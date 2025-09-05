A Yellowstone továbbra is tartja a szintet! Világsztárral erősít a sikerszéria spinoff-ja

2018-tól kezdődően több mint 6 évig tartotta lázban az egész világot Amerika leghíresebb nemzeti parkjában zajló eseményekről szóló tévéműsor. A kezdetekben még a botrányos Kevin Costnert is a soraiban tudó széria annyira közel került a nézők szívéhez, hogy vétek lett volna elengedni a Dutton család kezét. Bár a fő sztoriszál 2024 decemberében véget ért, a Yellowstone-franchise fája tovább terebélyesedett, előbb 1883, majd később 1923 címmel, Harrison Ford és a Netflixet megmentő Helen Mirren főszereplésével jelent meg egy spinoff, és a stúdió itt még koránt sem tervez leállni. A gyártósorról hamarosan újabb sorozatok fognak lepottyanni, például a The Dutton Ranch is, melynek szereplőbrigádja nem kisebb névvel erősödött, mint a kétszeres Golden Globe-díjas Ed Harris.

A Yellowstone 5. évad után sem áll meg az élet, az Ed Harrist castingoló The Dutton Ranch című spinoff is hamarosan a legnézettebb SkyShowtime-sorozatok között találhatja magát

(Fotó: PARAMOUNT PICTURES / Entertainment Pictures)

Ezúttal nem a múltba réved a SkyShowtime

Noha az anyasorozattól eltérően mindkét eddig bemutatott utódszéria a múltban játszódott, ahogy azt már a címük is sugallja, most viszont visszatérünk a jelenbe, hogy a világsztárok körében is népszerű Yellowstone közkedvelt párosának, a Kelly Reilly által játszott Beth Duttonnak és a Cole Hauser jóvoltából megtestesülő Rip Wheelernek a kalandjait figyelhessük tovább. A sztorijuk elmeséléséhez csatlakozik tehát Ed Harris, aki többéves tévéhiátust szakít meg újbóli streaming-szerepvállalásával, hiszen a Westworld 2022-es búcsúja óta nem láthattuk, csak a vásznon. A Truman Show rosszfiúja ezúttal jóval kedvesebb figurát fog eljátszani, ugyanis ő lesz Everett McKinney, egy megviselt háborús veterán, aki állatorvosként tengeti mindennapjait, de élete keserűségébe igyekszik némi humort is belecsempészni. Ezek alapján a SkyShowtime talán nem is találhatott volna jobb színészt erre a szerepre. Bár eredetileg már idén ősszel bemutatásra került volna a show, a csúszások miatt a széria egyelőre még nagyon a kezdeti fázisában jár, még gyűjtik a szereplőket, és csak utána kezdődik a forgatás, de talán 2026 végére már képernyőre kerülhet Beth és Rip sztorijnak következő fejezete.