Wednesday nem okozott csalódást: Mindenki legsötétebb Keserűsége az év legjobbja a Netflixen

Közel 3 évnyi várakozás után fel volt adva a lecke Tim Burtonnek. A Wednesday 2022-ben olyan brutális nézettséget hozott a Netflixnek, hogy közel 3 évig ültek a folytatáson, hasonlóan a Squid Game-hez, ami minden idők legnézettebb szériája lett a streamingszolgáltatón. Amíg a 456-os játékos epikus és maratoni fináléja egy pici kesernyést ízt hagyott a szánkban maga után, addig az Addams család tündéri taposóaknájának sztorija még nagyobb fordulatszámra kapcsolt, sőt, olyan brutálisan erős harmadik évadnak ágyazott meg, amit már most várunk. Jenna Ortega uralja a vásznat, Lady Gaga pedig végre megjelenik egy nyúlfarknyi parasztvakításra.
Ahogy az évad első feléről kritikánkban kiemeltük, a gótikus filmek mestere, Tim Burton nagyon jó érzékkel megérezte, hogy Wednesday történetét úgy lehet a legjobban folytatni, ha visszanyúl a szó szerint rothadó gyökereihez, vagyis a családjához. Így kapott nagyobb játékidőt az arcát menetközben elveszítő Catherine Zeta-Jones Morticaként, illetve Gomez, Pugsley és Framp nagyi. A negyedik rész brutális cliffhangere után nem is marad nagyon időnk magunkhoz térni, ahogy Wednesdaynek sem, ugyanis Tyler/Hyde a nyomában van. A lány azonban még mindig nem tudja használni a képességeit, így az ellenfél, illetve ellenfelek lépéselőnyben vannak.
A széria egy meredek fordulatot vesz, ami leginkább Wednesday önfejű, makacs és sötét jellemét veszi górcső alá, vagyis olyan, mint egy tinilány, aki egy leheletnyit jobban vonzódik a krimihez, gyilkosságokhoz és a halottakhoz. Burton zseniális abban, hogy néha szinte már antipatikussá teszi a főhőst azokban a pillanataiban, amikor tulajdonképpen – a maga fura módján – az érzelmei vezérlik. Továbbra is a legfontosabb célja, hogy vérfarkas szobatársát, Enidet megvédje. Ennyivel nem érik be az alkotók, ugyanis mint minden családnak, Addamséknek is megvannak a maguk csontvázai a szekrényben – szó szerint is –, és ebben leginkább a sötét család asszonyai jeleskednek. Mielőtt bárki szappanoperai fordulatoktól tartana, nyugalom: Burton okosan játszik a szállakkal, talán csak a kigyúrt Hyde-unk család- és eredettörténete lett egy kicsit kevésbé felépítve, ott bizony kapkodjuk a fejünket a régi-új családjának tettein.
Jenna Ortega természetesen most is uralja a vásznat, egy vicces rövid részben megnézhetjük, hogyan viselkedne, ha szedne valami antidepresszánst és nem lenne szó szerint allergiás a színekre. Ortega parádézása mesteri, miközben a flegma faarca mögül szép lassan törnek fel az érzések, amiket kellően visszafogottan prezentál a fiatal színésznő. Mindenki tűkön ülve várta, hogy Lady Gaga kit, és meddig fog alakítani a második évadban. Nos, a csel ügyes volt, ugyanis a parasztvakítás bevált, a popdíva körülbelül kettő percre tűnik fel a vásznon egy dramaturgiailag mérsékelten fontos szerepben.
Azonban Gaga nem érte be ennyivel: egy új dalt írt a Wednesday 2. évadához, ami annyira jó lett, hogy a következő hónapokban nem varázsigéket fogunk dúdolni a díva nevében, hanem a The Dead Dance szövegét. Mindez az egyik epizódban is megjelenik, sőt, egy külön klipet is forgatott hozzá Gaga és Burton, ami übereli az első évad Wednesday-koreográfiáját.
A színészek közül kiemelkedik – spoiler – Wednesday új szellemi vezetője, a sírból huhogó Weems igazgatónő, akit Gwendoline Christie alakít parádésan. Steve Buscemi új dirije eddig is gyanús volt, ám az utolsó részekben kő kövön nem marad utána. Ahogy az előző kritikában is megemlítettük, a 79 éves angol legenda, Joanna Lumley bármelyik jelenetet képes ellopni pusztán a jelenlétével Frump nagyiként. Nos, a krematóriumok milliárdos dámája itt sem hazudtolta meg önmagát. Emma Myers talán a széria legszívszorítóbb pillanatát nyerte meg Enidként, míg Wednesday új titkos, legjobb barija, Agnes egyszerre vicces és rémisztő Evie Templeton alakításában.
Az alkotók még a premier előtt bejelentették, hogy a tinilány sztoriját nem engedik el, és már készül a harmadik évad. Az imdb.com szerint 2026-ra van kiírva, de a Netflix nem említette meg még a jövő évi premierek között a Wednesday új szezonját, így a 2027-es premier esélyesebb. Szóval, újabb két évig rághatjuk a körmünket, ugyanis olyan csavarokkal és cliffhangerekkel fejezték be az évadot, ami sokak számára végzetes fordulatokat hozhat a következő etapban.
10/10
A Wednesday első és második évadának minden része elérhető a Netflixen.