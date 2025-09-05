A Yellowstone továbbra is tartja a szintet! Világsztárral erősít a sikerszéria spinoff-ja

2018-tól kezdődően több mint 6 évig tartotta lázban az egész világot Amerika leghíresebb nemzeti parkjában zajló eseményekről szóló tévéműsor. A kezdetekben még a botrányos Kevin Costnert is a soraiban tudó széria annyira közel került a nézők szívéhez, hogy vétek lett volna elengedni a Dutton család kezét. Bár a fő sztoriszál 2024 decemberében véget ért, a Yellowstone-franchise fája tovább terebélyesedett, előbb 1883, majd később 1923 címmel, Harrison Ford és a Netflixet megmentő Helen Mirren főszereplésével jelent meg egy spinoff, és a stúdió itt még koránt sem tervez leállni. A gyártósorról hamarosan újabb sorozatok fognak lepottyanni, például a The Dutton Ranch is, melynek szereplőbrigádja nem kisebb névvel erősödött, mint a kétszeres Golden Globe-díjas Ed Harris.
Noha az anyasorozattól eltérően mindkét eddig bemutatott utódszéria a múltban játszódott, ahogy azt már a címük is sugallja, most viszont visszatérünk a jelenbe, hogy a világsztárok körében is népszerű Yellowstone közkedvelt párosának, a Kelly Reilly által játszott Beth Duttonnak és a Cole Hauser jóvoltából megtestesülő Rip Wheelernek a kalandjait figyelhessük tovább. A sztorijuk elmeséléséhez csatlakozik tehát Ed Harris, aki többéves tévéhiátust szakít meg újbóli streaming-szerepvállalásával, hiszen a Westworld 2022-es búcsúja óta nem láthattuk, csak a vásznon. A Truman Show rosszfiúja ezúttal jóval kedvesebb figurát fog eljátszani, ugyanis ő lesz Everett McKinney, egy megviselt háborús veterán, aki állatorvosként tengeti mindennapjait, de élete keserűségébe igyekszik némi humort is belecsempészni. Ezek alapján a SkyShowtime talán nem is találhatott volna jobb színészt erre a szerepre. Bár eredetileg már idén ősszel bemutatásra került volna a show, a csúszások miatt a széria egyelőre még nagyon a kezdeti fázisában jár, még gyűjtik a szereplőket, és csak utána kezdődik a forgatás, de talán 2026 végére már képernyőre kerülhet Beth és Rip sztorijnak következő fejezete.
Noha a 2026-os év vége még igen messze van, addig se kell búslakodva várakoznia a Yellowstone-fanbázis tagjainak. Ugyan pontos premierdátum még egyik projekthez sincs, nem kizárt, hogy még ebben az évben debütálhat a SkyShowtime-on a gettót épp 30 éve meghódító Michelle Pfeiffer vezette The Madison című sorozat, mely egy New York-i család történetét meséli el, akik a gyász elől egészen Montanáig menekülnek. Ezt követően, előreláthatólag valamikor jövő tavasszal, Kayce Dutton kerülhet a középpontba a Y: Marshals címre keresztelt saját show-jával, amiben a karaktert ismét a visszatérő Luke Grimes fogja eljátszani. A sztori szerint Kayce elhagyja Yellowstone-t, hogy rendőrbíróként az igazság szolgálatába álljon. A sor pedig itt még mindig nem ér véget, hiszen az 1883 és az 1923 után ismét egy visszatekintő produkció, az 1944 is érkezik majd, amiből már berendeltek egy évadot, biztos, ami biztos alapon, illetve a tervezőasztalon hever még egy 6666 című munka is. Szóval egy dolog biztos, évekig egyik rajongó sem fog unatkozni.