Tom Cruise

Hogy mi? Tom Cruise-t lecserélték Angelina Jolie-ra! Óriási blama a forgatáson

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Hollywood legtöbb bevételét hozó sztárja 5 híres szerepet is elpasszolt. Tom Cruise lehetett volna a Marvel-univerzum alapítótagja, sőt egy zseniális matematikus szerepét is passzolta.
Tom CruiseRussell CrowePenélope CruzAngelina Jolie

A 63 éves szupersztár szerepválasztási csalhatatlanok, illetve majdnem. Tom Cruise 5 világsikert passzolt a karrierje során, és visszanézve egy-két lehetőséget biztos megbánhatott a színész. 

Tom Cruise, KPA57085.jpgEDWARD MIT DEN SCHERENHNDEN / Edward ScissorhandsUSA 1990 / Tim BurtonEdward (JOHNNY DEPP) ist das unvollendete Produkt eines zu frh verstorbenen Erfinders: Statt Hnden hat er eine komplizierte Scheren-kombination, die er allerdings bald vortrefflich einzusetzen versteht. Foto: mit Peg Boggs (DIANE WIEST) 35527 ||rights=ED
Tom Cruise helyett Johny Depp Ollókezű Edward alakítása vált legendássá (Fotó: HIP)

Angelina Jolie szerepét passzolta Tom Cruise

Ollókezű Edward

Bizony Tim Burton 1990-es szívbe markolóan szürreális filmjének ollókezű és igencsak furcsahajú főhősét Cruise játszotta volna, aki akkoriban már befutott sztárnak számított. Ez volt a gond, ugyanis Burton addig csak egy Beetlejuice-t tudott felmutatni, ezért nem kapott 100 milliós büdzséket, mint manapság. Cruise gázsija elvitte volna a film költségvetésének nagy részét, így jött képbe egy fiatal suhanc, bizonyos szépreményű Johnny Depp, aki utána évtizedekig állandó színésze lett Burtonnek. 

