, ahol hetente érkeznek majd az új epizódok. Sylvester Stallone 78 éves is uralja a vásznat, hát még a feszült helyzeteket. A harmadik évadban nemcsak Dwight bővíti a birodalmát, hanem az ellenségei is, és ez egyre nagyobb kockázatot jelent a csapata számára. Most minden eddiginél veszélyesebb ellenféllel akad dolga: a Dunmire család hatalmát nemzedékek alatt felhalmozott vagyon alapozta meg, azonban nem a hagyományos szabályok szerint játszanak, ezért Dwight kénytelen erővel megvédeni a családját, és mindazt, amit felépített.