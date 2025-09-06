A Yellowstone nem áll le! Újabb legendás színész csatlakozik a Dutton családhoz

Kevés franchise kényezteti el annyira a rajongóit nagyobbnál nagyobb nevekkel mint a SkyShowtime szupershow-ja, a Yellowstone. Kevin Costnerék műsora ugyanis Marvelt megszégyenítő módon válogatja be, már-már követhetetlen mennyiségű projektjeibe az A-listás színészeket. Tegnap még Ed Harrisről lehetett hallani, hogy a nemzeti parkban vállal munkát ma pedig, hosszas huzavona után Kurt Russell is rábólintott a Yellowstone-család ajánlatára, és szerepet vállalt a The Madison című spinoff 2. évadában.

Hamarosan Kurt Russell is megtapasztalhatja, mit is jelent a Yellowstone.hatás, azaz milyen érzés, a legnézettebb SkyShowtime-sorozatok listájának élén lenni (Fotó: Faye Sadou / Faye Sadou/MediaPunch)

Így lett Matthew McConaughey-ből Kurt Russell

2024 derekán, mikor mindenki arra várt, hogyan fog Duttonék sztorija véget érni, a sorozatot gyártó MTV közben már jócskán azon agyalt, milyen spinoffokkal rukkolhatnának még elő, hogy a kedvenc műsorok nélkül maradó fanatikusokat kiszolgálják. Ekkor merült fel a The Madison című széria ötlete, melynek cselekménye egy New Yorkból Montanába költöző família köré épül majd. A famíliának jó oka van, hogy otthagyják a „Nagy Almát” hiszen nem maradt ott nekik más csak, gyász, tragédia és fájdalom, így a Yellowstone festői tájaitól és tiszta levegőjétől várják a megváltást.

A The Madison első évada még meg sem jelent, de már most tervezés alatt áll a 2. felvonás, amiben Michelle Pfeiffer karakterének férjét alakíthatja majd Kurt Russell (Fotó: Marco Provvisionato / IPA / NORTHFOTO)

A show sztárja eredetileg a cowboy-imidzs hollywoodi megtestesítője, a salátareceptjével az internetet felrobbantó Matthew McConaughey lett volna, azonban a Csillagok között hős asztronautája végül nem került be a projektbe, amit ezek után újra kellett értelmezni. Ekkor jött a képbe Michelle Pfeiffer, belőle lett végül a sorozat húzóneve. A The Madison első évadát azóta már le is forgatták, és várhatóan az idei év végén, vagy legkésőbb jövő tavasszal be is mutatják a nagyérdeműnek. Pfeiffer válláról pedig a nemrégiben berendelt második évadtól kezdve Kurt Russell vesz majd le minimális terhet, hiszen a továbbiakban A dolog és a Menekülés New Yorkból sztárja lesz a másik listavezető színésze a szériának. Bár McConaughey-ről egyelőre lecsúsztak a rajongók, feltételezhetően „beérik” Goldie Hawn kedvesével is.

A Yellowstone 5. évadát követően Helen Mirren és Harrison Ford nagyot robbantottak az 1923 2. évadában is, de nem ők az egyedüli hollywoodi legendák a franchise-ban (Fotó: FS)

Yellowstone, a veterán színészek otthona

Az idén komoly botrányba keveredő Kevin Costner sorozata egy egész generációnak teremtett menedéket. A 70 éves színészlegenda műsora és annak spinoffjai ugyanis szinte második otthonná váltak Hollywood nagyjai számára. Az 1883-ban Billy Bob Thornton és a mozitörténelem egyik legikonikusabb bajszát bitorló Sam Elliott cowboykodnak, az 1923 esetében pedig a Netflixet a pácból kihúzó Helen Mirrent és Harrison Fordot zártuk a szívünkbe. A névsor pedig egyre csak bővül, hiszen ahogy azt már tegnap megírtuk, Ed Harris a The Dutton Ranchre fog beköltözni, Michelle Pfeiffer és Kurt Russell pedig a The Madisonban fogja gyarapítani a Yellowstone-franchise örökségét. A kérdés már csak az, ki lesz a következő?