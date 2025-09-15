Hogy mi? Tom Cruise-t lecserélték Angelina Jolie-ra! Óriási blama a forgatáson

A 63 éves szupersztár szerepválasztási csalhatatlanok, illetve majdnem. Tom Cruise 5 világsikert passzolt a karrierje során, és visszanézve egy-két lehetőséget biztos megbánhatott a színész.

Tom Cruise helyett Johny Depp Ollókezű Edward alakítása vált legendássá (Fotó: HIP)

Bizony Tim Burton 1990-es szívbe markolóan szürreális filmjének ollókezű és igencsak furcsahajú főhősét Cruise játszotta volna, aki akkoriban már befutott sztárnak számított. Ez volt a gond, ugyanis Burton addig csak egy Beetlejuice-t tudott felmutatni, ezért nem kapott 100 milliós büdzséket, mint manapság. Cruise gázsija elvitte volna a film költségvetésének nagy részét, így jött képbe egy fiatal suhanc, bizonyos szépreményű Johnny Depp, aki utána évtizedekig állandó színésze lett Burtonnek.