Magyarországon forradalom dúlt, Hollywood sikerfilmeket gyártott 1956-ban

Miközben hazánkban véres forradalom dúlt 69 évvel ezelőtt, Hollywoodban ugyanúgy a békés filmgyártással voltak elfoglalva. 1956-ban az álomgyár szinte ontotta magából a filmtörténeti klasszikusokat, mutatjuk is az öt leghíresebbet közölük, amiket biztos Önök is láttak már!

1956-ban Mózes indította el Hollywood forradalmát (Fotó: g90)

1956 Hollywoodban: forradalom helyett sikerek

Tízparancsolat

A szandálos történelmi filmek egyik alapműve, amiben a később Ben Hurt is életre keltő Charlton Heston alakította Mózest, a zsidó nép vezetőjét, aki kivezeti sajátjait Egyiptomból, szétválasztva a Vörös-tengert. A 220 perces eposz az év legnagyobb anyagi sikere volt, olyan sztárokkal, mint Yul Brynner, Anne Baxter vagy a horrorkirály Vincent Price. Rendezője a legendás Cecil B. DeMille volt, a film pedig forradalmi speciális effektusaival új kapukat nyitott Hollywoodban.