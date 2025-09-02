A Netflix új slágerfilmje az év legnagyobb merénylete a nők ellen!

Úgy tűnik a 365 nap sikere után minden évre akad egy-egy, a női nemet gyakorlatilag le „olcsók*rvázó" alkotása Netflixnek, amit valamiért imádnak a nézők. Lehet az egzotikus tájak, a dögös pasik vagy a fülledt erotika teszi, de erre a receptre építették fel a németek a Szeress belém című filmet. Azonban a gépezetbe hiba csúszott: itt nincs dögös Massimo, se ötpercenkénti indokolatlan szex, a történet viszont nem szekunderszégyen, szimplán csak egy ócska chatGPT-munka.

A Szeress belém merénylet a nők ellen (Fotó: Netflix)

Szeress belém Netflix

Lengyelek és olaszok helyett németek és spanyolok, maffiózók helyett piti selyemfiúk, fülledt szex helyett csak könnyed maszatolás. Röviden így lehetne összefoglalni, mi a különbség a 365 nap és a Szeress belém között. Ami viszont közös bennük, az a mérhetetlen nőgyűlölet, amit ezek a filmek hordoznak magukban. Tárgyiasítják a szebbik nem tagjait, könnyen megkapható, ostoba aranyásónak állítja be őket, akiknek két önálló gondolatuk sincs. Tény, vannak ilyen nők, és akadnak aki tudatosan erre játszanak, de ez a fajta általánosítás több, mint káros ezekben az alkotásokban.

Egy mallorcai nyaraláson látjuk először főhősnőnket Lillit, aki a nettó életképtelen húgát látogatja meg. Valeria és Lilli kapcsolata kiváló, szerintük legalább is. Mondjuk az, hogy a dolgozó nővérke vészhelyzetre adott hitelkártyáját pár tízezer euróval megcsapolja a tesó, mert a vőlegénye testvére Amerikában balesetet szenvedett – az még egy Barbie babának is gyanús lenne. Szerencsére Lillinek az, aki úgy gondolja, szemmel kell tartania Manut, a vőlegényt. Az amúgy könyvvizsgáló lány a dögmeleg Mallorcán egy pulóverben bulizva próbálja felhívni arra a figyelmet, hogy más mint a többiek: míg a közönség nagyrészéről a drogoktól, a szexuális vágytól, a tánctól vagy a piától szakad a víz, addig ő az indokolatlan ruhaneműjétél izzad úgy, mint egy középhaladó heroinfüggő. Szerencsére a jóvágású német csapos (ezek mindenhol ott vannak!) ad neki egy üveg vizet. Innen teljesen logikusan következik, hogy Lilli ledobja a pulcsiját és két perccel később Tom, a pultos már szó szerint a bugyijában matat. A máléfejű srác – Mauhoz hasonlóan – egy kegyetlen üzletembernek dolgozik, aki bizony szeretne megkaparintani egy telket, ami a lányoké a szigeten.