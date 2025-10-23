Magyarországon forradalom dúlt, Hollywood sikerfilmeket gyártott 1956-ban

Hírlevél

Hazánkban dúlt a forradalom, Hollywood közben sikerfilmeket gyártott. 1956 különleges év volt az álomgyárban, ugyanis öt filmtörténeti klasszikus is akkor került a mozikba.
Miközben hazánkban véres forradalom dúlt 69 évvel ezelőtt, Hollywoodban ugyanúgy a békés filmgyártással voltak elfoglalva. 1956-ban az álomgyár szinte ontotta magából a filmtörténeti klasszikusokat, mutatjuk is az öt leghíresebbet közölük, amiket biztos Önök is láttak már!

1956, RELEASED DATE: Oct 05, 1956. MOVIE TITLE: The Ten Commandments. STUDIO: Paramount Pictures. PLOT: Moses leads the slaves from the tyranny of the Egyptian pharaoh and into the desert where he is later given the law of God. Once the pharaoh's chief architect, Moses receives the attentions of the Queen until he rebels and is cast into exile. PICTURED: CHARLTON HESTON and YUL BRYNNER star as Moses and Rameses.
1956-ban Mózes indította el Hollywood forradalmát (Fotó: g90)

1956 Hollywoodban: forradalom helyett sikerek

Tízparancsolat

A szandálos történelmi filmek egyik alapműve, amiben a később Ben Hurt is életre keltő Charlton Heston alakította Mózest, a zsidó nép vezetőjét, aki kivezeti sajátjait Egyiptomból, szétválasztva a Vörös-tengert. A 220 perces eposz az év legnagyobb anyagi sikere volt, olyan sztárokkal, mint Yul Brynner, Anne Baxter vagy a horrorkirály Vincent Price. Rendezője a legendás Cecil B. DeMille volt, a film pedig forradalmi speciális effektusaival új kapukat nyitott Hollywoodban. 

